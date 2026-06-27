Brez volje za spolnost? Preverite, ali je kriva služba

Ko je telo ves čas pod pritiskom

Spolne želje ne moremo gledati ločeno od preostalega življenja. Povezana je z ravnjo splošne življenjske energije, količino spanja, občutkom varnosti in zmožnostjo, da se človek sploh mentalno odmakne od obveznosti. Kadar je nekdo v službi kronično preobremenjen, se to običajno ne pokaže le v fizični utrujenosti, ampak tudi v tem, da težje dostopa do spontanosti, igrivosti in želje po bližini. Telo pod dolgotrajnim stresom ni usmerjeno v užitek, ampak v preživetje. To pomeni, da se posameznik težje sprosti, težje začuti samega sebe in težje pride v stik z željo po spolnosti. Zvečer je morda fizično res doma, a je psihično še vedno v službi. Glava melje nedokončane naloge, telo je napeto, energija pa namenjena predvsem temu, da nekako preživimo do konca dneva. V takem stanju spolnost za mnoge ne deluje kot nekaj vabljivega, ampak le kot še ena stvar, za katero bi morali porabljati energijo, ki je nimajo.

icon-expand Telo pod dolgotrajnim stresom ni usmerjeno v užitek, ampak v preživetje. FOTO: Shutterstock

Je nizek libido znak slabega odnosa?

Pari spremembo v spolnosti zelo hitro vzamejo osebno. Eden v paru dobi občutek, da ni več zaželen, drugi pa občutek, da spet ne zmore dati dovolj. Na tak način se delovna preobremenjenost hitro spremeni še v odnosno napetost. Ob tem veliko ljudi v resnici ne izgubi želje po spolnosti zato, ker jim partner ni več privlačen, ampak zato, ker so notranje preveč izčrpani, da bi željo po spolnosti sploh začutili. Ko človek ves dan deluje na meji svojih kapacitet, pogosto nima več prostora za erotični del sebe. To ne pomeni, da ne čuti ljubezni ali povezanosti, ampak pomeni predvsem to, da je sistem preobremenjen. Težava pa je, da partner to pogosto doživlja kot zavrnitev. Če o tej temi ne govorita odkrito, se začnejo kopičiti zamere, pritisk in občutek oddaljenosti. Takrat spolna želja običajno še bolj pade, saj stres ne ostane več le v službi, ampak vstopi tudi v odnos.

Kako se preobremenjenost kaže v vsakdanjem življenju?

Ko na libido vpliva predvsem službena preobremenjenost, se to navadno ne pokaže samo na področju spolnosti. Človek je pogosto tudi bolj razdražljiv, manj potrpežljiv, čustveno odsoten in stalno utrujen. Zvečer si ne želi toliko bližine, temveč predvsem mir. Včasih se partnerju zdi, da je fizično prisoten, a v resnici daleč stran. Pogost znak je tudi to, da človek težko preklopi iz delovnega načina v zasebno življenje. Tudi ko pride domov, ostaja v glavi še vedno napet, usmerjen v naloge, elektronsko pošto, reševanje problemov in notranji občutek, da še ni konec. V takem stanju je spolna želja pogosto potisnjena povsem na rob – ne zato, ker ne bi obstajala, ampak ker preprosto trenutno v življenju posameznika nima prostora. Pri nekaterih se to pokaže kot popoln upad interesa za spolnost, pri drugih pa bolj kot pomanjkanje pobude. Včasih je bližina še vedno prijetna, a človek sam zelo redko začuti spontan impulz zanjo.

icon-expand Ko spolna želja upade, ljudje hitro pomislijo, da je težava v odnosu med partnerjema. FOTO: Shutterstock

Kako to popraviti?

Ko želja po spolnosti pade, si pari pogosto želijo hitrih rešitev. Poskušajo več govoriti o spolnosti, večkrat odpreti temo ali pa eden od partnerjev začne nehote pritiskati, da se nekaj mora spremeniti. A ravno pritisk je pogosto ena največjih ovir pred tem, da se želja po spolnosti spontano vrne v razmerje. Če človek že tako doživlja službo kot prostor nenehnih zahtev, bo težko dobro reagiral, če se podoben občutek prenese še v intimnost. Spolnost takrat ni več prostor sprostitve, ampak področje, kjer nekdo od njega nekaj pričakuje. In bolj kot se človek počuti, da bi "moral", manj naravno bo željo tudi občutil. Ravno zato je pomembno, da partnerja težave ne obravnavata kot dokaz neuspeha. Veliko bolj pomaga, če jo razumeta le kot signal, da je nekaj v načinu življenja, ritmu dneva ali notranji obremenjenosti preseglo zdravo mero. Prvi korak je, da težava ne ostane le na ravni spolnosti. Če je vzrok v preobremenjenosti, potem ga ni mogoče trajno rešiti samo z več truda v spalnici. Sprva je treba preveriti, kakšen življenjski slog človek sploh živi; koliko spi, kako hitro dela, ali se zna po službi odklopiti in ali ima sploh še stik s sabo zunaj delovne vloge. Pomemben del rešitve je prav tako boljši prehod iz službenega v sproščeno stanje. Veliko pomaga, če človek po prihodu domov nima občutka, da se mora takoj preklopiti v partnerja, starša ali ljubimca. Včasih že majhen ritual naredi veliko razliko – sprehod, tuš, pol ure brez zaslona, nekaj tišine ali zavesten odmik od dela. Telo potrebuje signal, da nevarnosti ni več in da lahko popusti. Enako pomemben pa je tudi pogovor med partnerjema. Ne v smislu očitkov, zakaj ni več spolnosti, ampak bolj v smislu iskrenega vprašanja: kaj se s tabo dogaja, kako se počutiš, kaj te trenutno najbolj izčrpava? Tovrsten pogovor pogosto zmanjša pritisk in vrne občutek zavezništva, kar je ključno pri ponovnem vzpostavljanju spolnosti. Pomaga tudi to, da partnerja nekaj časa več pozornosti namenita bližini brez takojšnjega pričakovanja spolnosti. Dotik, nežnost, skupni čas in občutek povezanosti pogosto ustvarijo boljšo osnovo za vračanje želje po spolnosti kot pa neposreden fokus na spolni odnos.

icon-expand Preobremenjenost v službi lahko zelo konkretno in predvsem negativno vpliva na spolno željo. FOTO: Arhiv naročnika

Libido kot živa stvar

Preobremenjenost v službi lahko zelo konkretno in predvsem negativno vpliva na spolno željo. Ne zato, ker bi človek izgubil sposobnost za bližino, ampak zato, ker telo in psiha pod dolgotrajnim pritiskom težko dostopata do užitka, sproščenosti in notranje kapacitete za občutenje teh stvari, ki jih želja potrebuje. Prav zato nizkega libida ni vedno smiselno razumeti kot znak, da je odnos v težavah. Včasih je nizka spolna želja predvsem znak, da je človek predolgo deloval čez svoje meje. Največje spremembe pogosto ne naredi še več pritiska, ampak ravno obratno – več spanja, več odklopa, več iskrenega pogovora in več razumevanja, da spolna želja ni kot računalnik, ki bi moral delovati ne glede na vse. Ko človek ni več ves čas v načinu preživetja, se pogosto začne vračati tudi nekaj, kar je bilo prej potisnjeno na stran – želja po bližini.

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