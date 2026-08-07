So spalne navade ključni dejavnik za razhod in nezadovoljstvo?

Nove raziskave kažejo, da so navade v spalnici eden ključnih razlogov za razpad zvez. Več kot vsaka peta oseba je zapustila partnerja zaradi njegovega motečega vedenja med spanjem. Večina ljudi, natančneje 54 odstotkov, je o tem razlogu spregovorila odkrito. Slab spanec ne škoduje le posamezniku, temveč neposredno slabi zaupanje in čustveno povezanost med partnerjema, zato te težave ni več mogoče zanemarjati.

Kar 44 odstotkov ljudi meni, da je smrčanje največja težava, ki jih moti pri spanju. Sledijo ji premetavanje v postelji (30 odstotkov), prepiranje za odejo (27 odstotkov) in prižgana televizija (24 odstotkov). Nekateri pari so navedli še bolj nenavadne navade, kot sta hranjenje v postelji ali nočno gledanje dokumentarcev. Čeprav te stvari delujejo malenkostno, lahko takšne motnje v spalnici močno poslabšajo kakovost partnerskega odnosa.

Pomanjkanje spanja povzroča sebičnost in jezo. Ko smo utrujeni, težje komuniciramo in se hitreje spremo. Strokovnjakinja Amie Gordon pravi: "Slab spanec nas dela bolj sebične, saj mislimo le na svoje potrebe." Ker sta spanca partnerjev povezana, nespečnost vpliva na celoten odnos in zmanjšuje pripravljenost na sodelovanje.