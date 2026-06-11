V Sloveniji dnevno povprečno šest ločitev

Več porok, a tudi več razvez

Podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da je leta 2025 zakonsko zvezo sklenilo 6.455 parov, kar je dva odstotka več kot leto prej. Med njimi je bilo tudi 75 istospolnih zakonskih zvez. Na vsakih 1.000 prebivalcev so bile sklenjene tri zakonske zveze. Največ porok glede na število prebivalcev so zabeležili v pomurski statistični regiji, najmanj pa v goriški.

icon-expand Na vsakih 1.000 prebivalcev so bile sklenjene tri zakonske zveze. FOTO: SURS

Najbolj priljubljen poročni dan

Lani je bil najbolj priljubljen datum za poroko 6. september, ko je zakonsko zvezo sklenilo 180 parov. Največ porok je bilo avgusta, najmanj pa januarja. Sobota ostaja daleč najbolj priljubljen dan za poroko, saj se je na ta dan poročilo več kot polovica vseh novoporočencev.

Kdaj se Slovenci najpogosteje poročijo?

Ob sklenitvi zakonske zveze so bili ženini stari povprečno 37,5 leta, neveste pa 34,9 leta. Pri večini novoporočencev je šlo za prvo zakonsko zvezo. Tisti, ki so se poročili prvič, so bili nekoliko mlajši. Ženini so bili v povprečju stari 32,6 leta, neveste pa 30,9 leta. Pri skoraj štirih petinah vseh porok sta bila oba zakonca slovenska državljana. Med mešanimi zakonskimi zvezami so bili najpogostejši partnerji iz Bosne in Hercegovine.

Število razvez se je povečalo

Lani se je razvezalo 2.172 parov, kar je pet odstotkov več kot leto prej. To pomeni, da se je v povprečju vsak dan razvezalo šest zakonskih zvez. Na 1.000 prebivalcev je bila zabeležena ena razveza. Čeprav število razvez ni doseglo rekordnih vrednosti iz preteklosti, podatki kažejo, da se je trend po krajšem umirjanju znova obrnil navzgor.

icon-expand Lani se je razvezalo 2.172 parov, kar je pet odstotkov več kot leto prej. FOTO: SURS

Po koliko letih se pari najpogosteje ločijo?

Moški so bili ob razvezi v povprečju stari 47,8 leta, ženske pa 45 let. Zakonske zveze, ki so se končale z razvezo, so v povprečju trajale 14,3 leta. Nekateri zakoni pa niso zdržali niti prve obletnice. V lanskem letu se je namreč 46 parov ločilo že v prvem letu zakona.

Kaj se zgodi z otroki po razvezi?

Polovica razvezanih parov ni imela mladoletnih vzdrževanih otrok. Druga polovica pa jih je imela skupaj 1.801. Med otroki, ki so jih imeli razvezani pari, jih je bilo 48 odstotkov dodeljenih materam, 47 odstotkov pa obema staršema v skupno varstvo in vzgojo. Očetom so bili dodeljeni štirje odstotki otrok. Čeprav se za poroko še vedno odloča več tisoč parov na leto, statistika razkriva tudi drugo plat zakonskega življenja. Lani je bilo sklenjenih več zakonskih zvez kot leto prej, hkrati pa se je povečalo tudi število razvez. Povprečen zakon, ki se konča z ločitvijo, traja nekaj več kot 14 let, vsak dan pa se v Sloveniji loči okoli šest parov.

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