Po razhodu s Petrom pokazala, kaj ta zdaj zamuja

Javnost te dni veliko govori o paru iz priljubljenega šova – Anastasii Kaleb in Petru Rašiću. Govorice o težavah v njunem odnosu so se začele širiti, potem ko so sledilci opazili, da je Peter na Instagramu odstranil vse skupne fotografije z Anastasio.
Kmalu zatem je Anastasia deaktivirala svoj profil na Instagramu, kar je še dodatno spodbudilo ugibanja, da njuna ljubezenska zgodba ni več takšna, kot sta jo predstavljala po koncu oddaje.
Anastasia potrdila konec zveze
Ugibanja so se izkazala za resnična, saj je Anastasia za hrvaški portal Net.hr potrdila, da sta se s Petrom razšla.
"Iz spoštovanja do najinega odnosa ne bom razkrivala podrobnosti najinega razhoda. Lahko pa povem, da je bila odločitev moja, potem ko je bilo porušeno nekaj, kar se mi zdi temelj vsake zveze. Petru želim vse najboljše," je povedala za Net.hr.
Z njenimi besedami je postalo jasno, da je bil razlog za konec zveze povezan z zaupanjem in temelji njunega odnosa, vendar podrobnosti ni želela razkriti.
Po razhodu se je vrnila na Instagram
Zdaj pa je Anastasia naredila nov korak, ki je presenetil njene oboževalce. Po nekaj časa odsotnosti se je vrnila na Instagram in objavila nove fotografije.
Na njih pozira ob morju ter poudarja svojo postavo, objava pa je hitro pritegnila veliko pozornosti in številne komentarje sledilcev.
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