Si želiš otroka ali želiš biti oče? Razlika je velika.

Razlika med željo in identiteto

V psihološkem razumevanju starševstva se pogosto razlikuje med željo po izkušnji in željo po vlogi, ki jo posameznik prevzame v življenju. Izjava "želim otroka" je bila v številnih analizah povezana predvsem z idejo izpolnitve osebne želje ali življenjskega cilja. Po drugi strani pa "želim biti oče" pomeni globljo identifikacijo z vlogo, ki vključuje dolgoročno odgovornost, čustveno prisotnost in aktivno sodelovanje v otrokovem razvoju.

icon-expand Razlika med željo po otroku in željo po očetovstvu je pogosto subtilna. FOTO: Shutterstock

"Želim otroka" kot želja po izkušnji

Kot piše Verywell Mind, je želja po otroku pogosto razumljena kot želja po ustvarjanju družine ali doživljanju starševstva kot življenjske faze. V tem kontekstu je poudarek lahko na osebni izpolnitvi ali družbeni normi. Takšna izjava ne vključuje nujno razmisleka o vsakodnevnih obveznostih, ki jih prinaša skrb za otroka, temveč bolj odraža idejo prihodnosti ali življenjskega cilja.

"Želim biti oče" kot sprejemanje vloge

Kot poroča The Gottman Institute, je očetovstvo v psiholoških raziskavah povezano z aktivno vključenostjo, čustveno stabilnostjo in dolgoročno prisotnostjo v otrokovem življenju. Gre za identiteto, ki presega zgolj željo po otroku in vključuje pripravljenost na vsakodnevno odgovornost. Takšna izjava pogosto kaže na bolj realno razumevanje sprememb, ki jih prinaša starševstvo.

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Kako se ti dve perspektivi razlikujeta v praksi

V praksi se je pokazalo, da razlika med obema izjavama vpliva na pričakovanja v odnosih. Kot navaja Harvard Health Publishing, lahko neujemanje v razumevanju starševske vloge vodi v nesoglasja v partnerskem odnosu, še posebej, če en partner razume starševstvo kot željo, drugi pa kot aktivno življenjsko vlogo.

Čustvena in življenjska pripravljenost

Raziskave so pokazale, da posamezniki, ki se identificirajo z vlogo starša, pogosteje razmišljajo o vsakodnevni skrbi, finančni stabilnosti in dolgoročni prisotnosti v družini. Nasprotno pa ostaja pri nekaterih želja po otroku bolj abstraktna in povezana z idejo prihodnosti.

icon-expand Si želiš otroka ali želiš biti oče? Razlika je velika. FOTO: Shutterstock

Zakaj je razumevanje razlike pomembno

Kot piše Psychology Today, razumevanje te razlike ni le semantično vprašanje, temveč vpliva na kakovost odnosov in realna pričakovanja v partnerstvu. Ko sta oba partnerja usklajena glede tega, kaj pomeni imeti otroka, so odločitve bolj premišljene in konfliktov manj. V nasprotnem primeru lahko pride do neskladij, ko se želja po otroku ne ujema z razumevanjem starševske vloge, kar se pogosto pokaže šele v praksi. Ključna razlika je torej v tem, da ena izjava govori o želji, druga pa o identiteti in odgovornosti, ki jo ta življenjska vloga prinaša.

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