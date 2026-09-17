Štiri ženske, štirje otroci in številne afere: temna plat zvezdnika

Ko je skupina Oasis osvajala svet, je bil Liam Gallagher v središču pozornosti tudi zaradi zasebnega življenja. Leta 1997 se je poročil z igralko Patsy Kensit, njun zakon pa je bil že od začetka precej turbulenten. Po podatkih časnika The Guardian sta se večkrat razšla, preden sta leta 2000 dokončno končala zakon. Leta 1999 se jima je rodil sin Lennon Gallagher. Toda Liam je imel takrat še eno pomembno družinsko vez. Z Liso Moorish je leta 1998 dobil hčerko Molly. The Sunday Times je pozneje poročal, da njuno razmerje ni bilo zgolj kratka epizoda, kot se je pogosto predstavljalo v medijih.

icon-expand Liam Gallagher in Patsy Kensit FOTO: Profimedia

Molly Moorish je očeta spoznala šele kot odrasla

Molly Moorish je večino otroštva odraščala brez osebnega odnosa z očetom. Leta 2018 je prišlo do pomembnega preobrata, ko je Liam Gallagher javno objavil fotografijo z Molly, Lennon in Gene pa sta bila ob njiju. Sky News je takrat poročal, da je bila Molly stara dvajset let, ko se je njen odnos z očetom začel resneje razvijati. Gallagher ji je pozneje posvetil tudi pesem Now That I've Found You. Njuno ponovno srečanje je bilo pomembno tudi zato, ker je pokazalo drugačno plat pevca. Človek, ki je bil nekoč znan predvsem po svojem divjem značaju, je začel precej bolj odkrito govoriti o družini in napakah iz preteklosti.

Drugi zakon z Nicole Appleton

icon-expand Nicole Appleton in Liam Gallagher FOTO: Profimedia

Po razhodu s Patsy Kensit je Gallagher začel zvezo z Nicole Appleton, članico skupine All Saints. Leta 2001 se jima je rodil sin Gene, leta 2008 pa sta se poročila. Tudi ta zakon se je končal z razhodom. Leta 2013 je prišlo na dan, da je imel Gallagher razmerje z ameriško novinarko Lizo Ghorbani, s katero je dobil hčerko Gemmo. The Independent je poročal, da se je njuna zgodba začela po intervjuju, ki ga je Ghorbanijeva opravila z Gallagherjem. Leta 2014 sta se Liam in Nicole ločila, pri čemer je Gallagher priznal prešuštvo. O ločitvi in sodnem postopku je poročal tudi The Guardian. Njegovo zasebno življenje je bilo tako skozi leta precej bolj zapleteno od podobe samozavestnega rockovskega zvezdnika, ki jo je ustvarjal na odru.

Od uporniškega rockerja do dedka

Gallagher je pozneje precej odkrito govoril o svojih napakah. V dokumentarnem filmu Liam Gallagher: As It Was je priznal, da je bil slab mož in da je njegovo vedenje vplivalo na družino. Njegova družinska zgodba je leta 2025 dobila še novo poglavje. Molly Moorish je povila prvega otroka s partnerjem Nathanielom Phillipsom, s čimer je Liam Gallagher postal dedek. O nosečnosti je poročal The Independent. Od britpopovske zvezde, ki je bila nekoč sinonim za škandale in uporništvo, je tako Gallagher prišel do precej drugačne življenjske vloge. Njegova preteklost sicer ostaja del zgodbe, vendar so danes v ospredju tudi njegovi otroci in vnuk.

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