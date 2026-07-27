Po peti zmagi na Touru ga je čakala ona: Tadej Pogačar objel svojo Urško

Tadej Pogačar, slovenski kolesarski as, je petič postal skupni zmagovalec Dirke po Franciji, največje in najprestižnejše kolesarske preizkušnje na svetu.

icon-expand Tadej Pogačar na stopničkah Dirke po Franciji FOTO: Profimedia

Po koncu zadnje etape ga je v francoski prestolnici pričakala tudi njegova partnerica Urška Žigart. Kamere uradnega profila Dirke po Franciji so ujele njuno srečanje, ki je hitro osvojilo srca ljubiteljev kolesarstva. Čeprav pogovora ni mogoče slišati, je bilo iz njunih nasmehov in objema jasno, da je bil trenutek zelo čustven.

Urška se vrača po težkem padcu

Za Urško Žigart zadnji tedni niso bili preprosti. Profesionalna slovenska kolesarka je pred dobrim mesecem dni doživela neprijeten padec na Dirki po Švici, zaradi katerega je utrpela zlom čeljusti. Po nesreči je morala na zdravljenje, a spodbudne novice so prišle kmalu – okrevanje poteka uspešno in Urška se postopoma vrača v običajen ritem. Njeno stanje je zdaj precej boljše, kar je bilo mogoče opaziti tudi ob srečanju s Tadejem v Parizu. Kot vrhunska športnica sama dobro razume, koliko odrekanja, bolečine in vztrajnosti je potrebnih za doseganje največjih ciljev. Prav zato še toliko bolje ve, kaj je Pogačar prestajal na poti do nove zmage.

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Ljubezenska zgodba dveh vrhunskih športnikov

Tadej Pogačar in Urška Žigart sta poseben par tudi zato, ker oba živita za kolesarstvo. Skupaj razumeta pritiske profesionalnega športa, dolga obdobja odsotnosti, naporne treninge in vse izzive, ki jih prinaša življenje na najvišji ravni. Urška ni zgolj partnerica enega najboljših kolesarjev današnjega časa, temveč uspešna športnica z lastnimi dosežki. Nastopala je na največjih svetovnih dirkah in si ustvarila ime v ženskem profesionalnem kolesarstvu. Njuna zveza je zato nekaj posebnega – oba se zavedata, kaj pomeni loviti sanje na dveh kolesih, hkrati pa drug drugemu nudita podporo, ki jo vrhunski športniki pogosto najbolj potrebujejo.

Pogačar znova med kolesarskimi velikani