Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
par
Odnosi

So spalne navade ključni dejavnik za razhod in nezadovoljstvo?

N.R.A.
07. 08. 2026 03.34
0

Nove raziskave kažejo, da vsak peti Američan konča razmerje zaradi motenj spanja, pri čemer sta smrčanje in nemirnost najpogostejša razloga za konec.

Nove raziskave kažejo, da so navade v spalnici eden ključnih razlogov za razpad zvez. Več kot vsaka peta oseba je zapustila partnerja zaradi njegovega motečega vedenja med spanjem. Večina ljudi, natančneje 54 odstotkov, je o tem razlogu spregovorila odkrito. Slab spanec ne škoduje le posamezniku, temveč neposredno slabi zaupanje in čustveno povezanost med partnerjema, zato te težave ni več mogoče zanemarjati.

Vsi krivijo modro svetlobo, a znanstveniki pravijo: težava je drugje
Preberi še
Vsi krivijo modro svetlobo, a znanstveniki pravijo: težava je drugje
Nekdanja stevardesa razkrila, zakaj se po letu zbudite še bolj utrujeni
Preberi še
Nekdanja stevardesa razkrila, zakaj se po letu zbudite še bolj utrujeni

Kaj nas v postelji najbolj moti in kdo trpi bolj?

Kar 44 odstotkov ljudi meni, da je smrčanje največja težava, ki jih moti pri spanju. Sledijo ji premetavanje v postelji (30 odstotkov), prepiranje za odejo (27 odstotkov) in prižgana televizija (24 odstotkov). Nekateri pari so navedli še bolj nenavadne navade, kot sta hranjenje v postelji ali nočno gledanje dokumentarcev. Čeprav te stvari delujejo malenkostno, lahko takšne motnje v spalnici močno poslabšajo kakovost partnerskega odnosa.

Pomanjkanje spanja povzroča sebičnost in jezo. Ko smo utrujeni, težje komuniciramo in se hitreje spremo. Strokovnjakinja Amie Gordon pravi: "Slab spanec nas dela bolj sebične, saj mislimo le na svoje potrebe." Ker sta spanca partnerjev povezana, nespečnost vpliva na celoten odnos in zmanjšuje pripravljenost na sodelovanje.

Pomanjkanje spanja povzroča sebičnost in jezo.
Pomanjkanje spanja povzroča sebičnost in jezo. FOTO: Profimedia

Ločena spalnica lahko reši vašo zvezo in vam povrne ključnih 37 minut spanca vsako noč, kar bistveno zmanjša napetosti.

Vse več parov raje spi v ločenih sobah. Večina jih pravi, da tako bolje spijo in so manj utrujeni. Zato imajo čez dan več energije za medsebojno druženje. Spanje v svoji postelji ni znak konca zveze, ampak način, da se izognejo prepiranju zaradi utrujenosti. Pri tej odločitvi je zelo pomemben odkrit pogovor med partnerjema.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
spanje partnerski odnosi smrčanje zdravje spanje v ločenih sobah psihologija kakovost spanja nespečnost ljubezensko življenje
Vizita.si Motnje spanja vplivajo tudi na kakovost spanca
Vizita.si So težave s spanjem lahko pokazatelj bolezni?
Vizita.si Nevarna past: uničuje vaše zdravje, ne da bi opazili!
24ur.com Zaradi spalne apneje ponoči večkrat nehal dihati: 'Več let se nisem naspal'
Moskisvet.com 5 posledic pomanjkanja spanja na moško zdravje
Vizita.si 8 težav, ki so povezane s premalo spanja
Vizita.si Nezadosten spanec tiho uničuje vaše telo: to so posledice, ki jih ne smete ignorirati
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1908