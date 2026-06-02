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Zdravje

Po 50. letu pride trenutek, ki ga mnogi moški niso pričakovali

B.R.
02. 06. 2026 18.45
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Raziskave so pokazale, da so se po 50. letu pri številnih ljudeh začeli pojavljati močnejši občutki refleksije o preteklih odločitvah, predvsem na področju kariere, družine in osebnih priložnosti.

Psihološki premik v kasnejšem življenju

Kot navajajo psihološke študije, objavljene v revijah, kot je Journal of Personality and Social Psychology, se je v kasnejših življenjskih obdobjih povečala težnja k retrospektivnemu razmišljanju, kjer so ljudje začeli bolj podrobno ocenjevati posledice svojih preteklih odločitev.

Obžalovanje in zamujene priložnosti

Raziskava, ki jo navaja SAGE Journals, je pokazala, da so se največja življenjska obžalovanja pojavljala predvsem na področjih, kjer so ljudje zaznali največ alternativ – torej v izobraževanju, karieri, odnosih in starševstvu. V teh primerih so ljudje pogosto razmišljali o tem, kaj bi se zgodilo, če bi izbrali drugačno pot.

Ko moški dopolni 50 let, se pogosto začne obdobje refleksije.
Ko moški dopolni 50 let, se pogosto začne obdobje refleksije. FOTO: Adobe Stock

Kariera in družina kot osrednja življenjska dilema

Ljudje v kasnejšem življenju so najpogosteje obžalovali odločitve, kjer so imeli več možnosti izbire, a niso izkoristili vseh priložnosti.

Prevlada dela nad zasebnim življenjem

V številnih analizah življenjskih zgodb, ki jih povzema American Psychological Association, se je pokazalo, da so posamezniki pogosto dali prednost karieri, medtem ko so družinski trenutki in odnosi ostali v ozadju. Kasneje v življenju so mnogi ugotovili, da teh trenutkov ni mogoče nadomestiti.

Občutek zamujenega časa

Raziskave, objavljene v akademskih analizah, kažejo, da se obžalovanje pogosto ne nanaša na napake, temveč na stvari, ki jih ljudje niso storili – kot so neizkoriščene priložnosti, neizpeljane spremembe ali premalo časa z bližnjimi.

Kako se je spreminjalo doživljanje obžalovanja

Kot navajajo gerontološke raziskave, se z leti spreminja intenzivnost doživljanja obžalovanja. Starejši ljudje so pogosto poročali o bolj umirjenem in sprejemajočem pogledu na preteklost.

Manj čustvene intenzivnosti, več refleksije

Raziskave so pokazale, da so starejši odrasli imeli podobno število obžalovanj kot mlajši, vendar so jih doživljali manj intenzivno in z večjo sposobnostjo sprejemanja življenjskih odločitev, ki so jih že sprejeli.

Starejši ljudje so pogosto poročali o bolj umirjenem in sprejemajočem pogledu na preteklost.
Starejši ljudje so pogosto poročali o bolj umirjenem in sprejemajočem pogledu na preteklost. FOTO: Shutterstock

Ali so ljudje po 50. letu še vedno spreminjali življenje?

Čeprav so se pojavili občutki obžalovanja, številne študije kažejo, da to ni pomenilo konca aktivnega življenjskega odločanja. Mnogi so v tem obdobju še vedno spreminjali svojo kariero, življenjski slog ali osebne prioritete.

Pogosto so se odločili za več časa z družino, spremembo delovnega okolja ali bolj osebno izpolnjujoče dejavnosti.

Najpogostejši vzorci življenjskih obžalovanj

Kot navajajo združene analize psiholoških raziskav, so se najpogosteje ponavljali naslednji vzorci:

- prevelika osredotočenost na delo

- premalo časa za družino in odnose

- neizkoriščene priložnosti v mladosti

- premajhna pripravljenost na tveganje

Življenje po 50. letu kot obdobje ponovne ocene

Raziskave s področja psihologije staranja kažejo, da je to obdobje pogosto zaznamovano z večjo refleksijo, pa tudi z večjo sposobnostjo sprejemanja preteklosti. Ljudje so začeli bolj jasno razmišljati o tem, kaj jim v življenju dejansko pomeni največ.

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Viri: SAGE Journals, American Psychological Association, Harvard Health Publishing

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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