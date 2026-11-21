1. Pomanjkanje samozavesti in strah pred zavrnitvijo

Ena od glavnih ovir pri iskanju partnerke je prepričanje, da moški ni dovolj privlačen, zanimiv ali uspešen, da bi ga ženska izbrala. Zaradi takšnega razmišljanja lahko moški že vnaprej pričakuje zavrnitev in se zato redkeje odloči za prvi korak. Težava se lahko jasneje pokaže pri spoznavanju v živo, na zmenkih ali celo pri pošiljanju prvega sporočila. Moški se lahko zaplete v razmišljanje o tem, kaj naj napiše in kako bo videti, če druga oseba ne bo zainteresirana. Priložnosti zato ne izkoristi, čeprav bi si želel spoznati nekoga. Če se to ponavlja, lahko nastane začaran krog - manj kot poskuša, manj izkušenj pridobi, zaradi česar je ob naslednjem poskusu še bolj negotov. Samskost tako ni nujno zavestna izbira, ampak posledica strahu, ki ga je težko premagati.

icon-expand Ena od glavnih ovir pri iskanju partnerke je prepričanje, da moški ni dovolj privlačen, zanimiv ali uspešen, da bi ga ženska izbrala. FOTO: Adobe Stock

2. Ne vedo, kako pristopiti k ženskam

Želja po partnerskem odnosu še ne pomeni, da moški tudi ve, kako ga uspešno vzpostavi. Nekateri moški imajo težave pri navezovanju stikov z ženskami, prepoznavanju znakov zanimanja ali sproščenem pogovoru z osebo, ki jim je všeč. To je pokazala tudi raziskava psihologa Menelaosa Apostolouja, objavljena leta 2019, v kateri je avtor analiziral odgovore moških o razlogih za samskost. Med pogosto navedenimi razlogi so bili slabe medosebne veščine, nizka samozavest, sramežljivost, nezadovoljstvo z lastnim videzom, premalo truda pri iskanju partnerke in slabe izkušnje iz prejšnjih odnosov. Raziskava je podala pomemben vpogled v ozadje samskosti pri moških - nekateri so torej samski, ker tako želijo, drugi pa zato, ker ne vedo, kako bi prišli do odnosa, ki si ga želijo.

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3. Slabe izkušnje iz preteklih zvez

Po bolečem razhodu ali več zaporednih zavrnitvah je razumljivo, da je človek nekoliko previdnejši. Težava pa nastane, ko se pretekla izkušnja spremeni v pričakovanje, da se bo enako zgodilo tudi v prihodnosti. Moški, ki se je v prejšnjem odnosu počutil izkoriščenega ali zavrnjenega, se lahko začne izogibati čustveni bližini. Morda se še vedno zanima za ženske, a se bo umaknil takoj, ko bi odnos lahko postal resnejši, in se s tem izogne možnosti, da bi bil ponovno prizadet. Sočasno pa si s tem nezavedno ustvarja škodo, pri čemer si znatno zmanjša možnost, da bi z nekom zgradil zaupen odnos. To ne pomeni, da mora vsak po razhodu takoj iskati novo partnerko. Obdobje samskosti je lahko koristno, saj človeku omogoči, da predela pretekle izkušnje in ugotovi, kaj si želi v prihodnje. Razlika pa je v tem, ali se za samskost odloča svobodno ali pa ga pri vzpostavljanju odnosov omejuje strah.

icon-expand Po bolečem razhodu ali več zaporednih zavrnitvah je razumljivo, da je človek nekoliko previdnejši. FOTO: Shutterstock

4. Svoboda jim pomeni več kot partnerski odnos

Niso vsi samski moški nezadovoljni s svojim življenjem. Nekaterim namreč ustreza, da lahko sami razpolagajo s svojim časom, denarjem in energijo. Več jim pomeni to, da se jim ni treba usklajevati glede dopustov, vsakodnevnih navad ali prihodnjih načrtov, zato imajo več prostora za prijatelje, hobije, kariero in osebne cilje. Tudi raziskava avtorja Apostolouja iz leta 2019 je med pogostimi razlogi za samskost prepoznala željo po svobodi in drugačne življenjske prioritete. Moški so v primerjavi z ženskami pogosteje navajali, da želijo svobodo pri spoznavanju različnih partnerk in da jih ustvarjanje družine ne zanima. To seveda ne pomeni, da moški v splošnem ne želijo resnih odnosov. Pomeni pa, da partnerstvo ni za vsakogar najpomembnejši življenjski cilj. Če je človek zadovoljen s svojim življenjem, ima dobre prijatelje in dovolj socialnih stikov, se mu morda ne zdi smiselno iskati zveze samo zato, ker jo pričakuje okolica.

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5. Previsoka pričakovanja ali nejasna predstava o partnerki

Pri iskanju zveze imamo vsi določena merila. Težava se lahko pojavi, ko je seznam zahtev tako dolg, da skoraj nihče več ne ustreza naši predstavi. Moški lahko zavrne žensko zaradi malenkosti, čeprav se sicer dobro ujameta, ali pa pričakuje, da bo že na prvem zmenku začutil popolno kemijo. Po drugi strani visoki standardi sami po sebi niso težava. Smiselno se je zavedati, katere vrednote so v odnosu pomembne in katere razlike bi dolgoročno lahko povzročale težave. Pomembno je razlikovati med resnično nezdružljivostjo in pričakovanjem, da mora biti partnerski odnos ves čas brez dvomov, napora ali kompromisov. Če moški čaka na popolno osebo, ne da bi bil pripravljen koga zares spoznati, lahko ostane samski tudi takrat, ko ima priložnosti za dejansko zvezo.

6. Premalo priložnosti in premalo truda

Včasih razlog ni posebno zapleten: moški si želi partnerke, vendar se redko znajde v okoliščinah, kjer bi lahko spoznal potencialne partnerke. Če se njegovo življenje večinoma vrti okoli službe, doma in istega kroga prijateljev, se možnosti za nova poznanstva zmanjšajo. Spletne aplikacije lahko razširijo krog potencialnih partnerk, vendar tudi tam odnos običajno zahteva nekaj pobude in pripravljenosti na zavrnitev. Če moški pričakuje, da se bo prava oseba pojavila sama od sebe, lahko dolgo ostane na istem mestu.

icon-expand Samskost ni vedno težava, ki jo je treba odpraviti. FOTO: Adobe Stock

Samskost ni vedno težava, ki jo je treba odpraviti

Razlogi za samskost so lahko zelo različni. Nekateri moški si želijo partnerke, vendar jih ovirajo negotovost, sramežljivost ali slabe izkušnje. Drugi težje spoznavajo nove ljudi ali ne vedo, kako pokazati zanimanje, tretji pa so povsem zadovoljni brez zveze in svojo energijo raje usmerjajo drugam. Ravno zato ni smiselno vsakega samskega moškega obravnavati, kot da mu nekaj manjka. Pomembnejše vprašanje je, ali je samskost njegova izbira ali stanje, v katerem se je znašel kljub želji po bližini. Če si želi odnosa, a ga pri tem vedno znova ustavljajo strah, negotovost ali pomanjkanje izkušenj, je to nekaj, na čemer lahko postopoma dela.

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