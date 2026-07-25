Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Moški in ženska
Odnosi

Tri lastnosti, ki ženske pri moških opazijo prej, kot si mislite

L.G.
25. 07. 2026 03.24
0

Mnogi moški so prepričani, da je privlačnost predvsem vprašanje videza. A raziskave kažejo, da so za dolgoročno privlačnost pogosto pomembnejše osebnostne lastnosti kot popolne trebušne mišice ali drag avtomobil.

Kot je pred kratkim izpostavila ameriška avtorica in svetovalka za odnose Jamie Date, ženske pogosto posebej cenijo tri lastnosti: samozavest, smisel za humor in občutek za cilj v življenju.

Kaj to v praksi sploh pomeni?

5 usodnih napak na prvem zmenku, zaradi katerih ne boste dobili drugega
Preberi še
5 usodnih napak na prvem zmenku, zaradi katerih ne boste dobili drugega

1. Samozavest, ki ne potrebuje aplavza

Samozavest že dolgo velja za eno najprivlačnejših lastnosti. Vendar ne govorimo o glasnem dokazovanju, bahanju ali potrebi, da bi bili vedno v središču pozornosti.

Jamie Date poudarja, da ženske privlači predvsem mirna, sproščena samozavest, ko moški ve, kdo je in kaj lahko ponudi, ne da bi moral to nenehno dokazovati.

Kako jo razviti?
- sprejmite svoje pomanjkljivosti,
- nehajte se primerjati z drugimi,
- držite se svojih besed in obljub,
- naučite se sprejemati kritiko brez obrambnega odziva.

Prava samozavest ni v tem, da mislite, da ste boljši od drugih. Temveč v tem, da se vam ni treba dokazovati.

Ženske privlači predvsem mirna, sproščena samozavest, ko moški ve, kdo je in kaj lahko ponudi.
Ženske privlači predvsem mirna, sproščena samozavest, ko moški ve, kdo je in kaj lahko ponudi. FOTO: Adobe Stock

2. Humor, ki pove več kot sto osvajalskih trikov

Če obstaja lastnost, ki se redno pojavlja v raziskavah o privlačnosti, je to smisel za humor.

Po besedah Jamie Date ženske ne pričakujejo stand-up komika, cenijo pa moškega, ki zna sprostiti vzdušje in nasmejati družbo. Posebej privlačna je zdrava samoironija, torej sposobnost, da se človek včasih nasmehne tudi sam sebi.

Kaj storiti, da v vašem dolgoletnem razmerju znova vzplamti strast?
Preberi še
Kaj storiti, da v vašem dolgoletnem razmerju znova vzplamti strast?

Kaj deluje in kaj ne?

Deluje:
- pripovedovanje zabavnih zgodb iz vsakdanjega življenja,
- sproščen pogovor,
- sposobnost, da nerodno situacijo obrnete na šalo.

Ne deluje:
- žaljenje pod pretvezo humorja,
- pretirano norčevanje iz sebe,
- ponavljanje istih "osvajalskih" vicev.

Ženske pogosto ne iščejo najbolj smešnega moškega v prostoru. Iščejo nekoga, ob katerem se počutijo dobro.

Ženske cenijo moškega, ki zna sprostiti vzdušje in nasmejati družbo.
Ženske cenijo moškega, ki zna sprostiti vzdušje in nasmejati družbo. FOTO: Shutterstock

3. Strast in cilji: znak, da imate svoje življenje

Nekaj je še bolj privlačno od popolnega videza: človek, ki ga nekaj resnično zanima.

Po mnenju Date ženske pogosto opazijo moške, ki imajo cilje, hobije, ambicije ali projekte, ki jih navdušujejo. Ne gre nujno za uspešno kariero ali visok zaslužek. Pomembneje je, da človek nekam usmerja svojo energijo.

Moški, ki ima svoje interese, praviloma deluje bolj zanimivo, samozavestno in ima več tem za pogovor. Poleg tega daje vtis, da ne pričakuje, da bo partnerica postala celotno središče njegovega sveta.

Ženske pogosto opazijo moške, ki imajo cilje, hobije, ambicije ali projekte.
Ženske pogosto opazijo moške, ki imajo cilje, hobije, ambicije ali projekte. FOTO: Shutterstock

Primeri privlačne strasti:
- šport in rekreacija,
- gradnja ali obnova doma,
- fotografija,
- glasba,
- podjetništvo,
- potovanja,
- prostovoljstvo.

Ni pomembno, kaj vas navdušuje. Pomembno je, da vas nekaj navdušuje.

Znaki, da vaš odnos s sodelavko ni več nedolžen
Preberi še
Znaki, da vaš odnos s sodelavko ni več nedolžen

Nobena od teh lastnosti ni odvisna od genetike. Vse tri lahko razvijate skozi življenje. In prav zato imajo pogosto večjo težo kot videz, ki prej ali slej zbledi.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Viri: Jamie Date prek Instagrama, povzeto po Index.hr; University of Kansas; University of California, Davis.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
odnosi samozavest privlačnost osebnostna rast moško zdravje nasveti za moške
Odnosi

Pasivna agresija v razmerju: kako prekiniti igro molka?

Zadovoljna.si Kaj moške najbolj privlači na ženskah?
Zadovoljna.si Kakšne so skrivnosti najbolj privlačnih žensk?
Moskisvet.com 3 razlogi, da imajo lepe ženske raje poraščene moške
Moskisvet.com Tako so videti moški, ki najbolj privlačijo ženske
Moskisvet.com Kakšne ženske najbolj privlačijo moške?
Moskisvet.com Te 4 stvari moški najprej opazi na ženski
24ur.com Kako daleč so moški pripravljeni iti, ko gre za videz?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1821