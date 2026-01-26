To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Ko se zveze začnejo v algoritmu, ne v resničnem svetu

V sodobnih razmerjih se napetosti pogosto ne začnejo več v kavarnah ali na večerjah, temveč na zaslonu telefona, poroča kurir.rs. Dovolj je en pogled na Instagram ali TikTok, en klik na "všeč mi je", pa se lahko mir v odnosu poruši. Leta 2026 so družbena omrežja postala tihi opazovalec partnerskih dinamik – in hkrati najglasnejši sprožilec dvomov. Ko so čustva ranjena, ni pomembno, ali se je nekaj zgodilo "samo na spletu". Za osebo, ki se počuti ogroženo ali spregledano, je digitalna gesta lahko enako resnična kot izrečena beseda. "Všeček je lahko majhen klik, a velik udarec za samozavest," opozarjajo strokovnjaki.

Zakaj en klik sproži val negotovosti?

Psihologi poudarjajo, da večina spletnih interakcij nima skritega pomena. Ljudje sledijo profilom iz radovednosti, navade ali poklicnih razlogov. A težava nastane, ko partner začne spraševati: "Zakaj ravno ta profil?" ali "Zakaj tako pogosto?" V tistem trenutku dejanje, ki je bilo sprva nevtralno, postane simbol. Ne zato, ker bi imelo globlji namen, temveč zato, ker sproži občutek ogroženosti. Takšne misli lahko počasi načnejo zaupanje in ustvarijo razpoke, ki jih je težko zaceliti.

Ko digitalna dejanja postanejo osebna

En všeček ne pomeni nič. A desetine všečkov, dan za dnem, lahko ustvarijo občutek, da pozornost uhaja drugam. Če partner redno všečka provokativne vsebine, drugi pa se zaradi tega počuti manj privlačnega ali manj pomembnega, škoda ni več virtualna – postane čustvena. To ni težava ljudi na zaslonu, temveč občutka, da partnerjeva pozornost ni več usmerjena v odnos. Majhna negotovost se lahko hitro spremeni v dvom, ki izčrpava energijo in bližino.

Tišina je največji sovražnik odnosa

Veliko ljudi svoje nelagodje raje potlači, ker se bojijo, da bodo izpadli ljubosumni ali pretirano občutljivi. A strokovnjaki opozarjajo, da je tišina pogosto bolj škodljiva kot iskren pogovor. "Neizrečena čustva ustvarijo večjo distanco kot katera koli objava na Instagramu," pravijo terapevti. Ko se o težavah ne govori, sumničavost raste, bližina pa se umika. En neizrečen stavek lahko naredi več škode kot sto všečkov.

Zakaj so meje na družbenih omrežjih nujne?

Zdravi odnosi ne temeljijo na prepovedih, temveč na dogovorih. Meje niso omejevanje, temveč zaščita – pred nesporazumi, negotovostjo in nepotrebnimi konflikti. Ko partnerja jasno določita, kaj jima je sprejemljivo, digitalni svet ne predstavlja več grožnje. Ko so meje spoštovane, tudi najbolj provokativne objave ne povzročijo drame.

Pravo vprašanje ni, komu partner sledi – temveč ali vas sliši

Na koncu ni pomembno, kdo je komu všečkal fotografijo. Ključno je, ali partner razume, da vas nekaj boli, in ali je pripravljen to upoštevati. "Odnose ne uničuje Instagram, temveč ignoriranje čustev, ki jih razkriva," poudarjajo strokovnjaki. Ko se partnerja poslušata in spoštujeta, digitalni svet ne more omajati ljubezni. Všečki postanejo le del spletne pokrajine – ne pa grožnja odnosu.

