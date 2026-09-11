Bila sta noro zaljubljena, poročila sta se ... njun zakon pa je trajal komaj 18 mesecev

Spoznala sta se na snemanju

Ljubezenska zgodba Ume Thurman in Garyja Oldmana se je začela okoli leta 1989, ko sta se srečala pri snemanju kriminalne drame State of Grace. V filmu sta igrala pomembni vlogi, poleg njiju pa so nastopili tudi Sean Penn, Ed Harris in Robin Wright. Takrat je bila Thurmanova še zelo mlada igralka, medtem ko je bil Oldman že uveljavljen britanski igralec z ugledom izjemno predanega in karizmatičnega igralca. Dejansko ju je spoznal režiser Phil Joanou, ki je bil takrat v zvezi s Thurmano. Njuna romanca je nato zelo hitro napredovala.

icon-expand Uma Thurman FOTO: AP

Poročila sta se leta 1990

Poročila sta se leta 1990, njun zakon pa je trajal le približno 18 mesecev. Čeprav je bila njuna zveza kratka, je igralka pozneje razkrila, da je bila zanjo zelo pomembna. V intervjuju za Vanity Fair je leta 1996 njuno razmerje opisala kot zelo intenzivno ljubezensko izkušnjo in poudarila, da je bil Oldman njena prva prava ljubezen. Takrat je bila še zelo mlada in brez večjih izkušenj z resnimi zvezami, zato je poznejši pogled na njun zakon ponudil precej drugačno sliko od tiste, ki jo je bilo mogoče videti v javnosti.

Zakaj je zakon tako hitro razpadel?

Skozi leta so se pojavljale različne razlage njunega razhoda ... Pojavljala so se ugibanja o Oldmanovi težavni osebnosti.

Po ločitvi sta šla vsak svojo pot

Po ločitvi sta Thurmanova in Oldman nadaljevala vsak svojo kariero. Igralka je nekaj let pozneje znova našla ljubezen med filmskimi kolegi. Leta 1998 se je poročila z Ethanom Hawkom, ki ga je spoznala med snemanjem filma Gattaca. Skupaj imata dva otroka, vendar se je tudi njun zakon pozneje končal.

icon-expand Gary Oldman FOTO: AP

Gary Oldman je medtem postal eden najbolj prepoznavnih britanskih igralcev svoje generacije. Njegova filmografija vključuje vloge v filmih Harry Potter, The Dark Knight in Darkest Hour, za slednjega pa je prejel tudi oskarja za najboljšega igralca.

Gary Oldman se je poročil kar petkrat

Njegovo ljubezensko življenje je bilo precej bolj razgibano kot kariera Ume. Igralec je bil poročen kar petkrat. Pred Thurmanovo je bil poročen z igralko Lesley Manville, pozneje pa so sledili zakoni z Donyo Fiorentino, Alexandro Edenborough in Gisele Schmidt. Zanimivo je, da se je njegov prvi zakon z Manvillejevo končal leta 1990, istega leta, ko se je poročil s Thurmanovo. Hollywood je medtem oba igralca odnesel v povsem različni smeri. Thurmanova je postala ena največjih igralk svoje generacije, Oldman pa eden najbolj cenjenih britanskih igralcev.

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