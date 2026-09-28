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Kriza srednjih let
Skrivnosti

Prelomnica pri 35. letih: ko se začnemo soočati s težkimi vprašanji

N.R.A.
28. 09. 2026 03.54
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Pri 25 letih se zdi, da je pred nami skoraj neskončno časa. Desetletje pozneje je občutek pogosto drugačen. Kariera, odnosi, denar, družina in staranje nenadoma dobijo precej bolj konkreten pomen.

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Pri 35 letih se pri marsikaterem moškem ne zgodi noben dramatičen preobrat. Pogosteje gre za tiho vprašanje: Je to res življenje, ki sem si ga želel? The Guardian je pri obravnavi tako imenovane krize srednjih let opozoril, da je danes ta pojem vse manj povezan s stereotipnimi nakupi športnega avtomobila ali nenadnim iskanjem mlajše partnerke. Pogosteje gre za tesnobo, občutek izgube in iskanje smisla.

Kriza srednjih let
Kriza srednjih let FOTO: AdobeStock

Pri 35 letih začne preteklost tekmovati s prihodnostjo

V dvajsetih letih je sprememba skoraj samoumevna. Menjava službe, selitev ali nov odnos običajno ne pomenijo občutka, da je bilo nekaj dokončno izgubljeno. Po 35. letu je slika drugačna. Človek začne bolj jasno videti, katere odločitve so ga pripeljale do sedanjega življenja in katerih poti ni izbral. Prav občutek omejenega časa lahko sproži močno prevrednotenje. The Guardian je letos pisal, da zavedanje minljivosti ni nujno znak osebnega neuspeha, temveč lahko človeka spodbudi k vprašanju, kaj mu je v življenju dejansko pomembno.

Kriza srednjih let
Kriza srednjih let FOTO: AdobeStock

Uspeh ni vedno dovolj

Moški pogosto vrednotijo svojo uspešnost skozi delo, denar in dosežke. Toda težava nastane, ko dosežki ne prinesejo pričakovanega zadovoljstva. Nedavna analiza v The Guardianu opisuje moške, ki so dosegli tradicionalne znake uspeha – kariero, zakon, prijateljstva –, vendar se kljub temu počutijo prazne. Pri nekaterih se vprašanje Kaj sem dosegel? spremeni v precej težje vprašanje: Zakaj me to ne osrečuje?

Kriza srednjih let
Kriza srednjih let FOTO: AdobeStock

Ni nujno, da gre za krizo

Pomembno je tudi, da 35 let samo po sebi ni čarobna meja. Psihologi danes vse bolj problematizirajo predstavo, da mora srednja leta spremljati obvezna 'kriza'. Lahko gre preprosto za obdobje, ko človek prvič po dolgih letih zavestno preveri, ali so njegove prioritete še vedno iste. In to je lahko koristno. Namesto vprašanja Kaj je narobe z mano? je morda bolj smiselno vprašati: Kakšno želim, da bo moje življenje videti čez deset let? Takšno vprašanje ni nujno začetek krize. Lahko je začetek spremembe.

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Viri: The Guardian, GQ

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
moško zdravje psihologija osebna rast življenjski slog srednja leta
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