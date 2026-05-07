"Zaradi tega bi se ločila": Prepir zaradi toaletnega papirja

Majhna navada, ki je sprožila veliko jeze

Ženska je svojo izkušnjo delila na Redditu, kjer je opisala, da njen mož že dlje časa skoraj nikoli ne zamenja prazne rolice toaletnega papirja. Namesto tega pusti na njej le še toliko papirja, da tehnično ni povsem prazna, kar pomeni, da zamenjavo vedno preloži na nekoga drugega. Kot je zapisala v objavi, ima kopalnica vedno na voljo nove rolice in koš za smeti, zato po njenem mnenju za takšno vedenje ni nobenega opravičila. Večkrat naj bi ga na to že opozorila, vendar se navada ni spremenila, kar je v njej sprožilo vedno večje nezadovoljstvo.

icon-expand Spor zaradi toaletnega papirja: "Zaradi tega bi se ločila" FOTO: Dreamstime

Spletna razprava o odgovornosti v odnosih

Objava je hitro sprožila številne odzive. Nekateri komentatorji so zapisali, da gre za tipičen primer "prelaganja odgovornosti", kjer ena oseba vedno pusti majhne naloge drugi osebi. Nekateri so menili, da gre za znak neupoštevanja skupnega življenja in delitve gospodinjskih opravil. Drugi so poudarili, da takšne navade pogosto vodijo v kopičenje nezadovoljstva, saj se ponavljajo vsak dan in ustvarjajo občutek neenakosti.

Anketa + Arhiv Katera navada vas najbolj spravi ob živce? Ne menja rolice toaletnega papirja Pusti prazno embalažo v hladilniku ali omari Pusti umazano posodo ob pomivalnem koritu Nikoli ne odnese smeti Pusti prižgane luči v praznih prostorih Pušča umazana oblačila povsod po stanovanju Pušča lase po kopalnici ali umivalniku Moški Ženska Ne menja rolice toaletnega papirja 4 Pusti prazno embalažo v hladilniku ali omari 2 Pusti umazano posodo ob pomivalnem koritu 4 Nikoli ne odnese smeti 0 Pusti prižgane luči v praznih prostorih 6 Pušča umazana oblačila povsod po stanovanju 2 Pušča lase po kopalnici ali umivalniku 4 Ne menja rolice toaletnega papirja 2 Pusti prazno embalažo v hladilniku ali omari 1 Pusti umazano posodo ob pomivalnem koritu 0 Nikoli ne odnese smeti 0 Pusti prižgane luči v praznih prostorih 5 Pušča umazana oblačila povsod po stanovanju 0 Pušča lase po kopalnici ali umivalniku 4 Ne menja rolice toaletnega papirja 2 Pusti prazno embalažo v hladilniku ali omari 1 Pusti umazano posodo ob pomivalnem koritu 4 Nikoli ne odnese smeti 0 Pusti prižgane luči v praznih prostorih 1 Pušča umazana oblačila povsod po stanovanju 2 Pušča lase po kopalnici ali umivalniku 0 Skupaj Moški Ženska

Po navedbah strokovnjakov za partnerske odnose, ki jih povzema Psychology Today, se v odnosih pogosto ne zlomijo veliki dogodki, temveč prav majhne, ponavljajoče se navade, ki sčasoma ustvarijo občutek neenakomerne obremenitve. Razprava se je hitro razširila tudi na druga gospodinjska opravila, kot sta nemenjava vrečk za smeti ali puščanje nedokončanih opravil. V podobnih spletnih razpravah so uporabniki poudarili, da takšne navade pogosto niso le vprašanje toaletnega papirja, ampak občutka, da mora ena oseba vedno "popravljati" za drugo.

Kdaj postanejo navade resen problem

Čeprav gre na prvi pogled za majhno gospodinjsko navado, so uporabniki opozorili, da se lahko ponavljajoče se vedenje sčasoma spremeni v vir napetosti. Kot navaja Healthline v svojih prispevkih o odnosih, so prav majhna, nepredelana nesoglasja pogosto tista, ki dolgoročno vplivajo na zadovoljstvo v partnerskem odnosu.

icon-expand Eden ključnih korakov je jasna in mirna komunikacija brez obtoževanja. FOTO: Adobe Stock

Preberi še Tisti večer na službeni zabavi je med njima spremenil vse

Kako preprečiti, da majhne navade prerastejo v večje konflikte

Strokovnjaki za partnerske odnose, kot jih povzema Verywell Mind, poudarjajo, da se veliko težav v odnosih ne začne z velikimi konflikti, ampak z majhnimi, neizrečenimi frustracijami, ki se kopičijo. Eden ključnih korakov je jasna in mirna komunikacija brez obtoževanja. Namesto kritik v slogu "vedno to delaš narobe" je bolj učinkovito povedati, kako določeno vedenje vpliva na počutje druge osebe, na primer: "počutim se preobremenjeno, ko moram vedno jaz menjati rolice". Pomembno je tudi, da se pari dogovorijo za konkretne, vsakodnevne odgovornosti, saj po mnenju strokovnjakov nejasna delitev opravil pogosto vodi v občutek neenakosti. Drugi pomemben nasvet je doslednost brez pasivne agresije. Namesto tihega prenašanja ali "kaznovanja" partnerja je bolje sproti opozarjati na težavo in iskati rešitev skupaj. Na dolgi rok se kot najučinkovitejša izkaže tudi skupno oblikovanje navad, kjer oba partnerja prevzameta odgovornost za gospodinjska opravila, kar zmanjšuje občutek, da ena oseba nosi večino bremena.

Preberi še Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji

Preberi še Razšla sta se, ker ji je sekta prepovedala spolne odnose: odmevno razkritje znane manekenke

Preberi še Tako razkošno po koncu zveze: bivša žena nekdanjega dinamovca uživa kot še nikoli prej