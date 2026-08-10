Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu

Tudi Bor Zuljan se je na zapis odzval z nič manj jasnim sporočilom. " Urška, in jaz tebe ... in midva to dobro veva, " je odgovoril svoji partnerici.

Govorice o domnevnem razhodu so hitro dobile odgovor neposredno od Urške Klakočar Zupančič . Na družbenih omrežjih je jasno zapisala, da med njo in Borom Zuljanom nikakor ni konec: " Omg ... Ne, nisva šla narazen. Najina ljubezen je vsak dan bolj trdna. Bor, ljubim te, " je zapisala.

Da je njuna ljubezen res močna, je Urška Klakočar Zupančič pokazala že marca. Takrat je po napovedi umika iz politike Boru namenila daljši in zelo oseben zapis.

Opisala je leto, ki je bilo zanju zelo zahtevno. Govorila je o pritiskih, žaljivkah, tesnobi, solzah in številnih ovirah, ki sta jih morala prestati.

"Dragi Bor, težko leto je za nama. Polno zlobnih jezikov, laži, tesnobe, izkrivljenih podob, slabših odločitev, tudi solz," je zapisala in dodala, da nista vedno vedela, ali bosta zmogla premagati vse ovire.

Posebej pomenljiv je bil njen zapis o ljubezni. Povedala je, da se je že pred časom odločila zanjo, saj je po njenem prepričanju na koncu prav ljubezen tista, ki šteje.

"Težko leto je za nama. Pa sva ga preživela. Hvala, da si. Ti si najlepša stvar, ki se mi je zgodila v tem obdobju mojega življenja," je zapisala.

Urška Klakočar Zupančič in Bor Zuljan svoje zveze sprva nista javno izpostavljala, nato pa sta jo začela postopoma kazati tudi javnosti.

Njuna zveza je pritegnila precej pozornosti tudi zato, ker prihajata iz različnih javnih okolij. Klakočar Zupančičeva je bila dolga leta vidna v slovenski politiki, Zuljan pa svojo prepoznavnost gradi predvsem v glasbi.