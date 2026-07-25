Tri lastnosti, ki ženske pri moških opazijo prej, kot si mislite

Kot je pred kratkim izpostavila ameriška avtorica in svetovalka za odnose Jamie Date, ženske pogosto posebej cenijo tri lastnosti: samozavest, smisel za humor in občutek za cilj v življenju. Kaj to v praksi sploh pomeni?

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1. Samozavest, ki ne potrebuje aplavza

Samozavest že dolgo velja za eno najprivlačnejših lastnosti. Vendar ne govorimo o glasnem dokazovanju, bahanju ali potrebi, da bi bili vedno v središču pozornosti. Jamie Date poudarja, da ženske privlači predvsem mirna, sproščena samozavest, ko moški ve, kdo je in kaj lahko ponudi, ne da bi moral to nenehno dokazovati. Kako jo razviti?

- sprejmite svoje pomanjkljivosti,

- nehajte se primerjati z drugimi,

- držite se svojih besed in obljub,

- naučite se sprejemati kritiko brez obrambnega odziva. Prava samozavest ni v tem, da mislite, da ste boljši od drugih. Temveč v tem, da se vam ni treba dokazovati.

icon-expand Ženske privlači predvsem mirna, sproščena samozavest, ko moški ve, kdo je in kaj lahko ponudi. FOTO: Adobe Stock

2. Humor, ki pove več kot sto osvajalskih trikov

Če obstaja lastnost, ki se redno pojavlja v raziskavah o privlačnosti, je to smisel za humor. Po besedah Jamie Date ženske ne pričakujejo stand-up komika, cenijo pa moškega, ki zna sprostiti vzdušje in nasmejati družbo. Posebej privlačna je zdrava samoironija, torej sposobnost, da se človek včasih nasmehne tudi sam sebi.

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Kaj deluje in kaj ne? Deluje:

- pripovedovanje zabavnih zgodb iz vsakdanjega življenja,

- sproščen pogovor,

- sposobnost, da nerodno situacijo obrnete na šalo. Ne deluje:

- žaljenje pod pretvezo humorja,

- pretirano norčevanje iz sebe,

- ponavljanje istih "osvajalskih" vicev. Ženske pogosto ne iščejo najbolj smešnega moškega v prostoru. Iščejo nekoga, ob katerem se počutijo dobro.

icon-expand Ženske cenijo moškega, ki zna sprostiti vzdušje in nasmejati družbo. FOTO: Shutterstock

3. Strast in cilji: znak, da imate svoje življenje

Nekaj je še bolj privlačno od popolnega videza: človek, ki ga nekaj resnično zanima. Po mnenju Date ženske pogosto opazijo moške, ki imajo cilje, hobije, ambicije ali projekte, ki jih navdušujejo. Ne gre nujno za uspešno kariero ali visok zaslužek. Pomembneje je, da človek nekam usmerja svojo energijo. Moški, ki ima svoje interese, praviloma deluje bolj zanimivo, samozavestno in ima več tem za pogovor. Poleg tega daje vtis, da ne pričakuje, da bo partnerica postala celotno središče njegovega sveta.

icon-expand Ženske pogosto opazijo moške, ki imajo cilje, hobije, ambicije ali projekte. FOTO: Shutterstock

Primeri privlačne strasti:

- šport in rekreacija,

- gradnja ali obnova doma,

- fotografija,

- glasba,

- podjetništvo,

- potovanja,

- prostovoljstvo. Ni pomembno, kaj vas navdušuje. Pomembno je, da vas nekaj navdušuje.

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Nobena od teh lastnosti ni odvisna od genetike. Vse tri lahko razvijate skozi življenje. In prav zato imajo pogosto večjo težo kot videz, ki prej ali slej zbledi.

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