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Odnosi

Seksi tekmovalka Kmetije se je poročila

B.R.
21. 09. 2026 14.54
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Tjaša Vrečič, ki smo jo spoznali v priljubljenem resničnostnem šovu Kmetija, je stopila pred oltar. Svojemu dolgoletnemu partnerju Marselu Kolariču obljubila večno zvestobo.

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Tjaša Vrečič je poročena

Tjaša Vrečič
Tjaša Vrečič FOTO: POP TV

Tjaša Vrečič in Marsel Kolarič v soboto obljubila skupno prihodnost. Za nekdanjo tekmovalko Kmetije je bil to velik osebni mejnik, saj je svojo zvezo z Marselom v preteklosti večkrat pokazala tudi na družbenih omrežjih.

Da je poroka blizu, je bilo sicer znano že nekaj časa. Tjaša je februarja letos namignila, da jo čaka pomemben korak, obenem pa razkrila, da s partnerjem gradita svoj dom.

Spoznali smo jo v Kmetiji

Tjaša je širši javnosti postala znana leta 2021, ko je prvič nastopila v šovu Kmetija. Kasneje se je v oddajo vrnila in leta 2024 prišla vse do finala.

V času snemanja se je veliko govorilo tudi o njenem odnosu z drugimi tekmovalci, vendar je sama jasno povedala, da je njena ljubezen doma. 24ur je takrat poročal, da jo je pri tekmovanju podpiral prav Marsel, s katerim je bila že takrat v zvezi.

Danes ima tudi drugačne poslovne načrte

Tjaša je poleg televizijske kariere močno vpeta v šport. Leta 2024 je tekmovala tudi v bodybuildingu, v zadnjem obdobju pa se je usmerila še v delo z živalmi.

Tjaša Vrečič je poročena
Tjaša Vrečič je poročena FOTO: Instagram
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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Tjaša Vrečič Kmetija poroka Marsel Kolarič resničnostni šov resničnostni šovi
Odnosi

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