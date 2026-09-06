Robert Golob pokazal mišice: Tino dvignil kot za šalo

Tina Gaber Golob je ob posebnem dnevu z javnostjo delila simpatičen oseben utrinek iz zakonskega življenja z Robertom Golobom. Na videoposnetku jo nekdanji premier dviguje v zrak.
Ob posnetku je obujala spomine na njuno prvo leto zakona in zapisala: "En lep spomin iz najinega prvega leta zakona, ki dokazuje troje: da zakon ni vedno lahek, da se vse da, če se hoče, in da te žena vedno z veseljem natrenira za vse 'težke ege' okoli tebe. Na naju in še na mnoga skupna leta, možek moj zlati!"
Tina Gaber Golob in Robert Golob sta se poročila 6. septembra 2025 v Vili Tartini v Strunjanu. Poročni obred je vodil ljubljanski župan Zoran Janković, poroka pa je potekala v zasebnem krogu in brez prisotnosti medijev.
Po poroki je Tina Gaber prevzela dvojni priimek Gaber Golob.
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