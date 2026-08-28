Strasti nista mogla skriti: njun trenutek pred kamerami pove več kot tisoč besed

Adria Arjona in Jason Momoa skupaj zasijala na rdeči preprogi

Adria Arjona je v Los Angelesu predstavila svoj novi akcijski triler Onslaught, toda pozornost fotografov je hitro pritegnil tudi njen spremljevalec. Ob 34-letni igralki je stal Jason Momoa, s katerim sta si na rdeči preprogi izmenjala nežen poljub in večkrat pozirala tesno drug ob drugem. Po poročanju People je bil Momoa eden od številnih gostov premiere, ki so prišli podpreti igralko ob predstavitvi njenega novega filma. Par je bil vidno sproščen, pred fotografi pa ni skrival naklonjenosti. Arjona je za pomemben večer izbrala oprijeto črno obleko znamke Calvin Klein iz kolekcije za jesen in zimo 2026. Pozornost je pritegnil predvsem zgornji del kreacije z izpostavljenim korzetnim detajlom. Videz je dopolnila z izrazitim nakitom Tiffany & Co. in spetimi lasmi. Momoa se je odločil za nekoliko bolj sproščen videz. Nosil je sivo karirasto obleko, črno majico in črne čevlje, videz pa je dopolnil s sončnimi očali. Tudi svoje dolge lase je spet povezal v značilno pričesko. Njuno usklajevanje v temnih tonih je na rdeči preprogi delovalo precej premišljeno.

icon-expand Adria Arjona in Jason Momoa skupaj zasijala na rdeči preprogi FOTO: Profimedia

Njuna ljubezen se je začela na filmskem prizorišču

Zanimivo je, da se Momoa in Arjona nista spoznala na kakšni hollywoodski zabavi, temveč na filmskem prizorišču. Skupaj sta igrala v filmu Sweet Girl, ki je izšel leta 2021. Takrat sta bila oba v drugih zvezah, njuna ljubezenska zgodba pa se je razvila šele pozneje. Kot navaja Us Weekly, sta svojo zvezo javno potrdila leta 2024, ko je Momoa na družbenih omrežjih objavil fotografije z njunega skupnega potovanja po Japonski. Momoa je ob fotografijah Arjono označil za svojo ljubezen, s čimer je dokončno potrdil ugibanja o njunem razmerju. Od takrat sta se skupaj pojavila na številnih odmevnih dogodkih, vendar sta svoje zasebno življenje večinoma ohranila zase.

Ljubezen mojega življenja

Da njuna zveza ni zgolj hollywoodska romanca za fotografije, je Momoa precej jasno pokazal že januarja letos. Na premieri svojega filma The Wrecking Crew v New Yorku je za People o Arjoni povedal: "Ona je ljubezen mojega življenja." Ob tem je poudaril, da mu veliko pomeni tudi dejstvo, da se njuna poklicna urnika vse bolje ujemata in da lahko drug drugega podpirata pri filmskih projektih. Njegove besede so bile precej bolj neposredne od običajnih izjav hollywoodskih zvezdnikov o zasebnem življenju. Momoa in Arjona se namreč že nekaj časa ne skrivata več, vendar svojih odnosov ne razkazujeta na vsakem koraku. Njuna skupna pojavljanja so zato še toliko bolj zanimiva. Od premiere filma The Wrecking Crew do filmskega festivala v Cannesu in drugih dogodkov sta postopoma postala eden bolj opaznih hollywoodskih parov. Spoznala sta se kot filmski par, nato postala par tudi v zasebnem življenju Njuna zgodba ima skoraj filmski zaplet. V Sweet Girl sta Momoa in Arjona igrala zakonca, nekaj let pozneje pa se je njuna kemija s filmskega prizorišča preselila tudi v zasebno življenje. Ko sta leta 2024 javno potrdila zvezo, je bilo zanimanje zanju razumljivo veliko. Momoa je bil takrat že dobro znan kot zvezdnik serije Igra prestolov in filmov o Aquamanu, Arjona pa je svojo kariero gradila z vlogami v projektih, kot so Morbius, Andor in Good Omens. Po poročanju ELLE je Arjona pred zvezo z Momoo imela tudi svoje zakonsko življenje, tako kot je bil Momoa pred tem poročen z igralko Liso Bonet. Njuni poti sta se tako srečali šele po koncu prejšnjih pomembnih zvez.

icon-expand Jason Momoa in Adria Arjona FOTO: Profimedia

Tokrat je bila v središču Arjona