Seks kot orožje: ruska vohunka razkrila tehniko, zaradi katere naj bi moški postali odvisni od nje

Kaj je tehnika sidranja, o kateri govori nekdanja ruska vohunka?

Aliia Roza, ki se danes predstavlja kot vplivnica na področju mode in trenerka za opolnomočenje žensk, je o domnevnih izkušnjah iz obveščevalnega sveta spregovorila v podkastu Figuring Out With Raj Shamani. Med drugim je opisala tehniko, ki jo imenuje sidranje. Po njenih besedah naj bi šlo za način ustvarjanja posebne povezave med določenim telesnim dotikom, besedami in prijetnimi občutki. Roza trdi, da je bil namen takšnega pristopa doseči, da bi se moški na določeno žensko navezal do te mere, da bi jo povezoval z izjemnim spolnim zadovoljstvom in samozavestjo. Želeli naj bi ustvariti občutek, da takšne bližine ne more doživeti z nobeno drugo partnerico.

icon-expand Aliia Roza trdi, da je odraščala v vplivni vojaški družini na območju nekdanje Sovjetske zveze. FOTO: Profimedia

Zakaj naj bi bil trenutek po spolnem odnosu tako pomemben?

Posebej zanimiv del njene pripovedi se nanaša na obdobje neposredno po spolnem odnosu. Roza zatrjuje, da naj bi bili moški takrat najbolj dovzetni za sugestije, saj so sproščeni in manj pozorni na dogajanje okoli sebe. Po njenem opisu naj bi se v tem trenutku prepletali pohvala, bližina in določen telesni dotik. Moški naj bi tako prijetne občutke postopoma povezali z osebo, ki jih je spremljala. Kot poroča britanski portal Tyla, je Roza pojasnila, da naj bi se pohvale o spolni uspešnosti povezovale z dotikom določenega dela telesa. Pozneje naj bi že ponovitev podobnega dotika in besed priklicala občutek bližine ter samozavesti. Vendar je pomembna razlika med njenim opisom in znanstveno potrjenimi dejstvi. Raziskave sicer potrjujejo, da po orgazmu pride do sprememb v hormonskem delovanju, vendar to ne pomeni, da človek v tem obdobju nekritično sprejema vse informacije ali da ga je mogoče na tak način spolno zasvojiti.

Moški naj bi začeli verjeti, da jih lahko osreči samo ena ženska

Roza je v pogovoru poudarila, da naj bi bil končni namen tehnike ustvariti občutek posebnosti in čustvene odvisnosti. Moški naj bi začel verjeti, da ga določena ženska razume bolje kot kdorkoli drug, da ga zna zadovoljiti in da mu lahko ponudi nekaj, česar drugje ne bo našel. Pri tem naj ne bi šlo zgolj za telesno privlačnost. Pomembno vlogo naj bi imeli tudi pohvale, občutek sprejetosti in spodbujanje samozavesti. V pogovoru je opisala tudi domnevno uporabo takšnih pristopov pri pridobivanju informacij. Po njenih besedah naj bi obveščevalci med sproščenim pogovorom postopoma odpirali teme, povezane s službo, sodelavci in odnosi v delovnem okolju. Tako naj bi skušali pridobiti podatke, ki jih posameznik sicer ne bi želel razkriti.

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Kdo je Aliia Roza in kakšna je njena zgodba?

Aliia Roza trdi, da je odraščala v vplivni vojaški družini na območju nekdanje Sovjetske zveze. Po lastni pripovedi naj bi bila vključena v posebno obveščevalno usposabljanje, povezano z zapeljevanjem, psihološkim vplivanjem in pridobivanjem zaupanja. Pripoveduje tudi o domnevnih nalogah, pri katerih naj bi se infiltrirala v kriminalne združbe in mreže trgovine z ljudmi. Iz Rusije naj bi pozneje pobegnila, potem ko naj bi bila razkrita njena vloga. O svojih izkušnjah je podrobneje spregovorila že v podkastu To Die For, v katerem je predstavila svojo različico domnevnega usposabljanja in dela za ruske obveščevalne strukture. Njena pripoved je pritegnila pozornost tudi medijev, med njimi britanskega portala LADbible.

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Kaj o dogajanju po orgazmu pravi znanost?

Da bi razumeli njene trditve, je treba pogledati tudi raziskave človeškega telesa. Znanstveniki so ugotovili, da se po orgazmu spremenijo ravni nekaterih hormonov, med drugim prolaktina. Spremembe so povezane s spolnim odzivom in obdobjem sprostitve po vrhuncu. Raziskava, objavljena v znanstveni reviji Journal of Endocrinology, je pokazala, da se raven prolaktina po orgazmu poveča in ostane povišana še nekaj časa. Toda raziskava ni dokazala, da bi bili moški zaradi tega bolj dovzetni za manipulacijo ali da bi lahko določena oseba z nekaj besedami in dotiki ustvarila trajno spolno odvisnost.

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