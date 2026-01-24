Moskisvet.com
Tom Brady in Gisele Bundchen
Odnosi

Ločila sta se po 13 letih

E.R.
24. 01. 2026 03.45
0

Tom Brady je s svojo iskreno izpovedjo prvič razkril, kako globoko ga je ločitev prizadela in kako je vplivala na njegovo zadnjo sezono v NFL.

Tom Brady, eden največjih igralcev v zgodovini NFL, je leta 2022 zaključil svoj 13-letni zakon s supermodelom Gisele Bündchen. Čeprav je ločitev potrdil z uradno izjavo na družbenih omrežjih, je o tem dolgo časa molčal, poroča Men's Journal. Zdaj pa je v redkem in iskrenem intervjuju razkril, kako globoko je razhod vplival nanj – tako na igrišču kot v zasebnem življenju.

Ločitev, ki je pretresla javnost

Po mesecih govoric sta Brady in Bündchen leta 2022 potrdila, da sta se razšla sporazumno. Brady je takrat zapisal:

"Pred kratkim sva se z ženo po 13 letih zakona dokončno ločila. Do te odločitve sva prišla sporazumno in s hvaležnostjo za čas, ki sva ga preživela skupaj."

Poudaril je, da bosta kot starša še naprej sodelovala in otrokom zagotovila stabilnost ter ljubezen:

"Blagoslovljena sva s čudovitimi otroki, ki bodo še naprej središče najinega sveta."

V izjavi je dodal, da je bila odločitev težka, a premišljena, ter prosil za zasebnost, medtem ko se je družina prilagajala novi realnosti.

Brady o vplivu ločitve na zadnjo sezono

Čeprav se je po ločitvi večinoma izogibal komentarjem, je v oddaji The Herd prvič odkrito priznal, kako težko je bilo preživeti zadnjo sezono v NFL.

"Moja zadnja sezona je bila težka. Imel sem veliko osebnih in družinskih težav. To me je zelo izčrpalo," je povedal.

Priznal je, da je bil pritisk ogromen in da je čutil, da ne more več igrati na ravni, ki jo je od sebe pričakoval.

Odločitev za upokojitev: čas za družino

Po naporni sezoni je Brady sprejel odločitev, da se po 23 letih profesionalne kariere dokončno poslovi od NFL.

"Vedno sem imel cilj – 45. Ko sem dosegel to starost, sem vedel, da je čas. Želel sem biti prisoten pri svojih otrocih. Dovolj so že bili na očetovih tekmah," je pojasnil.

Upokojitev mu je omogočila, da se posveti družini in življenju zunaj športa, ki ga je zaznamoval več kot dve desetletji.

Tri leta po ločitvi: različni poti, nova poglavja

Od razhoda sta minila že več kot tri leta. Gisele Bündchen je medtem postala mama še enemu otroku s svojim partnerjem, inštruktorjem jiujitsuja Joaquimom Valentejem. Brady pa ostaja osredotočen na očetovstvo in poslovne projekte, pri čemer nove romance javno ne razkriva.

Vir: Men's Journal

Tom Brady Gisele Bündchen ločitev NFL upokojitev šport zasebno življenje slavni znani odnosi
