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De Bruyne, Courtois in Caroline Lijnen
Zabava

Ljubezenski trikotnik, ki je pretresel belgijski nogomet

B.R.
14. 07. 2026 03.21
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Kevin De Bruyne in Thibaut Courtois sta danes dve največji imeni belgijskega nogometa. Eden je vrhunski vezist, ki je blestel pri Manchester Cityju, drugi eden najboljših vratarjev svoje generacije, ki je osvojil številne lovorike z Real Madridom. Toda njuno rivalstvo ni nastalo zaradi nogometa – v ozadju je bila osebna zgodba, ki je pred več kot desetletjem močno odmevala v Belgiji.

V središču afere se je znašla Caroline Lijnen, takratna partnerica Kevina De Bruyna, ki naj bi se zapletla v razmerje s Thibautom Courtoisom. O zgodbi so takrat obširno poročali belgijski in evropski mediji, med njimi tudi italijanski športni časnik La Gazzetta dello Sport, ki je pisal o napetostih med soigralcema in posledicah afere za belgijsko reprezentanco.

Od prijateljstva do neprijetne situacije

De Bruyne in Courtois sta bila del iste generacije belgijskih nogometašev, ki je v zadnjem desetletju ustvarila eno najmočnejših reprezentanc v zgodovini države. Poznala sta se že iz mladih let in pozneje skupaj zastopala Belgijo na največjih tekmovanjih.

Kevin De Bruyne
Kevin De Bruyne FOTO: Profimedia

Ko je zgodba prišla v javnost, je bilo za številne navijače presenetljivo predvsem dejstvo, da ni šlo za naključno razmerje med dvema nogometašema, temveč za odnos med dvema igralcema, ki sta se poznala in sodelovala tudi zunaj igrišča.

Caroline Lijnen spregovorila o ozadju

Caroline Lijnen je pozneje sama komentirala dogajanje in razkrila svojo različico zgodbe. Kot so zapisali pri belgijskem mediju Story, naj bi bilo njeno dejanje povezano z razočaranjem in težavami v zvezi z De Bruynom.

Po njenih besedah naj bi ji De Bruyne pred tem priznal, da je imel razmerje z njeno najboljšo prijateljico, zaradi česar se je počutila izdano. Lijnenova je dejala, da je bilo njeno razmerje s Courtoisom posledica čustvene bolečine in zapletenih okoliščin, ne pa načrtovanega dejanja.

Napetosti v belgijski reprezentanci

Afera je sprožila številna ugibanja o odnosu med obema nogometašema. Ker sta morala pozneje še naprej sodelovati v belgijski reprezentanci, je javnost pozorno spremljala, ali so med njima ostale zamere.

Kot so poročali različni športni mediji, med njimi tudi Athlon Sports, naj bi bil njun odnos po dogodku bolj profesionalen kot prijateljski. Oba igralca sta se izogibala javnim obračunom in se osredotočila predvsem na nogomet.

Thibaut Courtois
Thibaut Courtois FOTO: Profimedia

Življenje po škandalu

Kevin De Bruyne je po koncu zveze s Caroline Lijnen našel novo srečo z Michele Lacroix, s katero si je ustvaril družino. Njegovo zasebno življenje je danes precej bolj umirjeno, saj se izogiba medijski pozornosti zunaj nogometa.

Tudi Thibaut Courtois je pozneje nadaljeval svoje življenje in si ustvaril družino. Kljub temu pa je zgodba iz preteklosti ostala eden najbolj znanih škandalov, povezanih z belgijskimi nogometnimi zvezdniki.

Čeprav je od afere minilo že več kot desetletje, se zgodba še vedno pojavlja v nogometnih medijih. Razlog je predvsem v tem, da sta bila vanjo vpletena dva igralca, ki sta pozneje postala simbola belgijske reprezentance.

Primer De Bruyne–Courtois tako ostaja ena najbolj nenavadnih zgodb sodobnega nogometa, kjer so se šport, prijateljstvo in zasebno življenje nepričakovano prepletli.

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Viri: La Gazzetta dello Sport, Story Belgium, Athlon Sports, Yahoo Sports, Corriere della Sera

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