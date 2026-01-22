Poročil se je s študentko

Hrvaški nogometni reprezentant in član milanskega Interja, 22-letni Petar Sučić, je vstopil v novo življenjsko poglavje, poroča dnevnik.hr. Na družbenih omrežjih so se pojavile čudovite fotografije, ki razkrivajo, da se je poročil s svojo izbranko, Mateo Rak, študentko Univerze zdravstvenih ved v Zagrebu.
Pravljična kulisa na jezeru Como
Matea je na Facebooku delila serijo romantičnih fotografij, posnetih ob idiličnem jezeru Como, kjer sta mladoporočenca izrekla svoj "da". Intimno vzdušje, spokojna narava in razgled, ki spominja na filmsko sceno, so ustvarili popolno okolje za začetek njune skupne poti.
Ob fotografijah je zapisala ganljive besede:
"Za vodilo jemljem svoje srce. Ne sprašujte, vem, da sva sorodni duši. G. in ga. Sučić."
Nevesta v hrvaškem dizajnu, ženin v brezčasni eleganci
Matea, sicer Šibenčanka, je za svoj veliki dan izbrala kreacijo domačega oblikovalca Igorja Đuge. Njena poročna obleka iz najnovejše kolekcije je izžarevala prefinjenost in sodobno eleganco, kar je popolno dopolnilo njen naravni šarm.
Petar Sučić je ostal zvest klasičnemu slogu. Odločil se je za temno obleko, belo srajco in črno kravato – kombinacijo, ki vedno deluje brezčasno in sofisticirano. Skupaj sta ustvarila podobo mladoporočencev, ki bi ju brez težav postavili na naslovnico modne revije.
Začetek novega poglavja
Poroka na jezeru Como je navdušila številne oboževalce, ki so paru namenili val čestitk in lepih želja. Sučić, ki je v zadnjih letih postal eden najbolj obetavnih hrvaških nogometašev, tako poleg športnih uspehov praznuje tudi pomemben osebni mejnik.
Njuna zgodba je preplet mladosti, ljubezni in ambicij – in pravljične fotografije z jezera Como so čudovit uvod v življenje, ki ga bosta gradila skupaj.
Vir: dnevnik.hr
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV