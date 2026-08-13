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Če pogovor vzamete kot priložnost za spoznavanje zanimive osebe, boste veliko bolj sproščeni.
Odnosi

Zakaj nekateri moški očarajo brez truda?

L.G.
13. 08. 2026 02.21
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Nekateri moški imajo občutek, da lahko z vsakim pogovorom zanetijo iskrico. Drugi pa ob misli na flirt postanejo živčni, začnejo preveč razmišljati in na koncu izpadejo manj samozavestni, kot v resnici so.

Uspešen flirt ni prirojen talent. Gre za veščino, ki jo je mogoče razviti. Tudi raziskave kažejo, da pri privlačnosti pogosto niso odločilni popoln videz, drage ure ali naučeni "pickup" stavki, ampak nekaj precej bolj preprostega: pristnost, zanimanje za sogovornika in sposobnost ustvarjanja prijetnega vzdušja.

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Najprej pozabite na "osvajanje"

Ena največjih napak pri flirtanju je, da ga moški dojemajo kot misijo, pri kateri morajo drugo osebo navdušiti za vsako ceno.

Psihologi za portal Psychology Today opozarjajo, da ljudje veliko bolje reagirajo na občutek povezanosti kot na očitno razkazovanje ali pretirano prizadevanje za vtis.

Če že vnaprej razmišljate, kako boste izpadli, boste verjetno delovali napeto. Če pa pogovor vzamete kot priložnost za spoznavanje zanimive osebe, boste veliko bolj sproščeni.

Preprosto povedano: ne sprašujte se, ali ste ji všeč. Vprašajte se, ali je všeč vam.

Če pogovor vzamete kot priložnost za spoznavanje zanimive osebe, boste veliko bolj sproščeni.
Če pogovor vzamete kot priložnost za spoznavanje zanimive osebe, boste veliko bolj sproščeni. FOTO: Shutterstock

Govorica telesa pove več kot besede

Preden sploh odprete usta, vaše telo že komunicira.

Rahlo nasmejan obraz, odprta drža, stik z očmi in telo, obrnjeno proti sogovornici, pošiljajo signale zanimanja in samozavesti. To potrjujejo tudi raziskave o flirtanju, ki stik z očmi in nasmeh uvrščajo med najmočnejše neverbalne signale privlačnosti.

To seveda ne pomeni, da morate nekoga neprestano gledati v oči. Dovolj je nekaj sekund daljši očesni stik, ki ga spremlja sproščen nasmeh. Zveni preprosto, a prav preproste stvari pogosto naredijo največjo razliko.

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Humor premaga naučene fraze

Če pobrskate po spletu, boste našli nešteto "čarobnih stavkov" za osvajanje. Večina jih v resničnem življenju deluje precej nerodno.

Raziskava sociologa Menelaosa Apostolouja z Univerze v Nikoziji je pokazala, da so med najbolj zaželenimi lastnostmi pri flirtanju humor, inteligenca in prijeten videz, medtem ko agresivno ali vsiljivo osvajanje bistveno slabše deluje.

Ljudje si namreč zapomnijo predvsem občutek, ki ste jim ga dali. Če se ob vas smejijo in sprostijo, ste naredili več kot z desetimi naučenimi stavki.

Humor je recept za uspeh.
Humor je recept za uspeh. FOTO: Shutterstock

Poslušajte več, kot govorite

Mnogo moških misli, da morajo v pogovoru blesteti. V resnici pa so najbolj privlačni sogovorniki pogosto najboljši poslušalci. Postavljajte vprašanja. Nadgrajujte odgovore. Pokažite iskreno zanimanje.

Po mnenju strokovnjakov je občutek, da smo slišani in razumljeni, eden ključnih gradnikov medosebne privlačnosti. Namesto da čakate na svojo naslednjo "pametno" izjavo, poskusite res poslušati. Marsikatera simpatija se začne prav tam.

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Ne podcenjujte moči pristnosti

Raziskave kažejo, da ljudje hitro zaznajo, kdaj nekdo igra vlogo. Prav zato pretirano "mačistična" drža pogosto deluje slabše od sproščene samozavesti.

Uspešen flirt ne pomeni, da postanete nekdo drug. Če ste po naravi mirni, ne poskušajte biti najglasnejši človek v prostoru. Če imate nekoliko bolj sarkastičen humor, ga uporabite. Če ste navdušeni nad športom, potovanji ali avtomobili, govorite o tem.

Pristnost je privlačna, ker je redka.

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Flirtanje ni tekmovanje

Zanimivo je, da je raziskava Univerze v Kansasu pokazala, da ljudje flirt pravilno prepoznamo le v približno 28 odstotkih primerov. Z drugimi besedami: skoraj vsi smo kdaj narobe razumeli signale.

Zato zavrnitev ni nujno dokaz, da ste naredili kaj narobe. Včasih preprosto ni kemije.

Moški, ki delujejo najbolj samozavestno, niso tisti, ki vedno uspejo. So tisti, ki zavrnitve ne jemljejo osebno in ostanejo sproščeni ne glede na izid.

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Ker je na koncu dober flirt manj lov na trofejo in bolj iskren pogovor med dvema človekoma. In prav tam se največkrat začnejo najboljše zgodbe.

Erotika in odnosi
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Viri: Index.hr, Psychology Today

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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