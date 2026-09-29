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Zakaj odrasli moški izgubljajo prijatelje? Razlog je precej bolj preprost, kot se zdi

N.R.A.
29. 09. 2026 03.27
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Ko smo mlajši, se prijateljstva zgodijo skoraj sama od sebe. Šola, šport, fakulteta, služba in večeri v mestu ustvarijo dovolj priložnosti, da ljudi preprosto srečujemo. Potem pridejo trideseta, štirideseta in nenadoma ugotovimo, da imamo veliko znancev, a precej manj ljudi, ki bi jih zares poklicali.

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Pri moških je ta sprememba še posebej izrazita. Raziskave in intervjuji s strokovnjaki kažejo, da moška prijateljstva pogosto temeljijo na skupnih aktivnostih, športu, službi, hobijih ali druženju, precej manj pa na pogovorih o osebnih težavah. Ko skupna aktivnost izgine, lahko izgine tudi odnos.

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Najprej zmanjka časa

V odraslosti se prioritete spremenijo. Služba, partnerstvo, otroci, selitve in druge obveznosti postopoma zmanjšajo količino prostega časa. Stari prijatelj je lahko oddaljen samo en telefonski klic, vendar se ta klic iz meseca v mesec prestavlja. Prav tu se začne začarani krog: manj stikov pomeni manj spontanosti, manj spontanosti pomeni manj skupnih doživetij, brez njih pa odnos počasi izgublja svojo rutino.

Prijateljstvo
Prijateljstvo FOTO: AdobeStock

Moški pogosto čakajo, da se oglasi nekdo drug

Eden od problemov je tudi precej preprosta stvar: kdo bo prvi poklical? Strokovnjaki opozarjajo, da lahko pri moških ponos, strah pred zavrnitvijo in pričakovanje, da mora pobudo dati druga oseba, otežijo obnavljanje prijateljstev. Po več letih brez stika je zato lahko nenavadno težko poslati že povsem običajno sporočilo: 'Greva na pivo?'

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Partner ne more nadomestiti prijateljev

Še ena sprememba je, da lahko partner postane glavni, včasih celo edini, vir čustvene podpore. To je razumljivo, vendar lahko dolgoročno pomeni, da se moška socialna mreža nevarno zoži. Tudi zato je pomembno razlikovati med številom ljudi, ki jih poznamo, in številom ljudi, ki jim lahko zares zaupamo.

Prijateljstvo
Prijateljstvo FOTO: AdobeStock

Prijateljstvo v odraslosti zahteva načrt

Najbolj neprijetna resnica je morda ta, da prijateljstva po tridesetem letu niso več tako spontana. Zanje je treba namenoma ustvariti čas. Skupni šport, redno tedensko druženje, hobi ali preprosta navada, da nekoga pokličemo brez posebnega razloga, lahko ustvarijo novo rutino. Tudi stara prijateljstva niso nujno izgubljena. Včasih je dovolj, da nekdo končno naredi prvi korak.

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Odrasel moški zato ni nujno brez prijateljev zato, ker jih ne potrebuje. Pogosto jih je izgubil zato, ker je predolgo mislil, da bodo ostali sami od sebe.

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Viri: The Guardian, Psychology Today

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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Mitch 29. 09. 2026 10.29
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Glede na kič tega portala, pa to vseeno celo drži.
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