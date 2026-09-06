Robert Golob pokazal mišice: Tino dvignil kot za šalo

Tina Gaber Golob je ob posebnem dnevu z javnostjo delila simpatičen oseben utrinek iz zakonskega življenja z Robertom Golobom. Na videoposnetku jo nekdanji premier dviguje v zrak.

Ob posnetku je obujala spomine na njuno prvo leto zakona in zapisala: "En lep spomin iz najinega prvega leta zakona, ki dokazuje troje: da zakon ni vedno lahek, da se vse da, če se hoče, in da te žena vedno z veseljem natrenira za vse 'težke ege' okoli tebe. Na naju in še na mnoga skupna leta, možek moj zlati!"