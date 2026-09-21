Seksi tekmovalka Kmetije se je poročila

Tjaša Vrečič je poročena
Tjaša Vrečič in Marsel Kolarič v soboto obljubila skupno prihodnost. Za nekdanjo tekmovalko Kmetije je bil to velik osebni mejnik, saj je svojo zvezo z Marselom v preteklosti večkrat pokazala tudi na družbenih omrežjih.
Da je poroka blizu, je bilo sicer znano že nekaj časa. Tjaša je februarja letos namignila, da jo čaka pomemben korak, obenem pa razkrila, da s partnerjem gradita svoj dom.
Spoznali smo jo v Kmetiji
Tjaša je širši javnosti postala znana leta 2021, ko je prvič nastopila v šovu Kmetija. Kasneje se je v oddajo vrnila in leta 2024 prišla vse do finala.
V času snemanja se je veliko govorilo tudi o njenem odnosu z drugimi tekmovalci, vendar je sama jasno povedala, da je njena ljubezen doma. 24ur je takrat poročal, da jo je pri tekmovanju podpiral prav Marsel, s katerim je bila že takrat v zvezi.
Danes ima tudi drugačne poslovne načrte
Tjaša je poleg televizijske kariere močno vpeta v šport. Leta 2024 je tekmovala tudi v bodybuildingu, v zadnjem obdobju pa se je usmerila še v delo z živalmi.
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