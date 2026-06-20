Zapustili samostan in se poročili: redovnici, ki sta šli proti vsem pravilom

Začetek, ki ni obetal nič romantičnega

Francília Costa in Luiza Silvério sta vstopili v samostan z željo po duhovnem življenju, a njun prvi stik je bil vse prej kot prijeten. Že ob prvem srečanju sta, kot sami priznata, ugotovili, da se preprosto nista prenašali. Med njima na začetku ni bilo nobene simpatije, temveč zgolj napetost in popolna različnost značajev.

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Življenje v samostanu in osebne preizkušnje

Kot piše La Nación, sta obe v samostan vstopili v zgodnjih dvajsetih letih, vsaka s svojo življenjsko zgodbo in iskanjem smisla. Sčasoma pa sta se začeli soočati tudi z osebnimi stiskami, vključno z anksioznostjo in psihičnim pritiskom. Zaradi tega sta se, kot poročajo brazilski mediji, obe odločili zapustiti samostansko življenje in začeti novo poglavje zunaj verske skupnosti.

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Od skupnega bivanja do ljubezni

Preobrat se je zgodil po odhodu iz samostana, ko sta zaradi okoliščin začeli živeti skupaj. Sprva zgolj kot sostanovalki, a vsakdanji stik je postopoma spremenil njun odnos. Kot navajajo mediji, se je iz prijateljstva razvilo razmerje, ki se je leta 2025 končalo s civilno poroko.

Bog je bil njun kupid

V intervjujih, ki jih povzemajo tuji portali, sta poudarili, da njuna zgodba ne pomeni prekinitve z vero. Nasprotno – pravita, da je bila duhovnost pomemben del njune poti in osebne preobrazbe, dodali sta tudi, da je bil Bog njun kupid. Danes živita skupaj in sta aktivni na družbenih omrežjih, kjer delita svojo zgodbo ter odgovarjata na vprašanja ljudi, ki se soočajo s podobnimi življenjskimi prelomnicami.

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