Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Prazna rolica
Odnosi

"Zaradi tega bi se ločila": Prepir zaradi toaletnega papirja

B.R.
07. 05. 2026 02.03
0

Na družbenih omrežjih je zakrožila zgodba ženske, ki jo je razburila navada njenega moža, da ne zamenja rolice toaletnega papirja. Na prvi pogled nepomembna malenkost je sprožila veliko spletno razpravo o vsakdanjih navadah v odnosih.

Majhna navada, ki je sprožila veliko jeze

Ženska je svojo izkušnjo delila na Redditu, kjer je opisala, da njen mož že dlje časa skoraj nikoli ne zamenja prazne rolice toaletnega papirja. Namesto tega pusti na njej le še toliko papirja, da tehnično ni povsem prazna, kar pomeni, da zamenjavo vedno preloži na nekoga drugega.

Kot je zapisala v objavi, ima kopalnica vedno na voljo nove rolice in koš za smeti, zato po njenem mnenju za takšno vedenje ni nobenega opravičila. Večkrat naj bi ga na to že opozorila, vendar se navada ni spremenila, kar je v njej sprožilo vedno večje nezadovoljstvo.

Spor zaradi toaletnega papirja: "Zaradi tega bi se ločila"
Spor zaradi toaletnega papirja: "Zaradi tega bi se ločila" FOTO: Dreamstime

Spletna razprava o odgovornosti v odnosih

Objava je hitro sprožila številne odzive. Nekateri komentatorji so zapisali, da gre za tipičen primer "prelaganja odgovornosti", kjer ena oseba vedno pusti majhne naloge drugi osebi.

Nekateri so menili, da gre za znak neupoštevanja skupnega življenja in delitve gospodinjskih opravil. Drugi so poudarili, da takšne navade pogosto vodijo v kopičenje nezadovoljstva, saj se ponavljajo vsak dan in ustvarjajo občutek neenakosti.

Anketa + Arhiv
Katera navada vas najbolj spravi ob živce?

Po navedbah strokovnjakov za partnerske odnose, ki jih povzema Psychology Today, se v odnosih pogosto ne zlomijo veliki dogodki, temveč prav majhne, ponavljajoče se navade, ki sčasoma ustvarijo občutek neenakomerne obremenitve.

Razprava se je hitro razširila tudi na druga gospodinjska opravila, kot sta nemenjava vrečk za smeti ali puščanje nedokončanih opravil.

V podobnih spletnih razpravah so uporabniki poudarili, da takšne navade pogosto niso le vprašanje toaletnega papirja, ampak občutka, da mora ena oseba vedno "popravljati" za drugo.

Kdaj postanejo navade resen problem

Čeprav gre na prvi pogled za majhno gospodinjsko navado, so uporabniki opozorili, da se lahko ponavljajoče se vedenje sčasoma spremeni v vir napetosti. Kot navaja Healthline v svojih prispevkih o odnosih, so prav majhna, nepredelana nesoglasja pogosto tista, ki dolgoročno vplivajo na zadovoljstvo v partnerskem odnosu.

Eden ključnih korakov je jasna in mirna komunikacija brez obtoževanja.
Eden ključnih korakov je jasna in mirna komunikacija brez obtoževanja. FOTO: Adobe Stock
Tisti večer na službeni zabavi je med njima spremenil vse
Preberi še
Tisti večer na službeni zabavi je med njima spremenil vse

Kako preprečiti, da majhne navade prerastejo v večje konflikte

Strokovnjaki za partnerske odnose, kot jih povzema Verywell Mind, poudarjajo, da se veliko težav v odnosih ne začne z velikimi konflikti, ampak z majhnimi, neizrečenimi frustracijami, ki se kopičijo.

Eden ključnih korakov je jasna in mirna komunikacija brez obtoževanja. Namesto kritik v slogu "vedno to delaš narobe" je bolj učinkovito povedati, kako določeno vedenje vpliva na počutje druge osebe, na primer: "počutim se preobremenjeno, ko moram vedno jaz menjati rolice".

Pomembno je tudi, da se pari dogovorijo za konkretne, vsakodnevne odgovornosti, saj po mnenju strokovnjakov nejasna delitev opravil pogosto vodi v občutek neenakosti.

Drugi pomemben nasvet je doslednost brez pasivne agresije. Namesto tihega prenašanja ali "kaznovanja" partnerja je bolje sproti opozarjati na težavo in iskati rešitev skupaj.

Na dolgi rok se kot najučinkovitejša izkaže tudi skupno oblikovanje navad, kjer oba partnerja prevzameta odgovornost za gospodinjska opravila, kar zmanjšuje občutek, da ena oseba nosi večino bremena.

Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Preberi še
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Razšla sta se, ker ji je sekta prepovedala spolne odnose: odmevno razkritje znane manekenke
Preberi še
Razšla sta se, ker ji je sekta prepovedala spolne odnose: odmevno razkritje znane manekenke
Tako razkošno po koncu zveze: bivša žena nekdanjega dinamovca uživa kot še nikoli prej
Preberi še
Tako razkošno po koncu zveze: bivša žena nekdanjega dinamovca uživa kot še nikoli prej
Razlagalnik

Pasivna agresija je oblika vedenja, pri kateri oseba izraža svoja negativna čustva, kot sta jeza ali nezadovoljstvo, na posreden in ne odprt način. Namesto da bi oseba jasno povedala, kaj jo moti, uporablja taktike, kot so namerno odlašanje, molk, cinizem ali 'tiha maša'. V partnerskem odnosu to pogosto ustvarja zmedo, saj se konflikt ne reši, temveč se kopiči in sčasoma vodi do še večjih napetosti.

Kognitivno breme (včasih imenovano tudi 'mentalno breme') se nanaša na nevidno delo, ki ga ena oseba opravlja v gospodinjstvu. To ni le fizično opravilo, temveč nenehno razmišljanje o tem, kaj je treba postoriti, kdaj je treba kaj kupiti in spremljanje zalog. Ko ena oseba prevzame vlogo 'upravitelja' gospodinjstva, to povzroča velik mentalni napor, kar lahko vodi do izgorelosti in občutka, da partner ne sodeluje enakopravno, tudi če fizično opravi določene naloge.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
odnosi partnerski odnos komunikacija gospodinjska opravila psihologija partnerska zveza partnerski odnosi komunikacija v zvezi nesoglasja psihologija odnosov
Naprave in aplikacije

Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša

Moskisvet.com AI lepotice: hiperrealistični modeli ogrožajo posel ustvarjalcev erotičnih vsebin
24ur.com Namesto odvajal se raje odvadimo slabih navad
Moskisvet.com To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja
24ur.com Naša prvoaprilska šala preplavila splet, nasedli tudi tuji mediji
24ur.com 'Ghosting je nezrel mehanizem v odnosu'
Moskisvet.com Obrekujete svojo ženo s sodelavkami?
Bibaleze.si Komentirati najstniku objave na spletu ali raje ne?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1683