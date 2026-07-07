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Taylor Swift in Travis Kelce
Odnosi

Zakaj je fant tipa Travis Kelce postal novi ženski ideal – in zakaj je to lahko tudi problem?

B.R.
07. 07. 2026 03.19
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Partner Taylor Swift, Travis Kelce, je v zadnjem času za mnoge ženske postal utelešenje idealnega partnerja. Znan je po svoji sproščenosti, podpori in izjemni ustrežljivosti, zaradi česar ga pogosto opisujejo kot "fant tipa zlatega prinašalca". A psihologi opozarjajo, da takšen tip partnerja ni nujno idealen za vsakogar – in da se za navidezno popolnim odnosom lahko skrivajo tudi določeni izzivi.

V zadnjih letih je na družbenih omrežjih postal izjemno priljubljen izraz "golden retriever boyfriend", v slovenščini opisan kot fant tipa zlatega prinašalca, s katerim označujejo partnerja, ki je izjemno ljubeč, zvest, čustveno odprt in vedno pripravljen ugajati svoji partnerki.

Gre za tak tip fanta, ki ga mnogi primerjajo z vedenjem zlatega prinašalca – vedno prijazen, navdušen, čustveno dostopen in osredotočen na zadovoljstvo druge osebe.

Kdo je fant tipa zlatega prinašalca?

Kot so zapisali pri Vogue, gre za spletni trend, ki opisuje partnerja z izrazito toplo, predano in nekonfliktno osebnostjo.

Tak tip fanta je običajno:

- zelo zvest in predan

- čustveno odprt in empatičen

- rad izkazuje naklonjenost

- pogosto "people pleaser" (oseba, ki želi ugajati drugim)

- vedno podpira partnerko in jo spodbuja

Med pogosto omenjenimi primeri v pop kulturi se pojavljajo tudi znani obrazi, kot so Tom Holland, Ryan Gosling in Travis Kelce, ki jih uporabniki družbenih omrežij pogosto opisujejo kot predstavnike tega tipa partnerja.

Ta izraz se je razširil predvsem prek družbenih omrežij, kjer uporabniki ustvarjajo različne "arhetipe" idealnih partnerjev.

Partner Taylor Swift, Travis Kelce, je v zadnjem času za mnoge ženske postal utelešenje idealnega partnerja.
Partner Taylor Swift, Travis Kelce, je v zadnjem času za mnoge ženske postal utelešenje idealnega partnerja. FOTO: AP

Zakaj je ta tip fanta postal tako priljubljen?

Kot poročajo pri Cosmopolitan in Real Simple, se je trend razvil kot nasprotje "toksičnim" ali čustveno nedostopnim partnerjem. Po obdobju ghostinga, negotovih odnosov in čustvene distance so mnogi začeli iskati ravno nasprotje – stabilnost, nežnost in predvidljivost.

Fant tipa zlatega prinašalca tako predstavlja:

- občutek varnosti

- stalno pozornost

- čustveno podporo

- odsotnost manipulativnih iger v odnosu

Psihologinja opozarja: težava nastane pri neujemajočem se partnerju

Psihologinja in strokovnjakinja za odnose dr. Lalitaa Suglani, ki sodeluje s platformo eHarmony, je za The Independent pojasnila, da tak tip odnosa ni primeren za vsakogar.

Kot poudarja, se težava lahko pojavi predvsem takrat, ko je partnerka bolj samostojna in potrebuje več osebnega prostora.

"Težava nastane, če ste bolj neodvisen tip človeka, ki ceni svoj prostor in ne želi partnerja, ki je preveč navezan na vas," je dejala.

Strokovnjaki, ki jih povzemajo v Men's Journal, dodajajo, da lahko takšen preveč ugajalni partner sčasoma postane tudi:

- preveč odvisen od potrditve

- težko izraža nesoglasja

- nagnjen k zanemarjanju lastnih potreb

- čustveno neuravnotežen v odnosu

Čeprav je fant tipa zlatega prinašalca pogosto predstavljen kot ideal, psihologi opozarjajo, da lahko prevelika čustvena dostopnost brez meja vodi v neravnovesje v odnosu.
Čeprav je fant tipa zlatega prinašalca pogosto predstavljen kot ideal, psihologi opozarjajo, da lahko prevelika čustvena dostopnost brez meja vodi v neravnovesje v odnosu. FOTO: Shutterstock

Ko "popoln partner" ni vedno najbolj zdrav

Čeprav je fant tipa zlatega prinašalca pogosto predstavljen kot ideal, psihologi opozarjajo, da lahko prevelika čustvena dostopnost brez meja vodi v neravnovesje v odnosu.

Kot izpostavljajo različni strokovni viri, zdrava zveza ne temelji le na nežnosti in podpori, temveč tudi na:

- jasnih mejah

- dvosmerni čustveni dinamiki

- sposobnosti reševanja konfliktov

- enakovredni prisotnosti obeh partnerjev

Trend, ki razkriva sodobna pričakovanja v odnosih

Fant tipa zlatega prinašalca je postal simbol sodobne želje po varni, stabilni in ljubeči zvezi. A strokovnjaki opozarjajo, da noben ekstrem – ne čustvena hladnost ne pretirana ugajalnost – ni zdrav kot edini vzorec odnosa.

Ključ do dobrega partnerstva ostaja ravnovesje med čustveno bližino, individualnostjo in iskreno komunikacijo.

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