Preživel je divja leta rocka in zakonsko krizo. Danes je z isto žensko že več kot 30 let

Poročila sta se na vrhuncu njegove kariere

Dave Mustaine in Pamela Anne Casselberry sta se poročila aprila 1991. Megadeth je bil takrat že eno največjih imen svetovne metal scene, Mustaine pa je bil sredi izjemno intenzivnega obdobja kariere. Njuno skupno življenje je nato dobilo še pomembnejšo dimenzijo. Leta 1992 se jima je rodil sin Justis, leta 1998 pa hčerka Electra.

Mustaine danes na zakon gleda kot na enega svojih največjih dosežkov

Za človeka, ki je desetletja preživel v svetu glasbe, so uspehi na odru in številne nagrade pričakovan del življenjske zgodbe. Toda Mustaine je v pogovoru za Louder izpostavil nekaj precej bolj osebnega. Ko so ga vprašali, na kaj je v zasebnem življenju najbolj ponosen, je brez velikega razmišljanja izpostavil uspešen zakon in vzgojo otrok. Povedal je, da je ponosen na to, da je več kot 30 let uspešno poročen in da sta z ženo vzgojila dva otroka. Pri tem je poudaril tudi, da je zanj pomembno, kakšna človeka sta njegova otroka postala. Tak pogled je zanimiv predvsem zato, ker Mustaine nikoli ni imel kariere, ki bi slovela po mirnem in urejenem življenju.

icon-expand Dave Mustaine in Pamela Anne Casselberry s hčerko FOTO: Profimedia

Njuna zgodba pa ni bila vedno brez težav

Dolgotrajen zakon ne pomeni, da v njem ni bilo kriz. Mustaine je v preteklosti odkrito govoril o tem, da je bila njegova glasbena kariera pogosto pomembnejša od družine. Dolge turneje, snemanja in življenje na poti so zahtevali svojo ceno. Leta 2006 je vložil zahtevo za razvezo. O tem je takrat poročal Blabbermouth, ki je navedel tudi, da sta imela zakonca dva otroka. Toda do ločitve ni prišlo. Nekaj let pozneje se je zgodba ponovila. Blabbermouth je leta 2008 poročal, da je Mustaine znova vložil zahtevo za razvezo, vendar je bilo tudi to obdobje del precej bolj zapletene zgodbe njunega odnosa.

Zvezdnik je priznal, da je bila glasba nekoč na prvem mestu

Prav odnos med glasbeno kariero in družinskim življenjem je bil eden ključnih razlogov za njegove osebne težave. Mustaine je v pogovoru za BBC Radio 1 priznal, da dolga leta ni znal najbolje usklajevati družine in kariere. Megadeth je bil središče njegovega sveta, zaradi česar je bilo družinsko življenje pogosto potisnjeno v ozadje. Pozneje je svoj pogled spremenil. Kot je povedal v pogovoru, je bila glasba nekoč na prvem mestu, nato pa je spoznal, da mora biti družina pomembnejša. Njegova vera je postala prva prioriteta, družina druga, glasba pa tretja. To je bila precejšnja sprememba za človeka, ki je skoraj vse odraslo življenje gradil svojo identiteto okoli glasbe.

Tudi sam je priznal, da kot mož ni bil vedno najboljši

Pevec je bil v intervjujih presenetljivo iskren tudi glede svojih napak. V pogovoru za Louder je nekoč dejal, da je bil v določenem obdobju slab mož in slab oče ter da je moral zaradi tega nekatere stvari v življenju popraviti. Takšne izjave so pomembne predvsem zato, ker pokažejo drugo plat človeka, ki ga javnost večinoma pozna kot ostrega in nepopustljivega frontmana Megadetha. Za njim niso bili samo koncerti in uspehi. Bila so tudi obdobja, ko je moral priznati, da je zaradi kariere zanemarjal ljudi, ki so mu bili najbližje.

icon-expand Mustaine je nekoč večino svojega življenja podredil glasbi. FOTO: AP

Pamela je ostala ob njem skozi burna obdobja

Pamela je tako z Mustainom preživela več kot tri desetletja njegovega življenja, vključno z najbolj zahtevnimi obdobji njegove kariere. Bila je ob njem v času, ko je Megadeth postajal svetovna metal institucija, pa tudi v obdobjih, ko so Mustaina spremljale osebne težave in težave z zdravjem. O njunem zasebnem življenju sicer ni veliko javno znanega, saj je Mustaine večino družinskih podrobnosti skozi leta ohranjal zase. Vendar je iz njegovih intervjujev jasno, da se je njegov odnos do družine sčasoma močno spremenil.

Njuna družina je postala tudi skupni projekt

Družinska povezava se je skozi leta razširila tudi na poslovno področje. Pamela, Dave in njuna otroka so povezani s projektom House of Mustaine, ki se ukvarja predvsem z vinom, potovanji, kulinariko in življenjskim slogom. V pogovoru za Blabbermouth je Pamela povedala, da je družina zanjo središče njihovega življenja in da jim skupno delo omogoča, da del družinskega življenja povezujejo tudi s poslovanjem. Tako je družina, ki je nekoč morala prenašati posledice Mustainovega nenehnega potovanja, danes v nekaterih projektih tudi poslovno povezana. Mustaine je nekoč večino svojega življenja podredil glasbi. Danes pa, kot kažejo njegovi intervjuji, na svoje največje uspehe gleda nekoliko drugače. Albumi in koncerti so del njegove zapuščine, toda družina je tista, ki jo postavlja med svoje največje osebne dosežke.

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