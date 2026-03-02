Freudov psihološki trik, ki vam zagotavlja zmago v vsakem prepiru

Sigmund Freud, avstrijski nevrolog in utemeljitelj psihoanalize, je bil eden najslavnejših psihiatrov vseh časov, ki je pustil velik pečat v znanstvenem svetu. Imel je konkretne nasvete za preprosto in hitro oceno človekovega značaja, rad pa je svetoval, kako se obnašati v konfliktnih situacijah in v situacijah, ko nas nekdo žali.

Sigmund Freud, eden najslavnejših, a tudi najbolj kontroverznih psihiatrov in znanstvenikov 20. stoletja, je še danes avtoriteta za mnoge, o mislih, ki jih je delil s svetom, pa se še vedno razpravlja. Med številnimi psihološkimi triki, ki nam jih je zapustil, izstopa tisti, kako iz prepira oditi kot zmagovalec.

Kolikokrat so vas ponoči preganjale grde besede nekoga? Verjetno velikokrat. Njegove besede so vam uničile samozavest, vse zaradi slabe samokontrole nekoga drugega. "Močna osebnost nikoli ne prevzame bremena izjav nekoga drugega ," je poudarjal Freud.

Sigmund Freud je namreč pogosto rekel, da je človek najverjetneje mrtev, če ni nesramen, nima težav in ga imajo vsi radi, prav zato, ker so prepiri včasih neizogibni in obstaja možnost, da se ljubljeni osebi, tudi ko tega ne želimo, zamerimo. Čeprav boste pogosto sprejeli konstruktivno kritiko bližnje osebe, ki ji zaupate, morate biti v komunikaciji vsekakor pozorni na žalitve.

Kot pravi Freud, ima oseba, ki nas žali, samo en cilj. In to je, da bi nas prizadel. Torej, kako ravnati v taki situaciji?

Čarobna beseda je – "da".

Umirjen "da" lahko dela čudeže, saj prepreči, da bi vas oseba, ki vam je rekla slabe besede, prizadela.

Tako ohranjamo zdrav razum in poskrbimo za miren spanec. Torej, naslednjič, ko vam nekdo reče grdo besedo, mu mirno in umirjeno recite "da" in bodite prepričani, da ste zmagali v tej bitki.

