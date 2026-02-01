Zakaj se moški v resnici poročijo?

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Internet nas vse prevečkrat prepričuje v to, da se moški v prvi vrsti poročajo zaradi zajtrka v postelji in neomejenega seksa. No, redko kateri zakon je videti tako. Resnično življenje je veliko bolj pragmatično in manj črno-belo. Tokrat smo poiskali pet razlogov, zakaj se moški dejansko želijo poročiti.

1. Imeti nekoga je prijetno

Prvi razlog ni seks in romantika, ampak družba. Raziskave kažejo, da je prva motivacija moških, ki se odločijo za zakonski stan, praktična podpora pri vsakdanjih izzivih. Nekdo, ki je pripravljen poslušati tvoje jamranje o napornem šefu, je zelo pomemben za tvojo psihološko dobrobit, česar se na neki točki zaveda večina moških. Res je, da lahko podobno dosežemo že s skupnim bivanjem, a poroka doda resnost, ki prepreči, da bi iz zakona zbežali že po prvi krizi.

Preberi še Kdaj je idealen čas za poroko?

2. Iskrena skrb pomeni, da živiš dlje

Statistika pravi, da poročeni moški živijo dlje kot samski. Del vzroka se gotovo skriva v tem, da so poročeni moški tudi bolj srečni, del pa lahko pojasnimo s tem, da partnerka, ki jo iskreno skrbi zate, tudi poskrbi, da dejansko greš k zdravniku, ko ga potrebuješ. Čeprav na površini deluje kot teženje, lahko prava sopotnica poskrbi tudi za to, da se dovolj gibaš in da za zajtrk ne ješ ravno pice. Dejstvo, da te doma čaka ljubeč objem, te lahko tudi odvrne od nevarnih aktivnosti, kot so ekstremni adrenalinski športi, kar spet poveča verjetnost, da boš živel dlje (ali vsaj ostal nepoškodovan). A velja opozoriti: čeprav dober zakon pomeni daljšo življenjsko dobo, manj tesnobnosti in depresije, je pri slabem ravno obratno. Velja torej izbrati pametno.

3. Več denarja

Če se poročiš, boš bolj verjetno bogat. In to ne zaradi bogate neveste ali dejstva, da imata oba službo. Poročeni moški zaslužijo znatno več od samskih. Zadaj se skriva motivacija, da morajo poskrbeti za svojo ženo, kar je evolucijsko globoko ukoreninjen impulz. Samski moški je lahko zadovoljen z golim preživetjem, v zakonu pa lahko dobi navdih, da od sebe da tistega nekaj več. Hkrati zakonski stan pomeni, da imaš dostop do dvakrat več ljudi. Nikoli ne veš, kateri od njenih znancev ti bo ponudil neverjetno priložnost.

Preberi še Je res moški tisti, ki bi moral finančno poskrbeti za svojo ženo?

4. Drugi te jemljejo bolj resno

Čeprav ima uspešen samski moški veliko privlačnost v družbi, je vzdušje neresnosti, ki ga oddaja, vseeno lahko velika ovira v socialnih situacijah. Nekdo, ki je v resnem zakonu, svetu sporoča, da je zaupanja vreden, stabilen in zvest; same lastnosti, ki jih iščejo tako dobri prijatelji kot poslovni partnerji. Zakon je lahko tudi razlog, da samega sebe začneš jemati bolj resno. Vikendi niso več le zdravljenje mačka, na vsakem socialnem druženju pa ni treba biti v središču pozornosti, da bi bil opažen s strani ostalih deklet. Čeprav se sliši dolgočasno, je tak življenjski slog številnim moškim veliko bolj pisan na kožo od neskončnega žuranja.

Preberi še Kako organizirati nepozabno fantovščino?

5. Starost

Glavni razlog, da se moški želijo poročiti, je v staranju. Nekje do tridesetega leta se še da živeti žurerski življenjski slog, po tem pa tudi številnim moškim začne tiktakati biološka ura. Neskončna vprašanja znancev, kdaj se boš končno ustalil, pač slej kot prej pridejo do živega. Še večji motivator kot stabilnost in otroci pa se pojavi po štiridesetem. Takrat tiste, ki so še ostali sami, začne grabiti veliko bolj eksistencialni strah. Bom umrl sam? Ne bi bil čas, da se končno zavežem? Strah pred smrtjo je torej tisto, kar še zadnje samce spodbudi, da končno izberejo nevesto.

Erotika in odnosi Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Naročite se na najbolj vroče e-novice. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.