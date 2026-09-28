Prelomnica pri 35. letih: ko se začnemo soočati s težkimi vprašanji

Pri 35 letih se pri marsikaterem moškem ne zgodi noben dramatičen preobrat. Pogosteje gre za tiho vprašanje: Je to res življenje, ki sem si ga želel? The Guardian je pri obravnavi tako imenovane krize srednjih let opozoril, da je danes ta pojem vse manj povezan s stereotipnimi nakupi športnega avtomobila ali nenadnim iskanjem mlajše partnerke. Pogosteje gre za tesnobo, občutek izgube in iskanje smisla.
Pri 35 letih začne preteklost tekmovati s prihodnostjo
V dvajsetih letih je sprememba skoraj samoumevna. Menjava službe, selitev ali nov odnos običajno ne pomenijo občutka, da je bilo nekaj dokončno izgubljeno. Po 35. letu je slika drugačna. Človek začne bolj jasno videti, katere odločitve so ga pripeljale do sedanjega življenja in katerih poti ni izbral. Prav občutek omejenega časa lahko sproži močno prevrednotenje. The Guardian je letos pisal, da zavedanje minljivosti ni nujno znak osebnega neuspeha, temveč lahko človeka spodbudi k vprašanju, kaj mu je v življenju dejansko pomembno.
Uspeh ni vedno dovolj
Moški pogosto vrednotijo svojo uspešnost skozi delo, denar in dosežke. Toda težava nastane, ko dosežki ne prinesejo pričakovanega zadovoljstva. Nedavna analiza v The Guardianu opisuje moške, ki so dosegli tradicionalne znake uspeha – kariero, zakon, prijateljstva –, vendar se kljub temu počutijo prazne. Pri nekaterih se vprašanje Kaj sem dosegel? spremeni v precej težje vprašanje: Zakaj me to ne osrečuje?
Ni nujno, da gre za krizo
Pomembno je tudi, da 35 let samo po sebi ni čarobna meja. Psihologi danes vse bolj problematizirajo predstavo, da mora srednja leta spremljati obvezna 'kriza'. Lahko gre preprosto za obdobje, ko človek prvič po dolgih letih zavestno preveri, ali so njegove prioritete še vedno iste. In to je lahko koristno. Namesto vprašanja Kaj je narobe z mano? je morda bolj smiselno vprašati: Kakšno želim, da bo moje življenje videti čez deset let? Takšno vprašanje ni nujno začetek krize. Lahko je začetek spremembe.
Viri: The Guardian, GQ
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