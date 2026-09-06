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Tina Gaber Golob
Odnosi

Robert Golob pokazal mišice: Tino dvignil kot za šalo

B.R.
06. 09. 2026 22.38
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Tina Gaber Golob in Robert Golob praznujeta prvo obletnico poroke. Ob tej priložnosti je Tina na družbenih omrežjih objavila simpatičen videoposnetek.

Tina Gaber Golob je ob posebnem dnevu z javnostjo delila simpatičen oseben utrinek iz zakonskega življenja z Robertom Golobom. Na videoposnetku jo nekdanji premier dviguje v zrak.

Ob posnetku je obujala spomine na njuno prvo leto zakona in zapisala: "En lep spomin iz najinega prvega leta zakona, ki dokazuje troje: da zakon ni vedno lahek, da se vse da, če se hoče, in da te žena vedno z veseljem natrenira za vse 'težke ege' okoli tebe. Na naju in še na mnoga skupna leta, možek moj zlati!"

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Tina Gaber Golob in Robert Golob sta se poročila 6. septembra 2025 v Vili Tartini v Strunjanu. Poročni obred je vodil ljubljanski župan Zoran Janković, poroka pa je potekala v zasebnem krogu in brez prisotnosti medijev.

Po poroki je Tina Gaber prevzela dvojni priimek Gaber Golob.

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