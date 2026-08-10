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Urška Klakočar Zupančič
Odnosi

Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu

B.R.
10. 08. 2026 10.34
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V zadnjih dneh so se v delu slovenskih medijev pojavila ugibanja, da naj bi se Urška Klakočar Zupančič in Bor Zuljan razšla. Nekdanja predsednica Državnega zbora je govorice odločno zavrnila in sporočila, da je njuna ljubezen še vedno zelo trdna.

Urška Klakočar Zupančič jasno in glasno: Ne, nisva šla narazen

Govorice o domnevnem razhodu so hitro dobile odgovor neposredno od Urške Klakočar Zupančič. Na družbenih omrežjih je jasno zapisala, da med njo in Borom Zuljanom nikakor ni konec: "Omg ... Ne, nisva šla narazen. Najina ljubezen je vsak dan bolj trdna. Bor, ljubim te," je zapisala.

Tudi Bor Zuljan se je na zapis odzval z nič manj jasnim sporočilom. "Urška, in jaz tebe ... in midva to dobro veva," je odgovoril svoji partnerici.

Urška Klakočar Zupančič in Bor Zuljan.
Urška Klakočar Zupančič in Bor Zuljan. FOTO: POP TV

Marca mu je namenila zelo osebno sporočilo

Da je njuna ljubezen res močna, je Urška Klakočar Zupančič pokazala že marca. Takrat je po napovedi umika iz politike Boru namenila daljši in zelo oseben zapis.

Opisala je leto, ki je bilo zanju zelo zahtevno. Govorila je o pritiskih, žaljivkah, tesnobi, solzah in številnih ovirah, ki sta jih morala prestati.

"Dragi Bor, težko leto je za nama. Polno zlobnih jezikov, laži, tesnobe, izkrivljenih podob, slabših odločitev, tudi solz," je zapisala in dodala, da nista vedno vedela, ali bosta zmogla premagati vse ovire.

Posebej pomenljiv je bil njen zapis o ljubezni. Povedala je, da se je že pred časom odločila zanjo, saj je po njenem prepričanju na koncu prav ljubezen tista, ki šteje.

"Težko leto je za nama. Pa sva ga preživela. Hvala, da si. Ti si najlepša stvar, ki se mi je zgodila v tem obdobju mojega življenja," je zapisala.

Urška Klakočar Zupančič in Bor Zuljan svoje zveze sprva nista javno izpostavljala, nato pa sta jo začela postopoma kazati tudi javnosti.

Njuna zveza je pritegnila precej pozornosti tudi zato, ker prihajata iz različnih javnih okolij. Klakočar Zupančičeva je bila dolga leta vidna v slovenski politiki, Zuljan pa svojo prepoznavnost gradi predvsem v glasbi.

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KOMENTARJI (3)

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FORTUDO1 10. 08. 2026 20.54
0 0
Še nista šla narazen!
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GJ19 10. 08. 2026 20.37
1 1
Saj smo vsi normalni vedeli, da bo te pravljice hitro konec
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sherlock2 10. 08. 2026 12.40
2 0
Je pa bor kitarist res pravi...jaz jim želim samo vse naj naj.
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