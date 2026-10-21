Niso mišice, denar ali videz: ta lastnost postaja vse bolj privlačna za ženske

Piflar ni več žaljivka

Če ste bili v šoli tisti, ki ste vedno poznali pravilen odgovor, se vam danes zaradi tega očitno ni več treba skrivati. Anketa, ki jo je med 1.000 odraslimi izvedla aplikacija za preverjanje in širjenje splošnega znanja Nibble, je pokazala zanimiv premik v odnosu do ljudi, ki jih običajno označujemo za piflarje. Kar 83 odstotkov sodelujočih je povedalo, da bi izraz nerd danes razumeli kot kompliment. Še 69 odstotkov jih je zase dejalo, da so vsaj nekoliko podobni piflarjem. Podatke je Nibble objavil v okviru raziskave o znanju, zanimanjih in zmenkih. Ker je raziskavo izvedla sama aplikacija, rezultatov ni mogoče razumeti kot reprezentativen prikaz celotne populacije, so pa zanimiv vpogled v odnos sodelujočih do inteligence in znanja.

icon-expand Piflar ni več žaljivka FOTO: Adobe Stock

Skoraj vsi bi šli na zmenek s pametnejšim partnerjem

Najbolj zanimiva ugotovitev se nanaša prav na zmenke. Kar 95 odstotkov sodelujočih je odgovorilo, da bi bili pripravljeni iti na zmenek z osebo, ki je občutno pametnejša od njih. To precej spremeni staro predstavo, da se ljudje ob zelo inteligentnem partnerju hitro počutijo ogrožene. Rezultati ankete kažejo nasprotno: večina vprašanih v znanju druge osebe ne vidi težave. Vendar inteligenca ni bila najpomembnejša lastnost pri izbiri partnerja. Na prvo mesto se je uvrstila prijaznost, ki jo je izbralo 38 odstotkov vprašanih, sledil je smisel za humor s 25 odstotki. Radovednost so kot najpomembnejšo lastnost izbrali štirje odstotki sodelujočih. Pamet je torej lahko privlačna, vendar sama po sebi še zdaleč ni vse.

Tudi zgodovina je lahko privlačna

Morda ste mislili, da pogovor o rimskem imperiju, arheologiji ali znanstvenih odkritjih na prvem zmenku ni ravno najboljša taktika. Rezultati ankete ponujajo nekoliko drugačno sliko. Kar 60 odstotkov sodelujočih meni, da je partner bolj privlačen, če dobro pozna zgodovino. Še 58 odstotkov jih je povedalo, da se jim zdi izkazovanje znanja s področja zgodovine ali znanosti na zmenku privlačno. Med področji, ki jih sodelujoči povezujejo s takšnim zanimanjem, sta bili zgodovina in arheologija na vrhu z 21 odstotki, sledili pa sta znanost in tehnologija z 18 odstotki. Povedano drugače: če imate radi zgodovino, znanost ali tehnologijo, tega na zmenku morda ni treba skrivati.

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Nekateri se zaradi zmenka celo pretvarjajo

Anketa je razkrila tudi precej bolj zabavno plat iskanja partnerja. Kar 22 odstotkov vprašanih je priznalo, da so se že pretvarjali, da jih zanima določen piflerski hobi, samo zato, da bi naredili vtis na osebo, ki jim je bila všeč. Še 38 odstotkov jih je povedalo, da so pred prijatelji pretiravali glede tega, kako pameten je njihov partner. Očitno torej ni pomembno samo to, ali je nekdo zares pameten. Včasih je pomembno tudi, kako svoje znanje in zanimanja pokaže drugim.

Nekateri si pomagajo tudi z umetno inteligenco

Sodobna tehnologija je v zgodbo vnesla še eno zanimivost. Po podatkih Nibble je 39 odstotkov sodelujočih že uporabilo umetno inteligenco, da bi poiskali zgodovinsko dejstvo in ga nato uporabili v pogovoru. Še 21 odstotkov jih je povedalo, da so se posebej naučili zgodovinskih ali znanstvenih dejstev, da bi naredili vtis na osebo, ki jim je bila všeč. Sarah Stewart iz podjetja Nibble je za Vice opozorila, da lahko umetna inteligenca človeku omogoči zelo hitro pridobivanje informacij o določeni temi. Težava pa lahko nastane, če sogovornik nadaljuje pogovor in postavi vprašanje, na katerega se človek v resnici ne spozna. Če torej želite na zmenku blesteti s svojim znanjem, je očitno še vedno najbolje, da nekaj tudi zares veste.

icon-expand Piflar ni več nujno človek, ki ves prosti čas preživi nad učbenikom. FOTO: Adobe Stock

Kaj je torej danes privlačno?

Piflar ni več nujno človek, ki ves prosti čas preživi nad učbenikom. Danes je lahko to nekdo, ki obožuje zgodovino, videoigre, avtomobile, tehnologijo, znanost, filme ali katero koli drugo področje, o katerem lahko govori ure in ure. Prav navdušenje je lahko ena njegovih največjih prednosti. Človek, ki zna o nečem govoriti z zanimanjem, sogovorniku predstavi novo informacijo in se ob tem ne jemlje preveč resno, je lahko precej bolj zanimiv od nekoga, ki se na vsak način trudi delovati pametno. Če k temu doda še prijaznost in dober smisel za humor, se stari stereotip o dolgočasnem piflarju hitro začne podirati. Morda torej piflarji niso postali privlačni čez noč. Bolj verjetno je, da se je spremenil naš odnos do znanja. Biti človek, ki nekaj dobro pozna in ga določena tema iskreno zanima, danes ni več nekaj, kar bi bilo treba skrivati. Na zmenku pa je lahko prav pristno navdušenje precej bolj privlačno kot naučena fraza.

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