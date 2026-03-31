Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Včasih morate sprejeti zavrnitev in iti naprej.
Odnosi

Zakaj je tako težko sprejeti partnerjevo zavrnitev

N.R.A.
31. 03. 2026 03.09
0

Zavrnitev v partnerskem odnosu boli na poseben način. Ni pomembno, ali gre za zavrnitev pogovora, bližine ali spolnosti, navsezadnje pa prekinitev zveze, občutek je pogosto enak. Psihologi poudarjajo, da je ta reakcija globoko človeška in običajna.

Razhod je težak. Čeprav vemo, da je konec zveze pravilen, čustva to težko sprejmejo. Ljudje pogosto želijo obdržati nekoga, ki jih je že zapustil ali zavrnil. Psihologija ponuja razloge za to. V nadaljevanju pregledujemo deset pogostih vzrokov, zakaj je težko sprejeti konec zveze. To nam pomaga razumeti, zakaj se tako težko sprijaznimo s spremembami, ki jih ne moremo nadzorovati.

Otroške rane in odrasla zavrnitev

Težko sprejmemo zavrnitev, če smo imeli v otroštvu izkušnje, kot so: strah pred zapuščenostjo, pretekla doživetja izgube ali pa če smo se počutili nepravično obravnavane. Te izkušnje nam otežijo spoprijemanje z bolečino zavrnitve in s tem podaljšajo proces žalovanja.

Otroške rane in odrasla zavrnitev.
FOTO: Dreamstime

Globoko zakoreninjeni vzorci iz otročja, strah pred zapuščenostjo in pretekle krivice močno vplivajo na to, kako sprejemamo zavrnitev partnerja.

Ko um sabotira sprejemanje konca

Težko sprejmemo zavrnitev zaradi želje po nadzoru. Ljudje, ki imajo radi red in ne marajo presenečenj, se težko sprijaznijo s spremembami, ki jih ne morejo obvladovati. Nato sledi idealiziranje partnerja: če mislite, da je bil popoln, vam bo težko sprejeti konec zveze, saj mislite, da ne boste nikoli našli nikogar podobnega. Tudi nizka samopodoba igra pomembno vlogo. Če mislite, da ste manj vredni od partnerja, zavrnitev le potrdi vaše dvome vase. Nazadnje, življenje v napačnih predstavah, kjer upate, da boste "zadovoljili" zahtevnega partnerja, pogosto ohranja zvezo na lažnih temeljih, s popačeno predstavo o resničnosti.

Ko um sabotira sprejemanje konca?
FOTO: Adobe Stock

Predanost drugim in notranje tekmovalne igre

Če preveč skrbite za druge, lahko ostanete v odnosu, ki vam škoduje. Če težko rečete ne, lahko odgovornost do partnerja postane pomembnejša od vaše lastne dobrobiti. Nekaterim je konec zveze velik poraz, zato želijo partnerja "nazaj", da pokažejo, da niso izgubili. To služi njihovemu egu. Paradoksalno, strah pred pravo intimnostjo vas lahko veže na partnerja, ki vas je zavrnil. Tako ste čustveno vpleteni, vendar brez tveganja resnične povezanosti. To je lažje kot vzpostaviti iskreno intimnost.

Predanost drugim in notranje tekmovalne igre
FOTO: Shutterstock

Zavrnitev kot priložnost za nov začetek

Neuspeh je lahko dobra stvar. Če se odnos konča, vas to lahko zaščiti pred prihodnjimi težavami. Če vztrajate pri nekom, ki vas zapušča, tvegate, da vas bo kasneje zanemarjal ali čustveno zlorabljal, kar boli bolj kot sam konec. Besede, kot so "Ljubim te, ampak potrebujem prostor", so znak, da odnos ni stabilen. Če to razumete, vam bo lažje iti naprej in postaviti meje, namesto da bi ostali v slabem odnosu in zanemarjali sebe.

Pomembno je razumeti, zakaj pride do zavrnitve, da lahko gremo naprej. Prekinitev zveze ni le konec, ampak tudi možnost za razvoj. Ključno je premagati strah pred zapuščenostjo in izboljšati samozavest, kar nam bo pomagalo graditi boljše prihodnje odnose. Pomembno se je naučiti postavljati meje in skrbeti za lastne potrebe. Namesto da ostanemo v zvezi, ki nam ne ustreza, moramo poiskati pot k samozdravljenju. Samo tako bomo lahko vstopili v odnos, v katerem bomo cenjeni takšni, kot smo.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: krenizdravo

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
prekinitev zveze zavrnitev partnerja psihološki razlogi prebolevanje samopodoba
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1602