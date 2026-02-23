To so znaki, ki moškega izdajajo, da svoje ženske ne ljubi več

Kadar v partnerskem odnosu vse ni več tako, kot moralo biti, se pogosto začnemo spraševati, ali vas ima partner sploh še rad. Žalostno je, da veliko žensk moški ne ljubi več in se tega te zavedajo, a vseeno živijo z njim, kot da je vse v redu, z njim pa ostanejo zaradi finančne situacije, stiske, navade, otrok ipd.
To je nekaj pogostih opozorilnih znakov, ki ženske opozarjajo, da jih partner nima več rad.
Dvomi in kritike
Če moški žensko napelje, da začnete dvomiti vase, v svoj videz, v svoje sposobnosti, je to zanesljiv znak, da vas ne ljubi več. Prav tako je znak, da partnerke ne ljubi več, če vas ves čas opominja na vaše napake. To povzroči, da ženska misli, da je za nastalo situacijo kriva sama. Misli, da jo je nemogoče ljubiti in da si tega ne zasluži. Moški, ki je vase nesiguren, se tako obnaša, ker želi, da misli, da si je nihče ne želi, razen njega.
Pomanjkanje spoštovanja
Spoštovanje je temelj vsakega zdravega odnosa. V ljubezni je nujno in partner vas mora ceniti kot človeka in spoštovati vaše mnenje. Če tega ni več in se o tem noče odkrito pogovoriti, vas ne ljubi več na način, ki je potreben za zrelo ljubezen in razmerje.
Nezainteresiranost
Če partnerka moškega nekaj vpraša in ta na to odgovori zgolj z "da" ali "ne", pogovor pa le redko začne na lastno pobudo, je to znak, da je verjetno ne ljubi več.
Kontrola
Če poskuša kontrolirati vse aspekte življenja svoje partnerke – kam gre oz. s kom se druži in pogovarja, kaj nosi ipd., potem je ženska gotovo v nezdravi vezi, saj v njej niso prisotna iskrena čustva.
Obljube
Kadar ne izpolnimo obljube, ki smo jo dali nekomu, s katerim nismo v vezi, je to znak neodgovornosti, kadar pa gre za ljubljeno osebo, to ni samo znak nespoštovanja, ampak tudi pomanjkanja ljubezni, saj smo izdali zaupanje.
Krivda
Kadar za vse težave in probleme obtožujemo druge, se obnašamo otročje. Vsi smo sami odgovorni za svoja dejanja in odločitve. Nekdo, ki skuša vso odgovornost prevaliti na druge, ni ne zrel odrasel ne čustveno zrela oseba.
Norčevanje
Nekaj je, kadar se šalam smejita skupaj, nekaj drugega pa je, če moške šale žensko prizadenejo in če partner ignorira njena čustva. Oseba, ki vas ljubi, vas namreč ne bo nikoli namerno prizadela.
Družabna srečanja
Kadar se dogodkov ali srečanj – družinska kosila, praznovanja, druženje s prijatelji ipd. – ne udeležujeta več skupaj, je to jasen pokazatelj, da se je partnerjeva ljubezen ohladila.
