Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Tara Davis in Hunter Woodhall
Odnosi

En objem je spremenil vse

E.R.
22. 12. 2025 01.30
0

Njuna ljubezenska zgodba je ena najlepših v svetu športa.

Šport
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Tara Davis in Hunter Woodhall sta na olimpijskih igrah v Parizu 2024 navdušila s športnimi dosežki, a njuna zgodba se je začela daleč stran od velikih stadionov – na skromnem srednješolskem atletskem tekmovanju leta 2017, piše People. Od takrat sta prehodila dolgo pot, polno izzivov, razdalj, študija, treningov in tekmovanj, a sta kljub vsemu ostala neločljiva.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ljubezen, ki se je začela z objemom

Davis, rojena v Teksasu, in Woodhall, ki prihaja iz Utaha, sta se prvič srečala februarja 2017 v Pocatellu v Idahu. Tara je kasneje za Town & Country povedala, da je k Hunterju pristopila povsem spontano:

"Nisem vedela, zakaj, ampak morala sem ga objeti."

Hunter pa je v enem od svojih YouTube videov priznal, da je že ob prvem srečanju pomislil, da bo nekoč poročen s tem dekletom.

Kmalu po tem sta se začela spremljati na družbenih omrežjih, ostala v stiku in poleti 2017 postala par.

Razmerje na daljavo in študentska leta

Jeseni sta oba začela študij – Tara najprej na Univerzi v Georgii, nato na Univerzi v Teksasu, Hunter pa na Univerzi v Arkansasu. Razdalja je bila velik izziv, a sta ga premagala z dosledno komunikacijo in zaupanjem.

Za Elle je Woodhall leta 2021 povedal:

"Najin odnos temelji na potrpežljivosti, zaupanju in pogovoru. Naučila sva se delovati kot ekipa."

Tara je dodala, da sta se skozi leta naučila poslušati drug drugega in se izogibati temu, da bi si narekovala, kako naj se kdo počuti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Športna pot: od Tokia do Pariza

Oba sta izjemna športnika:

Tara Davis – skok v daljino in tek čez ovire.

Hunter Woodhall – paraolimpijski tekač, rojen s fibularno hemimelijo; pri 11 mesecih so mu amputirali spodnji del nog.

Leta 2021 sta prvič skupaj nastopila na olimpijskih in paraolimpijskih igrah v Tokiu. Tara je osvojila šesto mesto v skoku v daljino, Hunter pa bronasto medaljo na 400 metrov.

V Parizu 2024 sta se vrnila še močnejša:

Tara Davis – zlato v skoku v daljino,

Hunter Woodhall – zlato na 400 m (T62).

Po Hunterjevi zmagi je Tara za PEOPLE povedala, da je želela doživeti ta trenutek skupaj:

"Svoje zmage nisem želela predelati sama. To je najina zgodba."

Njuno veselje po Tarinem zlatu – ko je stekla v njegov objem – je postalo viralen trenutek olimpijskih iger.

Od zaroke do poroke

Septembra 2021 sta se zaročila med romantičnim pobegom v Mehiko. Poročila sta se 16. oktobra 2022 v Teksasu, obkrožena s približno 200 gosti. Prstana sta na slovesnosti prinesla njuna psa Milo in Winnie.

Tara je ob poroki povedala:

"Od prvega dne sva vedela, da bova skupaj. To je bil najin največji skupni mejnik."

Leto kasneje sta na Instagramu obeležila prvo obletnico in zapisala, da se še vedno učita o zakonu in drug o drugem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

YouTube, motivacija in skupna pot

Ko nista na stadionu, ustvarjata vsebine za skoraj 800.000 naročnikov na YouTubu. Tam delita treninge, osebne trenutke in zakulisje svojega življenja kot para in profesionalnih športnikov.

Pred olimpijskimi igrami v Parizu sta objavila vlog z naslovom "Na drugih olimpijskih igrah sva. Tokrat skupaj." – prvič sta lahko drug drugega spremljala brez omejitev pandemije.

Medsebojna podpora, ki navdihuje

Njuna zveza je prežeta z iskreno podporo. Ko je Tara v Tokiu končala šesta, je Hunter zapisal:

"Biti šesti na svetu je neverjetno. Ti si moja junakinja."

Ko je Hunter leta 2024 postavil nov ameriški rekord, je Tara odgovorila:

"Premagal si izzive, ki si jih mnogi ne morejo niti predstavljati. Ti si definicija navdiha."

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: People

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Tara Davis Hunter Woodhall Olimpijske igre Pariz 2024 ljubezenska zgodba športni pari olimpijske igre slavni znani športniki odnosi poroka
Odnosi

Ljubezen je v zraku: Golobčka svoje zveze ne skrivata več

Zabava

Srečo je našla z 22 let mlajšim

SORODNI ČLANKI
Njuna ljubezen je preživela največje škandale

Njuna ljubezen je preživela največje škandale

Tako lepa je nova snaha Donalda Trumpa

Tako lepa je nova snaha Donalda Trumpa

Išče žensko z denarjem in stilom

Išče žensko z denarjem in stilom

Odslej lahko poljublja samo še njo

Odslej lahko poljublja samo še njo

Slavni režiser ljubi isto žensko že 30 let

Slavni režiser ljubi isto žensko že 30 let

Drama v družini Markle: Meghan je svojemu očetu poslala pismo

Drama v družini Markle: Meghan je svojemu očetu poslala pismo

Zasačen: Leonardo DiCaprio v objemu starejše ženske

Zasačen: Leonardo DiCaprio v objemu starejše ženske

Ljubezen je v zraku: Golobčka svoje zveze ne skrivata več

Ljubezen je v zraku: Golobčka svoje zveze ne skrivata več

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Dars med prazniki izjemnih situacij ne pričakuje, na sneg pripravljeni
Dars med prazniki izjemnih situacij ne pričakuje, na sneg pripravljeni
šport
'10 ur bi sedeli, če bi vam našteval, kaj vse sem počel med pripravami'
'10 ur bi sedeli, če bi vam našteval, kaj vse sem počel med pripravami'
popin
Tanja Žagar nasmejala občinstvo: na odru izvedla 'trik' s šalom
Tanja Žagar nasmejala občinstvo: na odru izvedla 'trik' s šalom
tv oddaje
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Vizita.si
Kaj se zgodi, če alkohol zamenjamo z vodo?
Kaj se zgodi, če alkohol zamenjamo z vodo?
Okusno.je
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Zadovoljna.si
Razveselila sta se rojstva hčerke
Razveselila sta se rojstva hčerke
Moskisvet.com
Kate Winslet po Titaniku: 'Bilo je grozljivo'
Kate Winslet po Titaniku: 'Bilo je grozljivo'
Bibaleze.si
Macaulay Culkin o svojih otrocih
Macaulay Culkin o svojih otrocih
Cekin.si
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Dominvrt.si
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
Vizita.si
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356