To so znaki, ki moškega izdajajo, da svoje ženske ne ljubi več

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Kadar v partnerskem odnosu vse ni več tako, kot moralo biti, se pogosto začnemo spraševati, ali vas ima partner sploh še rad. Žalostno je, da veliko žensk moški ne ljubi več in se tega te zavedajo, a vseeno živijo z njim, kot da je vse v redu, z njim pa ostanejo zaradi finančne situacije, stiske, navade, otrok ipd.

Preberi še Ljubezen na prvi pogled ali kako smo moški bolj naivni

To je nekaj pogostih opozorilnih znakov, ki ženske opozarjajo, da jih partner nima več rad.

Dvomi in kritike

Če moški žensko napelje, da začnete dvomiti vase, v svoj videz, v svoje sposobnosti, je to zanesljiv znak, da vas ne ljubi več. Prav tako je znak, da partnerke ne ljubi več, če vas ves čas opominja na vaše napake. To povzroči, da ženska misli, da je za nastalo situacijo kriva sama. Misli, da jo je nemogoče ljubiti in da si tega ne zasluži. Moški, ki je vase nesiguren, se tako obnaša, ker želi, da misli, da si je nihče ne želi, razen njega.

icon-expand Kadar v partnerskem odnosu vse ni več tako, kot moralo biti, se pogosto začnemo spraševati, ali vas ima partner sploh še rad. FOTO: Adobe Stock

Pomanjkanje spoštovanja

Spoštovanje je temelj vsakega zdravega odnosa. V ljubezni je nujno in partner vas mora ceniti kot človeka in spoštovati vaše mnenje. Če tega ni več in se o tem noče odkrito pogovoriti, vas ne ljubi več na način, ki je potreben za zrelo ljubezen in razmerje.

Preberi še Kako zaključiti zvezo kot gentleman

Nezainteresiranost

Če partnerka moškega nekaj vpraša in ta na to odgovori zgolj z "da" ali "ne", pogovor pa le redko začne na lastno pobudo, je to znak, da je verjetno ne ljubi več.

Kontrola

Če poskuša kontrolirati vse aspekte življenja svoje partnerke – kam gre oz. s kom se druži in pogovarja, kaj nosi ipd., potem je ženska gotovo v nezdravi vezi, saj v njej niso prisotna iskrena čustva.

Obljube

Kadar ne izpolnimo obljube, ki smo jo dali nekomu, s katerim nismo v vezi, je to znak neodgovornosti, kadar pa gre za ljubljeno osebo, to ni samo znak nespoštovanja, ampak tudi pomanjkanja ljubezni, saj smo izdali zaupanje.

Preberi še Tako se bosta še bolj zbližala

Krivda

Kadar za vse težave in probleme obtožujemo druge, se obnašamo otročje. Vsi smo sami odgovorni za svoja dejanja in odločitve. Nekdo, ki skuša vso odgovornost prevaliti na druge, ni ne zrel odrasel ne čustveno zrela oseba.

icon-expand Prepoznajte znake, da vas ne ljubi več. FOTO: Adobe Stock

Norčevanje

Nekaj je, kadar se šalam smejita skupaj, nekaj drugega pa je, če moške šale žensko prizadenejo in če partner ignorira njena čustva. Oseba, ki vas ljubi, vas namreč ne bo nikoli namerno prizadela.

Družabna srečanja

Kadar se dogodkov ali srečanj – družinska kosila, praznovanja, druženje s prijatelji ipd. – ne udeležujeta več skupaj, je to jasen pokazatelj, da se je partnerjeva ljubezen ohladila.