Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
par, bivša, tretje kolo
Odnosi

Kontakt z bivšo partnerko v novem razmerju – da ali ne?

Eva Andjelić
05. 01. 2026 02.00
3

Univerzalna, a vedno občutljiva tema: je primerno ostati v stiku z bivšo partnerko, ki je bila nekoč pomemben del vašega življenja, čeprav ste v zvezi z novo partnerko?

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Ohranjanje kontakta z nekom, ki je bil nekoč pomemben del našega življenja, bi se lahko zdelo skorj samoumevno, a kljub temu ostaja pereča tema v marsikaterem razmerju. Enotnega odgovora na dilemo ni, a vendarle obstajajo smernice, ki naj bi se jih držali, da novo razmerje ohranjamo živo.

Zakaj moški sploh ohranjajo stik z bivšo punco?

Moški pogosto zagovarjajo stik z bivšo iz povsem pragmatičnih razlogov, kot so skupni prijatelji, službeni projekti ali včasih celo skupna skrb za hišnega ljubljenčka. Vse to so okoliščine, ki lahko bivšo ohranjajo v vašem življenju. Včasih gre zgolj za navado, saj se je težko naenkrat posloviti od osebe, s katero ste preživeli več let. In ja, včasih gre tudi za ego. Če vas pokliče, se javi na sporočilo ali pokaže zanimanje, to dvigne vašo samozavest in vam daje občutek, da ste še vedno pomembni. A tu se skriva past: če je razlog za stik zgolj v potrjevanju lastne vrednosti, potem to ni pošteno ne do nje in ne do nove partnerke.

Ženska perspektiva: rdeča zastavica za moškega

Na drugi strani imamo nekoliko drugačno perspektivno žensk na situacijo. Večina žensk stik z bivšo vidi le kot potencialno grožnjo. Tudi če vi trdite, da nič ne pomeni, je zanjo to znak, da preteklost še ni povsem zaključena. Psihologi opozarjajo, da se ob tem sprožijo instinkti tekmovalnosti, pri čemer se nova partnerka lahko počuti ogroženo, ker dobi občutek, da vas še vedno deli z drugo žensko. Morda bo začela spraševati, primerjati ali iskati dokaze, da potrdi to, kar misli. In ko enkrat zaupanje razpade, ga je izjemno težko zgraditi nazaj. Ženske tako tovrstne kontakte hitro vidijo kot slab znak za novo razmerje, kar v večini ne bo zlahka pozabljeno. Pomembno je torej, da ste z novo partnerko iskreni o vaši stikih z bivšo, da ne pride do nesporazuma že v začetku.

7 znakov, da še vedno ljubi bivšo
Preberi še
7 znakov, da še vedno ljubi bivšo

Kdaj je stik z bivšo normalen?

Pa vendarle ni vedno vse črno-belo. Obstajajo primeri, ko je stik z bivšo povsem normalen ali celo neizogiben. Če imata skupaj otroka, je komunikacija logična in nujna. Če ostajata v isti družbi prijateljev, se stik težko popolnoma prekine, razen če bi želeli spremeniti celoten svoj socialni krog. Tudi poslovni projekti ali povsem praktične zadeve so lahko razlog, da ostajata v stiku. Ključno pri tem pa je, da nova partnerka razume, zakaj ostajate v stiku ter da se stik dogaja odkrito in brez prikrivanja. Transparentnost je v dotični situaciji vsekakor ključ do miru v odnosu.

par, bivša, tretje kolo
par, bivša, tretje kolo FOTO: Shutterstock

Kdaj stik z bivšo postane problematičen?

Odgovor je zelo preprost, tako za vas, kot za vašo partnerko: ko stike z bivšo skrivamo. Če čutite potrebo, da izbrišete sporočila ali zaklenete telefon, ste že prestopili mejo. Prav tako je alarmno, če ob njenem sporočilu ali klicu poskočite. Če partnerka večkrat izrazi nelagodje ob vašem odnosu z bivšo, pa to vztrajno ignorirate, je to znak, da nekaj ni v redu. In najpomembneje, če se ujame, da bivši zaupate več kot trenutni partnerki, potem to ni več stik iz praktičnih razlogov, temveč vez, ki še vedno močno vpliva na vaše življenje.

Kaj stik z bivšo partnerko pove o vas?

Stik z bivšo pogosto razkriva tudi nekaj o vas. Če ne morete prerezati vezi, to morda pomeni, da preteklosti še niste povsem razčistili. Lahko gre za občutke krivde, neizrečene besede ali pa za dejstvo, da vas še vedno privlači. In če teh stvari ne razrešite, jih boste nezavedno nosili s seboj v novo zvezo. Zato psihoterapevti pogosto pravijo, da prekinitev stika z bivšo ni toliko stvar prepovedi, ampak notranje odločitve. Gre za vprašanje: ali ste res pripravljeni začeti znova?

Igralka skočila med rjuhe z bivšim možem najboljše prijateljice
Preberi še
Igralka skočila med rjuhe z bivšim možem najboljše prijateljice

Največja napaka, ki jo moški lahko naredijo, je skrivnostnost. Če se z bivšo slišite, povejte partnerki. Ne opravičujte se, ampak utemeljite razlog. Takšna iskrenost ne kaže vaše šibkosti, temveč zrelost. Pokaže, da se zavedate, da ima partnerka pravico vedeti, s kom komunicirate in zakaj. Nasprotno od tega pa skrivanje vedno vodi v nezaupanje. Ob tem so zdrave meje ključne. Jasno povejte, kdaj in zakaj komunicirate z bivšo. Ne skrivajte sporočil, ne hranite nostalgije in ne obujajte starih slik ob vsakem pivu. In najpomembnejše - nikoli ju ne primerjajte.

Je rešitev prekinitev stikov?

Stik z bivšo v novi zvezi ni nujno prepovedan, je pa občutljiva tema, ki zahteva veliko iskrenosti, spoštovanja in zdrave presoje. Lahko je znak zrelosti in dokaz, da ste s preteklostjo pomirjeni. Lahko pa je tudi tempirana bomba, ki vpliva na novo razmerje. Razlika je v tem, ali ste vi tisti, ki imate nadzor, ali pa stiki še vedno obvladujejo vas. Kar pa je ključnega pomena pri vzdrževanju stikov je to, da mora biti nova partnerka vedno vaša številka ena. Če stik z bivšo povzroča več napetosti kot miru, je odgovor jasen: preteklost naj ostane v preteklosti.

Erotika in odnosi
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
bivši bivša razmerje odnosi stik z bivšo stik z bivšim novo razmerje prevara zaupanje v zvezi partnerski odnosi
Glasba

Ženska, ki je ljubezen čutila močneje kot kdorkoli drug

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
aljoteam 05. 01. 2026 16.15
0 0
Večinoma ohranijo zaradi otroka...
ODGOVORI
športnik66 05. 01. 2026 14.08
2 1
Odločen NE za bivše partnerje/ke. Življenje gre dalje. Je že bivši/va z razlogom.
ODGOVORI
Cofitime 05. 01. 2026 10.15
2 2
absolutno ja ce dva greta narazen se ne pomeni da se nesmeta vec pogovarjat al it na kavo
ODGOVORI
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Sophie Turner zavrnila ugibanja o razmerju s Chrisom Martinom
Sophie Turner zavrnila ugibanja o razmerju s Chrisom Martinom
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami
61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Dominvrt.si
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356