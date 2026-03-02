Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Mladi par se prepira
Odnosi

Freudov psihološki trik, ki vam zagotavlja zmago v vsakem prepiru

E.R.
02. 03. 2026 19.00
0

Izgovoriti morate samo eno čarobno besedo in iz vsakega prepira boste izšli kot zmagovalec.

Sigmund Freud, avstrijski nevrolog in utemeljitelj psihoanalize, je bil eden najslavnejših psihiatrov vseh časov, ki je pustil velik pečat v znanstvenem svetu. Imel je konkretne nasvete za preprosto in hitro oceno človekovega značaja, rad pa je svetoval, kako se obnašati v konfliktnih situacijah in v situacijah, ko nas nekdo žali.

Ko se bosta naslednjič prepirala, morate storiti to
Preberi še
Ko se bosta naslednjič prepirala, morate storiti to

Sigmund Freud, eden najslavnejših, a tudi najbolj kontroverznih psihiatrov in znanstvenikov 20. stoletja, je še danes avtoriteta za mnoge, o mislih, ki jih je delil s svetom, pa se še vedno razpravlja. Med številnimi psihološkimi triki, ki nam jih je zapustil, izstopa tisti, kako iz prepira oditi kot zmagovalec.

3 fraze, ki odbijajo vašega partnerja
Preberi še
3 fraze, ki odbijajo vašega partnerja

Kolikokrat so vas ponoči preganjale grde besede nekoga? Verjetno velikokrat. Njegove besede so vam uničile samozavest, vse zaradi slabe samokontrole nekoga drugega.

"Močna osebnost nikoli ne prevzame bremena izjav nekoga drugega ," je poudarjal Freud.

Tega nikoli ne boste rekli nekomu, ki ga imate iskreno radi
Preberi še
Tega nikoli ne boste rekli nekomu, ki ga imate iskreno radi

Sigmund Freud je namreč pogosto rekel, da je človek najverjetneje mrtev, če ni nesramen, nima težav in ga imajo vsi radi, prav zato, ker so prepiri včasih neizogibni in obstaja možnost, da se ljubljeni osebi, tudi ko tega ne želimo, zamerimo.

Čeprav boste pogosto sprejeli konstruktivno kritiko bližnje osebe, ki ji zaupate, morate biti v komunikaciji vsekakor pozorni na žalitve.

Usodne napake, ki jih pari počnejo med prepiri
Preberi še
Usodne napake, ki jih pari počnejo med prepiri

Kot pravi Freud, ima oseba, ki nas žali, samo en cilj. In to je, da bi nas prizadel.

Torej, kako ravnati v taki situaciji?

Čarobna beseda je – "da".

Umirjen "da" lahko dela čudeže, saj prepreči, da bi vas oseba, ki vam je rekla slabe besede, prizadela.

Kaj je največja napaka, ki jo naredijo pari po prepiru?
Preberi še
Kaj je največja napaka, ki jo naredijo pari po prepiru?

Tako ohranjamo zdrav razum in poskrbimo za miren spanec. Torej, naslednjič, ko vam nekdo reče grdo besedo, mu mirno in umirjeno recite "da" in bodite prepričani, da ste zmagali v tej bitki.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: zena.blic.rs

Sigmund Freud psihologija trik psihološki trik prepir odnosi spor
Odnosi

To so znaki, ki moškega izdajajo, da svoje ženske ne ljubi več

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1518