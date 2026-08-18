Vladimir Kličko po smrti igralke prekinil molk: 'Bila je pomemben del mojega življenja'

Vladimir Kličko po smrti Hayden Panettiere prekinil molk
Hayden Panettiere je umrla 16. avgusta 2026 v starosti 36 let. Njeno smrt je potrdila družina, okoliščine pa pristojni organi še preiskujejo. Reuters je poročal, da so jo našli neodzivno v stanovanju v Greenvilleu v Južni Karolini, policija pa za zdaj ne sumi, da bi šlo za kaznivo dejanje. Natančen vzrok smrti še ni znan.
Dan po tragični novici se je oglasil tudi Vladimir Kličko. Nekdanji svetovni prvak v težki kategoriji je na Instagramu objavil daljše sporočilo, v katerem se je spomnil nekdanje partnerice, njunega skupnega življenja in predvsem njune hčerke Kaye. "Naša družina preživlja obdobje globokega šoka in žalosti," je zapisal na začetku.
Zapisal je, da ga je novica o Haydenini smrti globoko prizadela. Čeprav že dolgo nista bila partnerja, je bila igralka po njegovih besedah še vedno pomemben del njegovega življenja. "Hayden je bila, čeprav ni bila več moja partnerica, pomemben del mojega življenja in mati najine hčerke Kaye," je zapisal.
Njegove besede niso bile namenjene zgolj njuni preteklosti. Kličko se je dotaknil tudi njene kariere in talenta. Zapisal je, da je Hayden z izjemnim talentom zgradila uspešno kariero, hkrati pa se je morala soočati tudi s temnejšimi platmi zelo zahtevne industrije.
Ob tem je dodal, da nič ne bo izbrisalo skupnih trenutkov, ki sta jih doživela, niti mesta, ki ga je imela v njunih življenjih.
Najpomembnejše sporočilo je namenil njuni hčerki
Posebej ganljiv del njegovega zapisa je bil namenjen 11-letni Kayi. Obljubil je, da bo hčerki o njeni mami vedno govoril s spoštovanjem in poskrbel, da si bo zapomnila človeka, kakršen je bila Hayden.
Panettiere in Kličko sta hčerko Kayo Evdokio dobila decembra 2014. Njuna zveza se je začela leta 2009, leta 2013 pa sta se zaročila. Po razhodu sta ostala povezana predvsem kot starša svoje hčerke.
Njuno razmerje je bilo v preteklih letih deležno precejšnje medijske pozornosti, vendar je Hayden v zadnjih mesecih svojega življenja govorila tudi o tem, da s Kličkom kljub vsemu ohranjata dober odnos. V intervjuju za podkast On Purpose with Jay Shetty je maja letos pojasnila, da je bila njuna komunikacija zaradi Kaye še vedno zelo pomembna.
Kličko se je spomnil tudi njene kariere
V svojem zapisu ni govoril samo o Hayden kot nekdanji partnerici in materi svoje hčerke. Spomnil se je tudi njene igralske kariere.
Panettiere je zaslovela že kot otroška igralka, svetovno prepoznavnost pa ji je prinesla predvsem vloga Claire Bennet v seriji Heroji. Pozneje je igrala tudi Juliette Barnes v seriji Nashville, za katero je prejela dve nominaciji za zlati globus. Nastopila je še v filmih Krik 4, Krik 6 in Spomni se Titanov.
Kličko je njeno kariero opisal kot izjemen dosežek, vendar je obenem opozoril, da je morala Hayden ob uspehu prenašati tudi težje plati zelo zahtevne zabavne industrije. V nadaljevanju je izrazil sožalje Haydeninim staršem, prijateljem in njenim številnim oboževalcem, ki prav tako žalujejo. "Mladi in nadarjeni ljudje, kot je Hayden, ne bi smeli tako zgodaj zapustiti tega sveta," je zapisal.
Obenem je javnost prosil, naj spoštuje občutke in zasebnost njegove družine v tem izjemno težkem obdobju.
To je bil eden najbolj jasnih delov njegovega sporočila. Kličko ni želel ugibanj ali podrobnega razpravljanja o okoliščinah smrti, temveč predvsem mir za družino.
Na koncu zapisa je dodal, da se zahvaljuje vsem, ki njegovi družini stojijo ob strani in izražajo iskreno sožalje.
Viri: Instagram Vladimirja Klička, Reuters, Euronews, Entertainment Weekly, E! News, People
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