Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Liam Gallagher
Odnosi

Štiri ženske, štirje otroci in številne afere: temna plat zvezdnika

B.R.
17. 09. 2026 02.11
0

V devetdesetih je bil eden najbolj prepoznavnih obrazov britanskega rocka. Za njegovo uporniško podobo pa se skriva zapletena družinska zgodba, zaznamovana z dvema zakonoma, nezvestobo in štirimi otroki s štirimi ženskami.

Ko je skupina Oasis osvajala svet, je bil Liam Gallagher v središču pozornosti tudi zaradi zasebnega življenja. Leta 1997 se je poročil z igralko Patsy Kensit, njun zakon pa je bil že od začetka precej turbulenten.

Po podatkih časnika The Guardian sta se večkrat razšla, preden sta leta 2000 dokončno končala zakon. Leta 1999 se jima je rodil sin Lennon Gallagher.

Toda Liam je imel takrat še eno pomembno družinsko vez. Z Liso Moorish je leta 1998 dobil hčerko Molly. The Sunday Times je pozneje poročal, da njuno razmerje ni bilo zgolj kratka epizoda, kot se je pogosto predstavljalo v medijih.

Liam Gallagher in Patsy Kensit
Liam Gallagher in Patsy Kensit FOTO: Profimedia

Molly Moorish je očeta spoznala šele kot odrasla

Molly Moorish je večino otroštva odraščala brez osebnega odnosa z očetom. Leta 2018 je prišlo do pomembnega preobrata, ko je Liam Gallagher javno objavil fotografijo z Molly, Lennon in Gene pa sta bila ob njiju.

Sky News je takrat poročal, da je bila Molly stara dvajset let, ko se je njen odnos z očetom začel resneje razvijati. Gallagher ji je pozneje posvetil tudi pesem Now That I've Found You.

Njuno ponovno srečanje je bilo pomembno tudi zato, ker je pokazalo drugačno plat pevca. Človek, ki je bil nekoč znan predvsem po svojem divjem značaju, je začel precej bolj odkrito govoriti o družini in napakah iz preteklosti.

Drugi zakon z Nicole Appleton

Nicole Appleton in Liam Gallagher
Nicole Appleton in Liam Gallagher FOTO: Profimedia

Po razhodu s Patsy Kensit je Gallagher začel zvezo z Nicole Appleton, članico skupine All Saints. Leta 2001 se jima je rodil sin Gene, leta 2008 pa sta se poročila.

Tudi ta zakon se je končal z razhodom. Leta 2013 je prišlo na dan, da je imel Gallagher razmerje z ameriško novinarko Lizo Ghorbani, s katero je dobil hčerko Gemmo.

The Independent je poročal, da se je njuna zgodba začela po intervjuju, ki ga je Ghorbanijeva opravila z Gallagherjem. Leta 2014 sta se Liam in Nicole ločila, pri čemer je Gallagher priznal prešuštvo. O ločitvi in sodnem postopku je poročal tudi The Guardian.

Njegovo zasebno življenje je bilo tako skozi leta precej bolj zapleteno od podobe samozavestnega rockovskega zvezdnika, ki jo je ustvarjal na odru.

Od uporniškega rockerja do dedka

Gallagher je pozneje precej odkrito govoril o svojih napakah. V dokumentarnem filmu Liam Gallagher: As It Was je priznal, da je bil slab mož in da je njegovo vedenje vplivalo na družino.

Njegova družinska zgodba je leta 2025 dobila še novo poglavje. Molly Moorish je povila prvega otroka s partnerjem Nathanielom Phillipsom, s čimer je Liam Gallagher postal dedek. O nosečnosti je poročal The Independent.

Od britpopovske zvezde, ki je bila nekoč sinonim za škandale in uporništvo, je tako Gallagher prišel do precej drugačne življenjske vloge. Njegova preteklost sicer ostaja del zgodbe, vendar so danes v ospredju tudi njegovi otroci in vnuk.

Varal jo je kot za stavo, a sta skupaj že 36 let
Preberi še
Varal jo je kot za stavo, a sta skupaj že 36 let

Viri: The Guardian, The Independent, Sky News, The Sunday Times, El País

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Liam Gallagher Oasis rock zvezdniki družinska zgodba britpop rok zvezdniki glasbena zgodovina rock zvezdnik glasba družinsko življenje
Odnosi

Borut Pahor o partnerici: Ne živiva skupaj

Bibaleze.si Tri žene, pet otrok in preveč grehov – od srednješolskega očeta do hollywoodske katastrofe
24ur.com Trenutki, s katerimi je Diana dokazala, zakaj je kraljica ljudskih src
24ur.com Sestrske vezi: turška serija, polna napetih in dramatičnih preobratov
Bibaleze.si Nina Osenar Kontrec je razkrila skrivnost svojih staršev
Moskisvet.com To sta mati in hči: ena je stara 46 let, druga 28
24ur.com Otroci Kim Kardashian za noč čarovnic kot hiphopovske legende
Bibaleze.si Za fasado popolne mame: pretresljiva resnica o materinski zlorabi
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1930