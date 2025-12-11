Moskisvet.com
Par v postelji - 6
Odnosi

Spolna anhedonija: ko orgazem ne prinese užitka

E.R.
11. 12. 2025 02.00
0

Nezmožnost doživljanja užitka med orgazmom, znana kot spolna anhedonija, vpliva na samozavest in odnose. Stanje ima lahko psihološke ali fizične korenine in zahteva prilagojeno zdravljenje, vključno s terapijo ali spremembami življenjskega sloga.

Kaj je spolna anhedonija?

Orgazem velja za vrhunec spolnega užitka, a nekateri ga doživljajo brez občutka zadovoljstva. To stanje se imenuje spolna anhedonija – pri moških znana kot ejakulacijska anhedonija, pri ženskah kot orgazmalna anhedonija. Pomembno je razlikovati med spolno anhedonijo in anorgazmijo, kjer oseba orgazma sploh ne doseže.

Kot je za Metro pojasnil zdravnik Jeff Foster: "Gre za seks brez občutka – orgazem se zgodi, a užitek, ki ga običajno spremlja, manjka."

Zakaj nastane?

Vzroki za spolno anhedonijo so lahko fizični ali psihološki:

Psihološki dejavniki: depresija, shizofrenija, motnje hranjenja, posttravmatska stresna motnja.

Nevrokemična neravnovesja: nizke ravni dopamina, ki vplivajo na občutek nagrade.

Stranski učinki zdravil: predvsem antidepresivi (SSRI) in antipsihotiki.

Fizični vzroki: nevrodegenerativne bolezni (Parkinsonova bolezen, demenca), poškodbe hrbtenjače, hormonska neravnovesja, sladkorna bolezen ali multipla skleroza.

Dr. Foster dodaja: "Stanje lahko nastane tudi kot del širšega spektra motenj razpoloženja – če se počutite zelo slabo, seks postane manj prijeten."

Kaj pravijo tisti, ki jo imajo?

Na forumih, kot sta Reddit in Mumsnet, so posamezniki opisali svoje izkušnje:

"Še nikoli nisem občutil tistega, kar verjamem, da je pravi orgazem." (18-letnik na Redditu)

"Če masturbiram ali seksam, dobesedno ni užitka. Gre za sprostitev, a brez občutka." (uporabnik na Mumsnetu)

Ti opisi razkrivajo, da spolna anhedonija ni redkost in da lahko močno vpliva na samozavest, odnose in kakovost življenja.

Kdo je ogrožen?

Mlajši od 35 let: pogosteje psihološki vzroki.

Starejši od 35 let: pogosteje fizični vzroki.

Večje tveganje imajo ljudje z depresijo, tesnobo, težavami s ščitnico, kroničnim stresom ali nezdravim življenjskim slogom.

Tveganje povečajo tudi zdravila, kot so SSRI antidepresivi.

Kako se zdravi spolna anhedonija?

Ker ni enega samega testa za diagnozo, zdravniki najprej izključijo druga stanja (npr. hormonske motnje, sladkorno bolezen, nevrološke bolezni). Ko se ugotovi sprožilec, se zdravljenje prilagodi posamezniku:

Prilagoditev zdravil

Sprememba antidepresivov ali drugih zdravil.

Zdravljenje hormonskega neravnovesja.

Psihološka terapija

Spolna terapija.

Kognitivno-vedenjska terapija.

Psihoterapija za travme ali motnje razpoloženja.

Spremembe življenjskega sloga

Zmanjšanje kroničnega stres.

Zdravljenje odvisnosti od alkohola ali drog.

Redna telesna vadba, kakovosten spanec in skrb za čustveno dobro počutje.

Vir: metro.co.uk

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
