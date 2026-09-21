Diana ni ljubila Dodija? Brat razkril pravi razlog

Diana naj bi bila zaljubljena v drugega moškega

Charles Spencer v novih spominih Swan Song: Diana, My Sister piše, da po njegovem prepričanju njegova sestra ni bila zares zaljubljena v Dodija. Njuno poletje leta 1997 naj bi bilo prej kratkotrajno razmerje, s katerim je želela vzbuditi ljubosumje pri drugem moškem. Spencer v knjigi sicer ne navede njegovega imena, vendar britanski mediji domnevajo, da je govoril o pakistanskem srčnem kirurgu Hasnatu Khanu. Spencer naj bi bil prepričan tudi, da se Diana in Dodi najverjetneje ne bi poročila. Hkrati pa v knjigi priznava, da je bil Dodi do njegove sestre prijazen in da ji je v zadnjih tednih življenja prinašal veliko veselja.

icon-expand Diana in Dodi na počitnicah FOTO: Profimedia

Kdo je bil Hasnat Khan?

Hasnat Khan je bil srčni kirurg, s katerim je bila Diana v razmerju približno dve leti. Spoznala sta se leta 1995, njuna zveza pa je ostala večinoma skrita pred javnostjo. Diana naj bi ga med prijatelji imenovala Mr Wonderful, britanski The Guardian pa je že pred leti poročal, da so ga njeni bližnji opisovali kot človeka, ki ga je princesa zelo ljubila. Njuna zveza je bila precej drugačna od Dianinega poznejšega razmerja z Dodijem. S Khanom se je lahko umaknila pred fotografi in živela precej bolj običajno življenje. Po podatkih Vanity Fair sta razmišljala celo o poroki, Diana pa naj bi želela z njim ustvariti skupno prihodnost.

Zakaj se je Diana razšla s kirurgom?

Khan je bil izjemno zaseben človek in ni želel življenja pod nenehnim drobnogledom javnosti. Prav to naj bi bilo eno od glavnih vprašanj v njunem razmerju. The Independent navaja, da sta se razšla po približno dveh letih zveze, poleti 1997. Kmalu zatem se je Diana znašla v središču pozornosti zaradi odnosa z Dodijem Al Fayedom. Takrat so fotografije Diane in Dodija obkrožile svet. Kasnejša pričevanja so ponudila različne razlage njunega odnosa. Dianin nekdanji butler Paul Burrell je za CNN povedal, da je bila po njegovem prepričanju javna romanca z Dodijem tudi način, kako bi Hasnat Khan postal ljubosumen.

icon-expand Hasnat Khan je bil srčni kirurg, s katerim je bila Diana v razmerju približno dve leti. FOTO: Profimedia

Diana in Dodi: velika ljubezen ali poletna romanca?

Diana in Dodi sta poleti 1997 skupaj preživela precej časa, njune fotografije pa so postale ena največjih zgodb britanskih tabloidov. Njuno razmerje je bilo zato v javnosti pogosto predstavljeno kot velika ljubezenska zgodba. Toda že takrat so obstajali dvomi o tem, kako resna je bila njuna zveza. Vanity Fair je na podlagi pričevanj Dianinih prijateljev poročal, da je bila Diana še vedno močno čustveno navezana na Hasnata in da je njena zveza z Dodijem lahko služila tudi kot način, da bi nekdanji partner izvedel zanjo. To se ujema z novo Spencerjevo trditvijo, vendar je treba poudariti, da gre za razlago ljudi, ki so bili Dianini bližnji, in ne za nekaj, kar bi bilo mogoče danes dokončno dokazati.

Spencer obžaluje, da Dodija ni omenil na Dianinem pogrebu

Charles Spencer je razkril tudi zanimivo podrobnost iz Dianinega pogreba leta 1997. Dodija je nameraval omeniti v svojem znamenitem govoru, vendar je njegovo ime tik pred pogrebom izpustil. Danes meni, da je bila to napaka. Kot poroča Express Digest, Spencer pravi, da je Dodija želel omeniti kot človeka, ki je njegovi sestri v zadnjih tednih življenja prinesel srečo. Čeprav meni, da se verjetno ne bi poročila, pravi, da je bil Dodi do Diane dober.

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