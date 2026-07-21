Poročila se je z Grkom in ostala brez besed: 'Nisem mogla verjeti, da je to normalno'

Od spletnega poznanstva do novega življenja v Solunu

Snježana Makaš Koukli si nikoli ni predstavljala, da bo svojo življenjsko pot povezala z Grkom. Odraščala je v Bosni in Hercegovini, študirala angleški jezik in književnost ter nekaj časa živela v angleško govorečih državah. Prepričana je bila, da jo bo življenje vodilo povsem drugam. Njuna zgodba se je začela na družbenem omrežju Facebook. Dolgo dopisovanje je preraslo v resno zvezo, nato pa v odločitev za skupno življenje v Grčiji. Šele ob selitvi v Solun je spoznala, da se ne bo morala privaditi le na novi jezik, temveč predvsem na drugačen način življenja. Njeno osebno zgodbo je predstavila v skupini Live from Greece, o njej pa so poročali tudi pri Kurirju.

icon-expand Ljubezenske zgodbe med partnerji iz različnih držav pogosto delujejo kot pravljica, vendar resnično preizkušnjo prinese šele skupno življenje. FOTO: Adobe Stock

Prvi kulturni šok v hiši moževe družine

Največje presenečenje jo je čakalo že prvi večer pri družini bodočega moža. Pričakovala je prijeten sprejem, skupni zajtrk in dolgo spoznavanje sorodnikov. Namesto tega je ugotovila, da ima vsaka družina v isti hiši svoje stanovanje in svoj vsakdanji ritem, zato skupna druženja niso nekaj samoumevnega. Še bolj jo je presenetilo, da je nihče ni povabil k mizi ali ji ponudil hrane in pijače. Kot je pojasnila sama, je bila vajena okolja, kjer gost nikoli ne ostane brez kave ali obroka. Na koncu je sama odprla hladilnik in poiskala nekaj za pod zob. Prav ta trenutek ji je pokazal, kako zelo se lahko razlikujejo družinske navade, čeprav države geografsko niso zelo oddaljene. Tudi strokovnjaki BBC Travel pogosto opozarjajo, da prav vsakodnevni običaji največkrat povzročijo največ kulturnih nesporazumov med priseljenci.

Poroka v Grčiji se je spremenila v niz nepričakovanih zapletov

Če je pričakovala miren in romantičen poročni dan, je bila resničnost povsem drugačna. Po grški tradiciji se ženin in nevesta pred obredom ne smeta videti, zato je bila organizacija precej zahtevnejša. Hiša je bila polna sorodnikov, fotografov in otrok, ki so ves čas prihajali in odhajali. Med pripravami je ugotovila, da je pozabila pomemben del poročne oprave, težave pa so se nadaljevale tudi pri frizerki, ki je tik pred dogovorjenim terminom zvišala ceno storitve. Ker na to ni pristala, je morala poiskati drug salon. Tudi tam ni šlo brez zapletov. Prednost pri urejanju so dobili drugi družinski člani, zato jo je ves čas spremljal strah, da bo zamudila cerkveni obred. Podobna situacija se je ponovila še pri ličenju.

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Trenutek, ki je izbrisal ves stres

Neposredno pred začetkom obreda se je spremenil še načrt prihoda v cerkev. Z očetom sta morala po stopnicah, medtem ko so mimoidoči nehote stopali po dolgem vlečku njene poročne obleke. Kljub kaosu se je zgodil trenutek, ki ga ne bo nikoli pozabila. Ko je zagledala ženina, so vse težave za nekaj trenutkov izginile. "Zdelo se mi je, kot da sem se znova zaljubila v njegove velike zelene oči," je opisala občutke.

Tudi svatba ni potekala po načrtih

Zapleti se po cerkvenem obredu niso končali. Njeni sorodniki iz Bosne in Hercegovine so med številnimi svati težko našli svoja mesta, saj so bila rezervirana sedišča že zasedena. Zaradi tega so se počutili neprijetno. Še posebej jo je ganil pogled na očeta, ki je kljub zdravstvenim težavam ves dan stal ob njej. V nekem trenutku ga je opazila v solzah, kar ji je ostalo v spominu bolj kot vsi organizacijski zapleti. Razočarali so jo tudi fotografi. Čeprav sta z možem vnaprej plačala celoten paket, ju niso želeli odpeljati do morja, kjer si je že dolgo želela poročnih fotografij. Med prvim plesom pa je organizator predvajal napačno skladbo.

icon-expand Vsakodnevni običaji največkrat povzročijo največ kulturnih nesporazumov ... FOTO: Profimedia

Življenje v Grčiji prinaša drugačna pravila

Po poroki je sledilo novo poglavje – urejanje dokumentacije in prilagajanje življenju v Grčiji. Prav administrativni postopki so jo najbolj presenetili. Med urejanjem dokumentov je morala podpisati izjavo, povezano z državljanstvom bodočih otrok, presenetilo pa jo je tudi, da moževega priimka ni mogla prevzeti samodejno, ampak je bilo potrebno posebno soglasje. Takšne razlike niso neobičajne. Po pojasnilih evropskega portala Your Europe imajo države članice Evropske unije na področju osebnega statusa, priimkov in družinskega prava še vedno različne nacionalne predpise, zato se postopki med državami pogosto precej razlikujejo.

Razumevanje tradicije je sčasoma spremenilo pogled na novo okolje

Če so jo številni običaji sprva presenetili, se je trudila zgraditi dober odnos z moževo družino. Že naslednje jutro ji je tašča izročila verižico, ki ji je zaradi poročne gneče ni uspela podariti dan prej. Pozneje ji je predala tudi kuverte z denarnimi darili svatov in pojasnila, da gre za ustaljeno grško tradicijo. Danes Snježana pravi, da Solun dojema kot svoj drugi dom. Potrebovala je čas, da je razumela drugačen način razmišljanja, družinske odnose in običaje, vendar je prav zaradi teh izkušenj bogatejša za pomembne življenjske lekcije.

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