Poročila se je sama s sabo, nato pa ugotovila, da potrebuje več

Poročila se je sama s sabo

Brazilska vplivnica Suellen Carey, ki živi v Londonu, je pritegnila veliko pozornosti z nenavadno poročno slovesnostjo. Poročila se je sama s sabo in dogodek delila tudi s svojimi sledilci. Šlo je za tako imenovano sologamijo oziroma simbolično poroko s samim seboj. Careyjeva je takrat pojasnila, da želi več pozornosti nameniti svojemu dobremu počutju, duševnemu zdravju in skrbi zase. Kot je takrat poročal Miami Herald, je bila njena odločitev povezana predvsem z željo, da bi sebe bolj cenila in si namenila več časa. Za Careyjevo torej ni šlo zgolj za nenavadno poročno fotografiranje. Slovesnost je razumela kot osebno zavezo, s katero si je obljubila, da bo bolje skrbela zase in postavila svoje potrebe med pomembne življenjske prioritete.

Po letu dni je začela dvomiti

Toda tisto, kar je bilo na začetku videti kot osvobajajoča izkušnja, je sčasoma postalo precej bolj zahtevno. Careyjeva je ugotovila, da od sebe pričakuje preveč. Želela je biti popolna zase, kar je ustvarilo nov pritisk. Namesto občutka popolne svobode je začela občutiti izčrpanost. E! News je ob poročanju o njenem nenavadnem razhodu izpostavil prav ta paradoks. Careyjeva je ugotovila, da je lahko tudi odnos s samim seboj naporen, če od sebe ves čas zahtevaš popolnost. Ob tem se je pojavila še ena težava – osamljenost. Čeprav je bila njena poroka namenjena predvsem samosprejemanju in ljubezni do sebe, je Careyjeva ugotovila, da si še vedno želi bližine druge osebe.

icon-expand Svojo zakonsko zvezo je poskušala rešiti s terapijo FOTO: Profimedia

Svojo zakonsko zvezo je poskušala rešiti s terapijo

Preden se je odločila za konec sologamije, je poskusila rešiti svoj odnos s samo seboj. Njena rešitev je bila precej nenavadna: odpravila se je na partnersko terapijo, vendar brez partnerja. Careyjeva je obiskala deset terapevtskih srečanj, na katerih je poskušala bolje razumeti svoj odnos do sebe, pričakovanja, ki si jih je postavljala, in pritisk, ki ga je občutila. Brazilski portal Metrópoles je poročal, da je pri tem sodelovala s terapevtom Eduardom Omeltechom. Namen terapije je bil ugotoviti, ali je mogoče njen nenavaden odnos do same sebe izboljšati. Po desetih srečanjih pa je Careyjeva prišla do drugačnega sklepa. Odločila se je, da bo svojo sologamno zvezo končala.

Svoje odločitve ne obžaluje

Čeprav je sologamijo končala, Careyjeva svoje odločitve iz leta 2023 ne vidi kot napake. Nasprotno. Izkušnjo opisuje kot pomemben proces osebnega zdravljenja in spoznavanja same sebe. Prav zaradi nje je bolje razumela svoje potrebe, pričakovanja in meje. Najpomembnejša lekcija pa je bila precej drugačna od tiste, s katero je začela.

Ni se ji bilo treba ves čas truditi biti popolna

Sčasoma je ugotovila, da prava ljubezen do samega sebe ne pomeni nenehnega dokazovanja lastne vrednosti. Vključuje tudi sprejemanje lastnih napak, slabih dni in nepopolnosti. Po koncu sologamije je Careyjeva povedala, da je odprta tudi za možnost, da spozna partnerja.

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