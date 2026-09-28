Samski na poroki: Kako se izogniti nelagodju in zares uživati

Priti sam na poroko ni nič sramotnega

Najprej razčistite z eno stvarjo: na poroki ste gost, ne kandidat za preverjanje partnerskega statusa. Občutek nelagodja je sicer povsem razumljiv. Poroke so povezane z ljubeznijo, partnerstvom in velikimi življenjskimi odločitvami, zato lahko pri samskem človeku hitro sprožijo neprijetne misli o lastnem življenju. Terapevtka Shruthi Nair je za VICE pojasnila, da težava pogosto ni v tem, da je človek fizično sam, temveč v pomenu, ki ga samosti pripisuje. Poroka lahko namreč sproži občutek, da vsi drugi napredujejo, medtem ko sami stojimo na mestu. To pa je predvsem občutek, ne dejstvo.

icon-expand Priti sam na poroko ni nič sramotnega FOTO: Adobe Stock

Ne primerjajte svojega življenja z mladoporočencema

Na poroki vidite popoln trenutek. Lepo oblečena mladoporočenca, nasmejane goste, fotografije, ples in nazdravljanje. Ne vidite pa vsega, kar pride pozneje. To ne pomeni, da zakon ni nekaj lepega. Pomeni samo, da poročni dan ni celotna zgodba nekega odnosa. Vsak par se bo tako kot vsak posameznik srečal z življenjskimi izzivi. Psychology Today pri obravnavi občutkov samskih gostov poudarja, da partnerski status ne določa človekove vrednosti in da sreča drugega človeka ne zmanjšuje vaše lastne sreče. Zato ne glejte na poroko kot na dokaz, da ste nekje zaostali. Vaše življenje ni tekmovanje z življenjem prijatelja, ki se je poročil.

Ne pojdite na poroko z nalogo, da morate spoznati žensko

To je lahko še posebej pomemben nasvet za samske moške. Če si pred odhodom rečete, da morate nujno spoznati žensko, bo vaš večer hitro postal precej naporen. Vsak nasmeh boste analizirali, vsak pogovor pa ocenjevali glede na to, ali bi se lahko iz njega razvilo kaj več. Veliko bolje je, da greste na poroko z namenom, da se imate dobro. Če boste spoznali zanimivo žensko, odlično. Toda naj bo to prijeten dodatek, ne glavni cilj večera. Na poroki imate tudi precej enostaven začetek pogovora. Vprašanje "Kako poznate mladoporočenca?" je dovolj za prvi stik, iz katerega se lahko razvije precej bolj sproščen pogovor.

Odložite telefon in začnite govoriti z ljudmi

Ko se človek znajde sam za mizo, je telefon najlažji način, da se skrije. Toda če boste ves večer gledali v zaslon, boste drugim hkrati sporočali, da niste odprti za pogovor. Če vam je neprijetno, naredite ravno nasprotno. Pozdravite človeka ob sebi. Vprašajte ga, od kod pozna ženina ali nevesto. Pridružite se skupini ljudi, ki jih že poznate. Po mnenju strokovnjakov, ki jih je za VICE vključila avtorica Sammi Caramela, lahko pomaga že preprost načrt, s kom boste govorili, kje boste sedeli in kako si boste vzeli odmor, če bo vsega preveč.

Pripravite odgovor na vprašanje: "Kdaj boš pa ti?"

Če ste samski, obstaja velika možnost, da boste to vprašanje slišali. Morda od sorodnika. Morda od prijatelja. Morda od nekoga, ki vas vidi prvič po nekaj letih. Ni vam treba imeti pripravljenega velikega življenjskega govora. Lahko se pošalite, lahko odgovorite kratko ali pa vprašanje obrnete nazaj na mladoporočenca. Vaše ljubezensko življenje ni tema, o kateri bi morali poročati vsakemu gostu. Še pomembneje pa je, da zaradi vprašanja ne začnete dvomiti vase.

icon-expand Ne pojdite na poroko z nalogo, da morate spoznati žensko. FOTO: Adobe Stock

Lahko ste veseli zanje in hkrati nekoliko žalostni zase

To je morda najpomembnejša stvar. Če boste med poročnim plesom začutili osamljenost, to še ne pomeni, da niste srečni za prijatelja. Če si boste zaželeli partnerke, to še ne pomeni, da ne znate uživati v samskem življenju. Človek lahko občuti več stvari hkrati. Shruthi Nair je za VICE opozorila prav na to dvojnost: mogoče je iskreno praznovati srečo para in hkrati občutiti željo po lastnem partnerstvu. Psychology Today podobno svetuje, da se samski ljudje namesto osredotočanja na tisto, česar nimajo, spomnijo odnosov, uspehov in ljudi, ki jih že imajo v življenju.

Izkoristite prednost, ki jo imate kot samski gost

Samski prihod ima tudi svojo dobro stran. Ni vam treba usklajevati vsakega koraka s partnerko. Lahko se pogovarjate, s kom želite, zamenjate mizo, greste na plesišče ali odidete domov, ko vam ustreza. Prav tako vam ni treba ves čas skrbeti, ali se vaš spremljevalec ali spremljevalka dobro počuti. To svobodo izkoristite. Pojdite med ljudi in ne čakajte, da bodo drugi prišli do vas.

icon-expand Odložite telefon in začnite govoriti z ljudmi. FOTO: Shutterstock

Naredite si preprost načrt

Če že vnaprej veste, da vam bo poroka predstavljala čustveni izziv, si večer nekoliko organizirajte. Dogovorite se s prijateljem, da boste del večera skupaj. Če poznate še koga od gostov, se mu oglasite že pred dogodkom. Pomislite tudi, kdaj bi se želeli odpraviti domov. Terapevtka Nair za VICE svetuje, da se človek osredotoči predvsem na stvari, ki jih lahko nadzoruje. Ne morete določiti, koliko parov bo na poroki, lahko pa odločate o tem, s kom boste govorili in kako boste preživeli svoj čas. In če vam po nekaj urah zmanjka energije, lahko preprosto odidete. Ni vam treba dokazovati, da ste se imeli ves čas odlično.

Poroka ni preizkus vašega življenja

Največja napaka bi bila, če bi celoten večer gledali okoli sebe in iskali dokaze, da ste edini samski človek v prostoru. Niste tam zato. Tam ste zaradi prijatelja, družinskega člana ali človeka, ki vam je pomemben. Nazdravite mu, dobro pojejte, zaplešite, če vam je do tega, in se pogovarjajte z ljudmi. Morda boste spoznali novo prijateljico ali prijatelja. Morda boste naleteli na staro znanko. Morda se ne bo zgodilo nič posebnega, vendar boste vseeno preživeli prijeten večer. In tudi če boste domov odšli sami, to še ne pomeni, da je z vašim življenjem karkoli narobe. Samskost ni neuspeh, tako kot poroka ni zagotovilo, da bo vse v življenju odslej popolno. Vsak človek ima svojo pot in svoj čas.

Enako velja tudi za samske ženske

Podobna situacija lahko doleti tudi samske ženske, ki se na poroki znajdejo med številnimi pari. Tudi pri njih lahko takšen dogodek sproži vprašanja o lastnem ljubezenskem življenju, še posebej, če sorodniki ali prijatelji začnejo spraševati, kdaj bo na vrsti njihova poroka. Toda samskost ni razlog za nelagodje ali občutek, da je z njimi nekaj narobe. Tudi ženska lahko pride na poroko sama, se obleče tako, kot želi, se druži, pleše, spoznava nove ljudi in preprosto uživa v večeru. Tako kot pri moških tudi pri ženskah partnerski status ne določa njihove vrednosti. Poroka je praznovanje mladoporočencev, ne pa ocenjevanje zasebnega življenja gostov.

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