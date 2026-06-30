Ona ima 26 let, njen fant pa 77 – ko ljubezen ne pozna let

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26-letna Diana Montano in 77-letni Edgar sta postala viralni par, ki vsakodnevno sproža razprave na družbenih omrežjih. Med njima je 51 let starostne razlike, a to ju ni ustavilo pri razvoju močnega, strastnega in, kot pravita, najbolj intimnega odnosa, kar sta jih kdajkoli imela.

"Ljudje naju obsojajo in pravijo, da je to ogabno, ampak veva, kaj imava. To je najboljši odnos, kar sem ga kdaj imela," je po poročanju The Sun povedala Diana.

Ko sta se spoznala, Diana ni iskala ljubezni, a Edgar jo je osvojil na prvi pogled.

"Zdel se mi je spoštljiv gospod. Sprva nisem mislila, da bova končala v zvezi, ker je veliko starejši od mene. Ampak bil je čeden. Moja čustva so se po nekaj mesecih okrepila in povedal mi je, da sem mu všeč že od prvega dne, ko sva se spoznala, in da se želi še naprej videvati z mano," se je spominjala Diana.