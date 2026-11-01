Zakaj nas besede lastnih staršev vedno znova vržejo iz tira?

Še bolj nenavadno pa je, da nas podobne besede drugih ljudi pogosto sploh ne prizadenejo. Zakaj imajo torej komentarji staršev tolikšno moč nad nami, tudi ko smo že zdavnaj odrasli in živimo po svojih pravilih?

Zakaj imajo besede staršev drugačno težo kot besede drugih ljudi?

Gre za precej pogost pojav tudi pri odraslih, ki imajo sicer dobre odnose s starši. Lahko ste že popolnoma samostojni in zadovoljni s svojim življenjem, a vas kljub temu že ena sama pripomba še vedno spravi v stanje, v katerem se komaj prepoznate. Razlog se pogosto skriva v tem, da ima odnos s starši dolgo zgodovino, njihove besede pa lahko zadenejo precej globlje kot besede drugih. Če vam sodelavec reče, da ste se slabo odločili, boste morda njegovo mnenje preprosto odmislili. Če pa isto reče vaš oče, je lahko vaša reakcija precej močnejša – ne boste se odzvali namreč samo na trenutni komentar, temveč tudi na skupek odnosa, ki se je gradil več desetletij. Starši so namreč med prvimi, od katerih se naučimo, kaj pomeni biti ljubljen, sprejet in vreden. Njihove reakcije so v otroštvu pomembno vplivale na to, kako smo dojemali sebe in svoje sposobnosti. Če ste bili pogosto deležni kritik, primerjav z drugimi ali občutka, da morate za odobravanje vedno narediti znatno več, lahko podobna pripomba tudi v odraslosti hitro prebudi stare občutke. To seveda še ne pomeni, da je vsaka močna reakcija posledica težavnega otroštva. Tudi v družinah, kjer so odnosi večinoma dobri, se lahko določene pripombe obregnejo ob občutljive teme. Ob tem je torej ključno razumeti, da pomena stavka ne določa zgolj njegova vsebina, temveč tudi to, kdo ga izreče in kaj vam ta odziv pomeni.

icon-expand Le redkokdo nas lahko tako hitro spravi iz tira kot lastni starši. FOTO: Shutterstock

Ob starših se lahko znova počutimo kot najstniki

Eden od razlogov, zakaj nas starši lahko tako hitro razjezijo, je, da se družinske vloge spreminjajo počasneje kot naše življenje. Danes sami sprejemate odločitve, toda ob obisku doma lahko že preprosto vprašanje v vas sproži potrebo po zagovarjanju lastnih odločitev. V psihologiji poznamo pojav, pri katerem se v določenih odnosih vrnemo k starim vzorcem vedenja, oz. "regresiramo". Ob starših lahko hitreje postanemo obrambni, uporniški ali željni njihovega odobravanja, saj je bil prav ta odnos pomemben del našega odraščanja. Težava torej nastane, ko se pogovor dveh odraslih, torej starša in vas, spremeni v ponovitev starega spora. Namesto da bi se pogovarjali o konkretni odločitvi, začnete dokazovati, da ste sposobni sami voditi svoje življenje. Starš vztraja pri svojem, vi postajate vse bolj jezni, na koncu pa se oba znova znajdeta v stari poznani dinamiki.

Najbolj nas razjezijo pripombe, ki se obregnejo ob naše lastne dvome

Ni vsaka kritika enako boleča. Če ste zadovoljni s svojim delom, vas komentar, da bi morali izbrati drugo kariero, morda ne bo posebej prizadel. Če pa že sami dvomite o svoji poklicni poti, lahko ista pripomba sproži precej močnejši odziv. Ravno zato se lahko zgodi, da nas najbolj razjezijo komentarji o področjih, na katerih se tudi sami ne počutimo povsem gotovi. V takšnih trenutkih je jeza lahko predvsem obrambni odziv. Namesto da bi se soočili z neprijetnim dvomom, se osredotočimo na osebo, ki ga je sprožila. Lažje je reči, da se mama nima pravice vtikati v naše življenje, kot pa si priznati, da nas njena pripomba boli tudi zato, ker se v njej skriva nekaj, česar se bojimo sami. To ne pomeni, da imajo starši prav ali da moramo sprejeti vsako njihovo kritiko, toda če opazite, da vas določena tema vedno znova spravi iz tira, se je vredno vprašati, kaj se v resnici skriva za vašo reakcijo. Odgovor na to vprašanje vam bo lahko pomagal ločiti med težavo v odnosu in lastno negotovostjo.

icon-expand Ob starših se lahko znova počutimo kot najstniki. FOTO: AdobeStock

Kako preprečiti, da bi ena opazka pokvarila celotno druženje?

Prvi korak je, da ne odgovorite takoj. Ko vas komentar razjezi, se lahko hitro pojavi potreba, da bi se branili, vrnili enako ostro pripombo ali na dolgo pojasnjevali svoje odločitve. Toda če se odzovete v prvem trenutku jeze, boste verjetno težje presodili, ali se je sploh vredno spuščati v prepir. Poskusite si vzeti nekaj sekund in prepoznati, kaj vas je zmotilo. Ni vam treba zatreti jeze ali se pretvarjati, da vas komentar ni prizadel. Dovolj je, da si priznate, da ste razburjeni, in se šele nato odločite, kako boste odgovorili ali pa postavite mejo o tem, katere teme so za vas sprejemljive. Pomembno je tudi, da ne pričakujete, da se bodo starši zaradi enega pogovora takoj spremenili. Če so določene pripombe del njihovega vedenja že desetletja, bo morda potrebnih več poskusov, preden se bo način komunikacije spremenil. Vaš cilj ni, da jih prisilite v drugačno razmišljanje, temveč da sami ne sodelujete več avtomatično v istem prepiru.

Ni vam treba dokazovati, da ste odrasli

Ko nas starši razjezijo, se pogosto odzovemo, kot da moramo vsakič znova dokazovati svojo samostojnost. Toda če se ob vsaki pripombi zapletemo v dolgotrajno razlago, zakaj smo se odločili tako, kot smo se, jim nehote še vedno prepuščamo vlogo razsodnika. Odraslost pomeni tudi to, da lahko nekdo dvomi o vaši odločitvi, ne da bi jo morali zato zagovarjati do zadnje podrobnosti. Lahko poslušate mnenje staršev, ga vzamete v razmislek in se kljub temu odločite drugače. Prav tako lahko priznate, da vas je določena pripomba prizadela, ne da bi morali zaradi tega začeti prepir. Če vas komentarji staršev vedno znova spravijo v močno stisko ali se ob njih vračate k občutkom manjvrednosti, strahu ali krivde, je lahko koristno, da te vzorce raziščete tudi s strokovnjakom. Ni vam treba čakati, da se odnos povsem poruši, da bi začeli razumeti, zakaj vas nekatere besede tako močno prizadenejo. Morda staršev ne boste nikoli pripravili do tega, da bi se z vami v vsem strinjali. Lahko pa se naučite, da njihov komentar ni nujno sodba o vaši vrednosti in da vam ni treba vsakič znova dokazovati, da ste dovolj dobri.

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