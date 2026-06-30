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Diana Montano in Edgar
Odnosi

Ona ima 26 let, njen fant pa 77 – ko ljubezen ne pozna let

E.R.
30. 06. 2026 03.25
6

Med Diano in Edgarjem je 51 let starostne razlike, njunega odnosa pa niso omajale ne obsodbe družine ne negativni komentarji javnosti.

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26-letna Diana Montano in 77-letni Edgar sta postala viralni par, ki vsakodnevno sproža razprave na družbenih omrežjih. Med njima je 51 let starostne razlike, a to ju ni ustavilo pri razvoju močnega, strastnega in, kot pravita, najbolj intimnega odnosa, kar sta jih kdajkoli imela.

"Ljudje naju obsojajo in pravijo, da je to ogabno, ampak veva, kaj imava. To je najboljši odnos, kar sem ga kdaj imela," je po poročanju The Sun povedala Diana.

Ko sta se spoznala, Diana ni iskala ljubezni, a Edgar jo je osvojil na prvi pogled.

"Zdel se mi je spoštljiv gospod. Sprva nisem mislila, da bova končala v zvezi, ker je veliko starejši od mene. Ampak bil je čeden. Moja čustva so se po nekaj mesecih okrepila in povedal mi je, da sem mu všeč že od prvega dne, ko sva se spoznala, in da se želi še naprej videvati z mano," se je spominjala Diana.

Nekaj časa sta si dopisovala, nato pa sta skupaj odpotovala na Havaje – in tam se je začela njuna uradna ljubezenska zgodba. Medtem ko sta oba uživala v svoji romanci, pa njuna družina in prijatelji niso bili navdušeni.

"Nekateri člani moje družine ne odobravajo najinega razmerja in mislijo, da si uničujem življenje. Ampak me to ne moti preveč. Razumem, kako se najin odnos morda zdi na prvi pogled, ampak vem, da sem srečna," poudarja Diana.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sprva je nameravala vse povedati le svoji materi, a se je na koncu odločila, da bo iskrena z vso družino.

"Po njihovih izrazih sem lahko sklepala, da niso bili zadovoljni – toda teta me je vseeno zelo podpirala. Oče se je odzval podobno kot drugi: nisem mogla povsem razumeti, kaj si misli, vendar ni bil preveč vesel. Na srečo starši razumejo, da sem odrasla oseba, ki sama sprejema svoje odločitve. Želijo si le, da sem previdna."

Njeni prijatelji so bili veliko bolj odprti glede njenega razmerja in so Edgarja takoj vzljubili, čeprav so bili sprva šokirani, ko je razkrila, da sta skupaj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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Vir: Profimedia & dnevnik.hr

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KOMENTARJI (6)

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Halon 04. 08. 2025 10.27
0 0
Še nikjer ni napisano kako se je mlada lepotica zaljubila v starega moškega, ki je siromak.
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antimilan 03. 08. 2025 13.27
3 0
klemen klemen ima celo pesem za take
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Patiana 03. 08. 2025 11.16
6 0
In tisti poršeji v ozadju seveda nimajo veze ... Hahaha
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PegySue 03. 08. 2025 10.30
8 0
Njene starše nima kaj skrbeti,on bo z njo ravnal,kot s princesko,saj se zaveda,da je zadel sedmico. Bojim se,da bo na koncu trpel prav on...
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nagec123 03. 08. 2025 09.27
2 0
Saj nebo dolgo trajalo...
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InaB 03. 08. 2025 08.08
7 1
Ogabno. Ljubezen do denarnice
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