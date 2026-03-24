Zakaj generacija Z skoraj ne hodi več na zmenke

Kot poroča Index, se pri generaciji Z in milenijcih kaže izrazit upad zanimanja za zmenke in spoznavanje novih partnerjev. Tradicionalna ločnica med zasebnim in poklicnim življenjem se pri mlajših generacijah vse bolj zabrisuje, ne zaradi romantičnih odnosov na delovnem mestu, temveč zaradi njihove odsotnosti. Podatki Inštituta za družinske študije razkrivajo, da kar 74 odstotkov mladih žensk in 64 odstotkov mladih moških v zadnjem letu skoraj ni hodilo na zmenke, aktivnih pa je le približno tretjina. Ta trend ni nepomemben, saj psihologi opozarjajo, da pomanjkanje romantičnih izkušenj vpliva na razvoj ključnih socialnih veščin, ki so pomembne tudi v profesionalnem okolju.

Kako pomanjkanje romantičnih odnosov vpliva na socialne veščine

Psihologinja Tessa West z Univerze v New Yorku poudarja, da se pomemben del komunikacijskih sposobnosti in reševanja konfliktov oblikuje prav skozi intimne odnose. Kot navaja Index, se veščine, kot so sodelovalno reševanje težav, pogajanje in iskanje kompromisov, pogosto prvič razvijejo v partnerskih odnosih, nato pa se prenašajo tudi v delovno okolje. Če mladi teh izkušenj nimajo, vstopajo na trg dela z manj prakse pri soočanju z zahtevnimi situacijami, kar lahko vpliva na njihovo samozavest in učinkovitost.

Preberi še Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT

Izgubljene priložnosti za osebno rast

Romantični odnosi niso edini vir učenja, so pa za mnoge mlade najintenzivnejša oblika čustvenega razvoja. Kot piše Index, lahko pomanjkanje teh izkušenj pomeni, da mladi zamudijo pomembne trenutke, ki bi jim pomagali pri oblikovanju stabilnih in zrelih odnosov, tako zasebnih kot profesionalnih.

Čustvene obremenitve se prenašajo na delovno mesto

Manj zmenkov ne pomeni nujno manj stresa. Prav nasprotno, negotovost, razočaranja in pritisk, povezan z iskanjem partnerja, lahko vplivajo na energijo, koncentracijo in spanec. Ena od sogovornic, stara 31 let, je za Index povedala, da jo celoten proces, od uporabe aplikacij do dejanskih srečanj, izčrpava do te mere, da se sprašuje, ali bi bila brez zmenkov bolj produktivna.

Samozavest kot ključni dejavnik

Terapevtka Amanda Ferrara opozarja, da pozitivne izkušnje v ljubezni krepijo občutek varnosti in sproščenosti, kar se prenese tudi v profesionalne odnose. Ko teh izkušenj ni, se pogosto pojavi več previdnosti, dvomov in negotovosti, kar lahko oteži sodelovanje in komunikacijo na delovnem mestu. Kot poroča Index, se ta dinamika pri generaciji Z kaže vse pogosteje.

Digitalni svet kot ovira pri ustvarjanju odnosov

Mladi danes večino časa preživijo pred zasloni, kar zmanjšuje priložnosti za pristne stike. Generacija Z se tako znajde v začaranem krogu: manj druženja vodi v manj zmenkov, manj zmenkov pa v manj socialnih izkušenj, ki bi jim pomagale pri osebnem in poklicnem razvoju. Čeprav je trend zaskrbljujoč, strokovnjaki poudarjajo, da je rešitev lahko presenetljivo preprosta – več časa v resničnem svetu, manj v virtualnem. Neposredni stiki lahko izboljšajo tako ljubezensko kot delovno življenje, saj krepijo samozavest, komunikacijo in občutek povezanosti. Generacija Z se sooča z izzivi, ki jih prejšnje generacije niso poznale v takšni meri. Pomanjkanje zmenkov ni le vprašanje ljubezenskega življenja, temveč vpliva na širši spekter socialnih in profesionalnih veščin. A prav tako kot se trend oblikuje, se lahko tudi spremeni, z več poguma, več druženja in manj digitalne izolacije.

