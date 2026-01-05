Kontakt z bivšo partnerko v novem razmerju – da ali ne?

Univerzalna, a vedno občutljiva tema: je primerno ostati v stiku z bivšo partnerko, ki je bila nekoč pomemben del vašega življenja, čeprav ste v zvezi z novo partnerko?

Ohranjanje kontakta z nekom, ki je bil nekoč pomemben del našega življenja, bi se lahko zdelo skorj samoumevno, a kljub temu ostaja pereča tema v marsikaterem razmerju. Enotnega odgovora na dilemo ni, a vendarle obstajajo smernice, ki naj bi se jih držali, da novo razmerje ohranjamo živo.

Zakaj moški sploh ohranjajo stik z bivšo punco?

Moški pogosto zagovarjajo stik z bivšo iz povsem pragmatičnih razlogov, kot so skupni prijatelji, službeni projekti ali včasih celo skupna skrb za hišnega ljubljenčka. Vse to so okoliščine, ki lahko bivšo ohranjajo v vašem življenju. Včasih gre zgolj za navado, saj se je težko naenkrat posloviti od osebe, s katero ste preživeli več let. In ja, včasih gre tudi za ego. Če vas pokliče, se javi na sporočilo ali pokaže zanimanje, to dvigne vašo samozavest in vam daje občutek, da ste še vedno pomembni. A tu se skriva past: če je razlog za stik zgolj v potrjevanju lastne vrednosti, potem to ni pošteno ne do nje in ne do nove partnerke.

Ženska perspektiva: rdeča zastavica za moškega

Na drugi strani imamo nekoliko drugačno perspektivno žensk na situacijo. Večina žensk stik z bivšo vidi le kot potencialno grožnjo. Tudi če vi trdite, da nič ne pomeni, je zanjo to znak, da preteklost še ni povsem zaključena. Psihologi opozarjajo, da se ob tem sprožijo instinkti tekmovalnosti, pri čemer se nova partnerka lahko počuti ogroženo, ker dobi občutek, da vas še vedno deli z drugo žensko. Morda bo začela spraševati, primerjati ali iskati dokaze, da potrdi to, kar misli. In ko enkrat zaupanje razpade, ga je izjemno težko zgraditi nazaj. Ženske tako tovrstne kontakte hitro vidijo kot slab znak za novo razmerje, kar v večini ne bo zlahka pozabljeno. Pomembno je torej, da ste z novo partnerko iskreni o vaši stikih z bivšo, da ne pride do nesporazuma že v začetku.

Kdaj je stik z bivšo normalen?

Pa vendarle ni vedno vse črno-belo. Obstajajo primeri, ko je stik z bivšo povsem normalen ali celo neizogiben. Če imata skupaj otroka, je komunikacija logična in nujna. Če ostajata v isti družbi prijateljev, se stik težko popolnoma prekine, razen če bi želeli spremeniti celoten svoj socialni krog. Tudi poslovni projekti ali povsem praktične zadeve so lahko razlog, da ostajata v stiku. Ključno pri tem pa je, da nova partnerka razume, zakaj ostajate v stiku ter da se stik dogaja odkrito in brez prikrivanja. Transparentnost je v dotični situaciji vsekakor ključ do miru v odnosu.

Kdaj stik z bivšo postane problematičen?

Odgovor je zelo preprost, tako za vas, kot za vašo partnerko: ko stike z bivšo skrivamo. Če čutite potrebo, da izbrišete sporočila ali zaklenete telefon, ste že prestopili mejo. Prav tako je alarmno, če ob njenem sporočilu ali klicu poskočite. Če partnerka večkrat izrazi nelagodje ob vašem odnosu z bivšo, pa to vztrajno ignorirate, je to znak, da nekaj ni v redu. In najpomembneje, če se ujame, da bivši zaupate več kot trenutni partnerki, potem to ni več stik iz praktičnih razlogov, temveč vez, ki še vedno močno vpliva na vaše življenje.

Kaj stik z bivšo partnerko pove o vas?

Stik z bivšo pogosto razkriva tudi nekaj o vas. Če ne morete prerezati vezi, to morda pomeni, da preteklosti še niste povsem razčistili. Lahko gre za občutke krivde, neizrečene besede ali pa za dejstvo, da vas še vedno privlači. In če teh stvari ne razrešite, jih boste nezavedno nosili s seboj v novo zvezo. Zato psihoterapevti pogosto pravijo, da prekinitev stika z bivšo ni toliko stvar prepovedi, ampak notranje odločitve. Gre za vprašanje: ali ste res pripravljeni začeti znova?

Največja napaka, ki jo moški lahko naredijo, je skrivnostnost. Če se z bivšo slišite, povejte partnerki. Ne opravičujte se, ampak utemeljite razlog. Takšna iskrenost ne kaže vaše šibkosti, temveč zrelost. Pokaže, da se zavedate, da ima partnerka pravico vedeti, s kom komunicirate in zakaj. Nasprotno od tega pa skrivanje vedno vodi v nezaupanje. Ob tem so zdrave meje ključne. Jasno povejte, kdaj in zakaj komunicirate z bivšo. Ne skrivajte sporočil, ne hranite nostalgije in ne obujajte starih slik ob vsakem pivu. In najpomembnejše - nikoli ju ne primerjajte.

Je rešitev prekinitev stikov?

Stik z bivšo v novi zvezi ni nujno prepovedan, je pa občutljiva tema, ki zahteva veliko iskrenosti, spoštovanja in zdrave presoje. Lahko je znak zrelosti in dokaz, da ste s preteklostjo pomirjeni. Lahko pa je tudi tempirana bomba, ki vpliva na novo razmerje. Razlika je v tem, ali ste vi tisti, ki imate nadzor, ali pa stiki še vedno obvladujejo vas. Kar pa je ključnega pomena pri vzdrževanju stikov je to, da mora biti nova partnerka vedno vaša številka ena. Če stik z bivšo povzroča več napetosti kot miru, je odgovor jasen: preteklost naj ostane v preteklosti.