'O moj bog, tako samska sem'

Igralka Teri Hatcher je v pogovoru za revijo HELLO! brez olepševanja opisala svoje trenutno zasebno življenje. Priznala je, da je že dolgo brez zmenkov in da aktivno niti ne išče novega partnerja. 'O moj bog, tako samska sem', je dejala ter dodala, da skozi življenje še vedno hodi z odprtim srcem in da ljubezni ne bi nikoli povsem izključila. Toda trenutno ne počne veliko, da bi jo našla. Kot je povedala, ne hodi na zmenke in jih niti ne išče. Meni, da ne pretirava, ko pravi, da je od njenega zadnjega zmenka minilo približno sedem let.

icon-expand Igralka že sedem let ni bila na zmenku. FOTO: Profimedia

Njene prijateljice so večinoma poročene

Razlog za nekoliko nenavadno situacijo vidi tudi v svojem družabnem krogu. Hatcherjeva ima veliko prijateljev, številne svoje najbližje prijateljice pa pozna že vsaj tri desetletja. Te so danes večinoma poročene. Prav zato, pravi igralka, preprosto ni veliko novih priložnosti za spoznavanje ljudi. Čeprav ima bogato družabno življenje, se njen vsakdan očitno ne vrti okoli iskanja nove ljubezni. Občasno sicer pomisli, da bi lahko koga spoznala na dobrodelnih dogodkih. Kot je povedala, jo privlačijo ljudje, ki jim je mar za podobne stvari kot njej, vendar takšna srečanja doslej niso pripeljala do nove zveze.

Enkrat je vendarle poskusila

Zvezdnica je razkrila tudi simpatično anekdoto. Ko se je udeležila glasbenega festivala BottleRock v kalifornijski dolini Napa, ji je prijatelj predstavil moškega, za katerega je menil, da bi ji bil lahko všeč. Dala mu je svojo telefonsko številko. Toda klica ni bilo. "To je bilo najbližje, kar sem prišla," je povedala o svojem novejšem poskusu spoznavanja potencialnega partnerja. Igralka je sicer v preteklosti imela dve zakonski zvezi. Z Marcusom Leitholdom je bila poročena kratek čas, med letoma 1988 in 1989, pozneje pa se je poročila z igralcem Jonom Tenneyjem. Njun zakon je trajal od leta 1994 do 2003, skupaj pa imata hčerko Emerson.

icon-expand Razlog za nekoliko nenavadno situacijo vidi tudi v svojem družabnem krogu. FOTO: Profimedia

Ni zagrenjena zaradi samskega življenja

Kljub temu njene besede ne zvenijo kot pritoževanje nad življenjem. Ravno nasprotno. Igralka pravi, da je odprta za možnost nove zveze, vendar je trenutno očitno zadovoljna s svojim življenjem. Tudi njena kariera je daleč od konca. Igralka se trenutno nahaja v Londonu, kjer jo čaka nova velika gledališka vloga. V muzikalu The Devil Wears Prada bo nastopila kot Miranda Priestly, mogočna urednica modne revije, ki jo je v filmski različici upodobila Meryl Streep. Kot poroča People, bo Hatcherjeva v vlogi nasledila Vanesso Williams, ki je Mirando igrala v londonski produkciji od začetka njenega predvajanja.

Preberi še Strasti nista mogla skriti: njun trenutek pred kamerami pove več kot tisoč besed

Preberi še Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor