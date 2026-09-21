Seksi tekmovalka Kmetije se je poročila

Tjaša Vrečič in Marsel Kolarič v soboto obljubila skupno prihodnost. Za nekdanjo tekmovalko Kmetije je bil to velik osebni mejnik, saj je svojo zvezo z Marselom v preteklosti večkrat pokazala tudi na družbenih omrežjih.

Da je poroka blizu, je bilo sicer znano že nekaj časa. Tjaša je februarja letos namignila, da jo čaka pomemben korak, obenem pa razkrila, da s partnerjem gradita svoj dom.