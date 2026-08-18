Vladimir Kličko po smrti igralke prekinil molk: 'Bila je pomemben del mojega življenja'

Hayden Panettiere je umrla 16. avgusta 2026 v starosti 36 let. Njeno smrt je potrdila družina, okoliščine pa pristojni organi še preiskujejo. Reuters je poročal, da so jo našli neodzivno v stanovanju v Greenvilleu v Južni Karolini, policija pa za zdaj ne sumi, da bi šlo za kaznivo dejanje. Natančen vzrok smrti še ni znan.

Dan po tragični novici se je oglasil tudi Vladimir Kličko. Nekdanji svetovni prvak v težki kategoriji je na Instagramu objavil daljše sporočilo, v katerem se je spomnil nekdanje partnerice, njunega skupnega življenja in predvsem njune hčerke Kaye. "Naša družina preživlja obdobje globokega šoka in žalosti," je zapisal na začetku.

Zapisal je, da ga je novica o Haydenini smrti globoko prizadela. Čeprav že dolgo nista bila partnerja, je bila igralka po njegovih besedah še vedno pomemben del njegovega življenja. "Hayden je bila, čeprav ni bila več moja partnerica, pomemben del mojega življenja in mati najine hčerke Kaye," je zapisal.

Njegove besede niso bile namenjene zgolj njuni preteklosti. Kličko se je dotaknil tudi njene kariere in talenta. Zapisal je, da je Hayden z izjemnim talentom zgradila uspešno kariero, hkrati pa se je morala soočati tudi s temnejšimi platmi zelo zahtevne industrije.

Ob tem je dodal, da nič ne bo izbrisalo skupnih trenutkov, ki sta jih doživela, niti mesta, ki ga je imela v njunih življenjih.