Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Tadej Pogačar in Urška Žigart
Odnosi

Po peti zmagi na Touru ga je čakala ona: Tadej Pogačar objel svojo Urško

B.R.
27. 07. 2026 11.05
0

Tadej Pogačar je v Parizu zaključil še eno izjemno poglavje svoje kariere. Slovenski kolesarski as je petič postal skupni zmagovalec Dirke po Franciji, največje in najprestižnejše kolesarske preizkušnje na svetu. Po zgodovinskem triumfu v Parizu ga je pričakal še en poseben trenutek – srečanje z osebo, ki mu že leta stoji ob strani.

Tadej Pogačar, slovenski kolesarski as, je petič postal skupni zmagovalec Dirke po Franciji, največje in najprestižnejše kolesarske preizkušnje na svetu.

Tadej Pogačar na stopničkah Dirke po Franciji
Tadej Pogačar na stopničkah Dirke po Franciji FOTO: Profimedia

Po koncu zadnje etape ga je v francoski prestolnici pričakala tudi njegova partnerica Urška Žigart. Kamere uradnega profila Dirke po Franciji so ujele njuno srečanje, ki je hitro osvojilo srca ljubiteljev kolesarstva. Čeprav pogovora ni mogoče slišati, je bilo iz njunih nasmehov in objema jasno, da je bil trenutek zelo čustven.

Urška se vrača po težkem padcu

Za Urško Žigart zadnji tedni niso bili preprosti. Profesionalna slovenska kolesarka je pred dobrim mesecem dni doživela neprijeten padec na Dirki po Švici, zaradi katerega je utrpela zlom čeljusti.

Po nesreči je morala na zdravljenje, a spodbudne novice so prišle kmalu – okrevanje poteka uspešno in Urška se postopoma vrača v običajen ritem. Njeno stanje je zdaj precej boljše, kar je bilo mogoče opaziti tudi ob srečanju s Tadejem v Parizu.

Kot vrhunska športnica sama dobro razume, koliko odrekanja, bolečine in vztrajnosti je potrebnih za doseganje največjih ciljev. Prav zato še toliko bolje ve, kaj je Pogačar prestajal na poti do nove zmage.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ljubezenska zgodba dveh vrhunskih športnikov

Tadej Pogačar in Urška Žigart sta poseben par tudi zato, ker oba živita za kolesarstvo. Skupaj razumeta pritiske profesionalnega športa, dolga obdobja odsotnosti, naporne treninge in vse izzive, ki jih prinaša življenje na najvišji ravni.

Urška ni zgolj partnerica enega najboljših kolesarjev današnjega časa, temveč uspešna športnica z lastnimi dosežki. Nastopala je na največjih svetovnih dirkah in si ustvarila ime v ženskem profesionalnem kolesarstvu.

Njuna zveza je zato nekaj posebnega – oba se zavedata, kaj pomeni loviti sanje na dveh kolesih, hkrati pa drug drugemu nudita podporo, ki jo vrhunski športniki pogosto najbolj potrebujejo.

Pogačar znova med kolesarskimi velikani

Medtem ko je Urška okrevala po padcu, je Tadej na Dirki po Franciji znova pisal zgodovino. S peto skupno zmago se je še bolj utrdil med največjimi imeni tega športa.

Letošnji Tour je končal z veliko prednostjo pred najbližjimi zasledovalci. Njegov uspeh je bil še večji tudi zaradi ekipnega dosežka, saj je njegov moštveni kolega Isaac Del Toro dirko končal na tretjem mestu v skupnem seštevku.

Za ekipo UAE Team Emirates-XRG je bil to izjemen uspeh, za Pogačarja pa še ena potrditev, da spada med najboljše kolesarje vseh časov.

Viri: Tour de France (uradni profil), AP, The Guardian, Cyclingnews, Reuters

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Tadej Pogačar Urška Žigart Tour de France kolesarstvo šport
Odnosi

Ko poklekne ona: trend, ki spreminja pravila zaroke

24ur.com Tadej Pogačar je še petič osvojil Dirko po Franciji!
24ur.com Tadej Pogačar: Ta dirka po Franciji res veliko obeta
24ur.com 'Tadej in celotna ekipa so šampioni'
24ur.com Pogačar zrežiral novo zgodovinsko sezono za slovensko kolesarstvo
24ur.com 'Dirko občudujem od malih nog, zato je zmaga še toliko bolj posebna'
24ur.com Roglič: Nekaj let nazaj si kaj takega nismo mogli niti predstavljati
24ur.com Hrobat na zadnjem smuku sezone do vrhunskega rezultata, zmagal Italijan Paris
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1821