En objem je spremenil vse

Tara Davis in Hunter Woodhall sta na olimpijskih igrah v Parizu 2024 navdušila s športnimi dosežki, a njuna zgodba se je začela daleč stran od velikih stadionov – na skromnem srednješolskem atletskem tekmovanju leta 2017, piše People. Od takrat sta prehodila dolgo pot, polno izzivov, razdalj, študija, treningov in tekmovanj, a sta kljub vsemu ostala neločljiva.
Ljubezen, ki se je začela z objemom
Davis, rojena v Teksasu, in Woodhall, ki prihaja iz Utaha, sta se prvič srečala februarja 2017 v Pocatellu v Idahu. Tara je kasneje za Town & Country povedala, da je k Hunterju pristopila povsem spontano:
"Nisem vedela, zakaj, ampak morala sem ga objeti."
Hunter pa je v enem od svojih YouTube videov priznal, da je že ob prvem srečanju pomislil, da bo nekoč poročen s tem dekletom.
Kmalu po tem sta se začela spremljati na družbenih omrežjih, ostala v stiku in poleti 2017 postala par.
Razmerje na daljavo in študentska leta
Jeseni sta oba začela študij – Tara najprej na Univerzi v Georgii, nato na Univerzi v Teksasu, Hunter pa na Univerzi v Arkansasu. Razdalja je bila velik izziv, a sta ga premagala z dosledno komunikacijo in zaupanjem.
Za Elle je Woodhall leta 2021 povedal:
"Najin odnos temelji na potrpežljivosti, zaupanju in pogovoru. Naučila sva se delovati kot ekipa."
Tara je dodala, da sta se skozi leta naučila poslušati drug drugega in se izogibati temu, da bi si narekovala, kako naj se kdo počuti.
Športna pot: od Tokia do Pariza
Oba sta izjemna športnika:
Tara Davis – skok v daljino in tek čez ovire.
Hunter Woodhall – paraolimpijski tekač, rojen s fibularno hemimelijo; pri 11 mesecih so mu amputirali spodnji del nog.
Leta 2021 sta prvič skupaj nastopila na olimpijskih in paraolimpijskih igrah v Tokiu. Tara je osvojila šesto mesto v skoku v daljino, Hunter pa bronasto medaljo na 400 metrov.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
V Parizu 2024 sta se vrnila še močnejša:
Tara Davis – zlato v skoku v daljino,
Hunter Woodhall – zlato na 400 m (T62).
Po Hunterjevi zmagi je Tara za PEOPLE povedala, da je želela doživeti ta trenutek skupaj:
"Svoje zmage nisem želela predelati sama. To je najina zgodba."
Njuno veselje po Tarinem zlatu – ko je stekla v njegov objem – je postalo viralen trenutek olimpijskih iger.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Od zaroke do poroke
Septembra 2021 sta se zaročila med romantičnim pobegom v Mehiko. Poročila sta se 16. oktobra 2022 v Teksasu, obkrožena s približno 200 gosti. Prstana sta na slovesnosti prinesla njuna psa Milo in Winnie.
Tara je ob poroki povedala:
"Od prvega dne sva vedela, da bova skupaj. To je bil najin največji skupni mejnik."
Leto kasneje sta na Instagramu obeležila prvo obletnico in zapisala, da se še vedno učita o zakonu in drug o drugem.
YouTube, motivacija in skupna pot
Ko nista na stadionu, ustvarjata vsebine za skoraj 800.000 naročnikov na YouTubu. Tam delita treninge, osebne trenutke in zakulisje svojega življenja kot para in profesionalnih športnikov.
Pred olimpijskimi igrami v Parizu sta objavila vlog z naslovom "Na drugih olimpijskih igrah sva. Tokrat skupaj." – prvič sta lahko drug drugega spremljala brez omejitev pandemije.
Medsebojna podpora, ki navdihuje
Njuna zveza je prežeta z iskreno podporo. Ko je Tara v Tokiu končala šesta, je Hunter zapisal:
"Biti šesti na svetu je neverjetno. Ti si moja junakinja."
Ko je Hunter leta 2024 postavil nov ameriški rekord, je Tara odgovorila:
"Premagal si izzive, ki si jih mnogi ne morejo niti predstavljati. Ti si definicija navdiha."
Vir: People
