Evropska država z velikim pomanjkanjem moških – ženske najemajo moške

Latvija se sooča z izrazitim demografskim neravnovesjem, kjer število žensk močno presega število moških, kar vpliva tudi na družbeno življenje in odnose. Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat to odpira nenavadne tržne in socialne rešitve, ki segajo celo do najema moških za gospodinjska opravila.

Demografsko neravnovesje v Latviji

Po podatkih Eurostata ima Latvija približno 15,5 odstotka več žensk kot moških, kar je več kot trikratnik povprečja v Evropski uniji. To neravnovesje se še poveča v starejših starostnih skupinah, saj po podatkih portala World Atlas med starejšimi od petinšestdeset let ženske močno prevladujejo.

Razlogi za takšno stanje so kompleksni in vključujejo zgodovinske demografske spremembe, migracije ter nižjo pričakovano življenjsko dobo moških.

Družbene posledice in pomanjkanje partnerjev

Zaradi takšnega razmerja med spoloma se v Latviji pojavlja občutek pomanjkanja ustreznih moških partnerjev v vsakdanjem življenju. Nekatere ženske opozarjajo, da je večina njihovih sodelavk ženskega spola, kar omejuje socialne in partnerske možnosti.

"Mož za eno uro": nenavadna gospodinjska storitev

Zaradi pomanjkanja moških se je v Latviji razvila tudi posebna oblika storitve, ki jo omogočajo razne platforme. Po poročanju lokalnih medijev gre za storitve, kjer lahko ženske najamejo moške za gospodinjska in tehnična opravila, pogosto pod opisom "mož za eno uro". Strokovnjaki za sodobne storitvene modele s področja delitvene ekonomije, kot jih opisujejo analitiki pri TaskRabbit (kot primer globalnega trenda podobnih platform), poudarjajo, da gre za razširitev ideje hitrih storitev na dom, kjer posamezniki nudijo pomoč pri popravilih, montaži in manjših hišnih opravilih. V Latviji ti "moški z zlatimi rokami", kot jih opisujejo lokalni oglasi, opravljajo naloge, kot so montaža pohištva, popravila, pleskanje in druga gospodinjska dela.

Zakaj prihaja do takšnega trenda

Po podatkih World Atlas je ena ključnih razlag za demografsko neravnovesje v Latviji nižja življenjska doba moških, ki je pogosto povezana z življenjskim slogom in zdravstvenimi dejavniki. Strokovnjaki iz World Health Organization (WHO) poudarjajo, da so moški v povprečju bolj izpostavljeni tveganjem, kot so kajenje, prekomerna telesna teža in nezdrave življenjske navade, kar vpliva na krajšo življenjsko dobo. Podobne ugotovitve navaja tudi Eurostat, ki opozarja, da se razlike med spoloma v smrtnosti v vzhodni in severni Evropi še vedno ohranjajo.

Družbeni odziv in razširitev trenda

Čeprav se storitev "najema moža" na prvi pogled zdi nenavadna, strokovnjaki za sodobne družbene trende iz European Sociological Review poudarjajo, da gre predvsem za odziv na praktične potrebe gospodinjstev in ne nujno za romantične ali partnerske odnose. Zanimivo je, da se podoben model pojavlja tudi zunaj Latvije, kjer posamezniki ponujajo storitve domačih popravil, kar kaže na širši evropski trend fleksibilnega dela in storitvene ekonomije.

