Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
seks
Zakaj spolna želja sčasoma izgine in kako ponovno spodbuditi intimnost

B.R.
26. 04. 2026 03.41
0

Na začetku zveze je spolnost pogosto spontana, pogosta in strastna. Sčasoma pa mnogi pari opazijo, da se želja zmanjšuje ali celo izgine. To je pogost pojav, ki pa ne pomeni nujno težav v odnosu. Strokovnjaki poudarjajo, da gre za kombinacijo psiholoških, bioloških in življenjskih dejavnikov.

Zakaj se spolna želja s časom zmanjša

V dolgotrajnih razmerjih je upad spolne želje povsem običajen. Strokovnjaki pojasnjujejo, da začetno fazo zaljubljenosti spremljajo hormoni, kot sta dopamin in oksitocin, ki sčasoma upadejo.

Ko se odnos stabilizira, se zmanjša tudi občutek novosti in vznemirjenja. To ne pomeni, da ljubezen izgine, temveč da se spremeni v bolj umirjeno in globoko povezanost.

Vpliv stresa in vsakodnevnega življenja

Eden največjih dejavnikov za upad spolnosti je stres. FOTO: Shutterstock

Eden največjih dejavnikov za upad spolnosti je stres. Služba, finančne skrbi, otroci in vsakodnevne obveznosti pogosto zmanjšajo energijo in željo po intimnosti.

Po podatkih Medical News Today kronični stres neposredno vpliva na hormone in zmanjšuje libido. Poleg tega utrujenost vodi do tega, da pari intimnost pogosto postavijo na zadnje mesto.

Rutina in predvidljivost v odnosu

Dolgotrajne zveze pogosto zapadejo v rutino, kar lahko vpliva tudi na spolno življenje. Ko postane vse predvidljivo, se zmanjša občutek vznemirjenja.

Raziskave, ki jih povzema Psychology Today, kažejo, da je prav novost ključni element želje. Brez nje lahko spolnost postane redkejša ali celo izgine.

Pomanjkanje komunikacije med partnerjema

Veliko parov se o spolnosti preprosto ne pogovarja. Sčasoma lahko to vodi do nerazumevanja, neizpolnjenih pričakovanj in oddaljevanja.

Strokovnjaki poudarjajo, da odprta komunikacija o željah, potrebah in težavah pomembno vpliva na kakovost intimnega življenja. Brez tega lahko tudi manjše težave prerastejo v večje ovire.

Veliko parov se o spolnosti preprosto ne pogovarja. FOTO: Thinkstock

Biološki in zdravstveni dejavniki

Na spolno željo vplivajo tudi hormonske spremembe, staranje in zdravstveno stanje. Pri ženskah so pomembni dejavniki menopavza in hormonska nihanja, pri moških pa upad testosterona.

Kot navajajo strokovnjaki iz Healthline, lahko na libido vplivajo tudi zdravila, kronične bolezni in duševno zdravje, kar pogosto ostane spregledano.

Kako ponovno spodbuditi intimnost

Čeprav je upad spolnosti pogost, to ne pomeni, da ga ni mogoče izboljšati. Strokovnjaki svetujejo:

- zavestno načrtovanje časa za partnerja

- uvajanje novosti in sprememb

- odprto komunikacijo

- zmanjševanje stresa

Ključno je razumeti, da želja ni vedno spontana, temveč jo je mogoče tudi zavestno graditi.

Dolgotrajne zveze prinašajo spremembe, tudi na področju spolnosti. Upad želje ni nujno znak težav, temveč pogosto odraz življenjskih okoliščin in razvoja odnosa. S pravim pristopom, odprto komunikacijo in pripravljenostjo na spremembe lahko pari ponovno najdejo ravnovesje in ohranijo intimnost tudi na dolgi rok.

Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Odnosi

Konec dolgoletne zaroke: Razšla sta se po 12 letih

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1672