Prevaral najlepšo žensko na svetu? Razšla sta se dva meseca po razkritju

Blake Lively in Ryan Reynolds sta se spoznala leta 2010 na snemanju filma Green Lantern, kjer sta oba igrala glavni vlogi. Takrat sta bila še v drugih razmerjih – Blake Lively z igralcem Pennom Badgleyjem, Ryan Reynolds pa je bil poročen z igralko Scarlett Johansson. Kot poroča The Guardian, sta oba večkrat poudarila, da se je romantična povezava razvila šele kasneje, ko sta bila uradno samska, čeprav časovnica dogodkov že od začetka sproža številne dvome v javnosti.

icon-expand Scarlett Johansson in Ryan Reynolds sta bila poročena. FOTO: Profimeda

Razhodi in časovne kontroverze

Kmalu po koncu snemanja je Blake Lively prekinila zvezo s Pennom Badgleyjem, nekaj mesecev kasneje pa sta se ločila tudi Ryan Reynolds in Scarlett Johansson. Po poročanju People je prav časovno zaporedje teh dogodkov sprožilo val govoric, da naj bi se med igralcema kemija razvila že med snemanjem filma, še preden sta bila uradno samska.

Zmenek, ki je vse spremenil

Ryan Reynolds je kasneje v intervjujih opisal, da sta se z Blake sprva družila prijateljsko, nato pa naj bi se po t. i. dvojnem zmenku, kjer sta bila oba s svojima takratnima partnerjema, začela zavedati medsebojne privlačnosti. Kot navaja Daily Mail, so že konec leta 2010 v New Yorku večkrat opazili igralca skupaj v javnosti, kar je dodatno podkrepilo govorice, da se je njuna zveza začela prej, kot sta uradno priznala.

icon-expand Ryan Reynolds in Blake Lively FOTO: Profimedia

Poroka in družinsko življenje

Leta 2012 sta se Blake Lively in Ryan Reynolds poročila, danes pa imata štiri otroke in veljata za enega najbolj stabilnih hollywoodskih parov. Kljub slavi skušata družinsko življenje ohranjati čim bolj zasebno in stran od medijev. Čeprav oba vztrajata, da se je njuna zveza začela šele po razhodih s prejšnjimi partnerji, ostajajo dvomi in teorije med oboževalci še danes prisotni. Kljub temu pa njuna zgodba ostaja ena najbolj prepoznavnih romanc sodobnega Hollywooda.

Preberi še Varal jo je kot za stavo, a sta skupaj že 36 let