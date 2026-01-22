Moskisvet.com
petar matea
Odnosi

Poročil se je s študentko

E.R.
22. 01. 2026 14.36
0

Usodni da sta si dahnila na sanjski lokaciji.

Hrvaški nogometni reprezentant in član milanskega Interja, 22-letni Petar Sučić, je vstopil v novo življenjsko poglavje, poroča dnevnik.hr. Na družbenih omrežjih so se pojavile čudovite fotografije, ki razkrivajo, da se je poročil s svojo izbranko, Mateo Rak, študentko Univerze zdravstvenih ved v Zagrebu.

Pravljična kulisa na jezeru Como

Matea je na Facebooku delila serijo romantičnih fotografij, posnetih ob idiličnem jezeru Como, kjer sta mladoporočenca izrekla svoj "da". Intimno vzdušje, spokojna narava in razgled, ki spominja na filmsko sceno, so ustvarili popolno okolje za začetek njune skupne poti.

Ob fotografijah je zapisala ganljive besede:

"Za vodilo jemljem svoje srce. Ne sprašujte, vem, da sva sorodni duši. G. in ga. Sučić."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nevesta v hrvaškem dizajnu, ženin v brezčasni eleganci

Matea, sicer Šibenčanka, je za svoj veliki dan izbrala kreacijo domačega oblikovalca Igorja Đuge. Njena poročna obleka iz najnovejše kolekcije je izžarevala prefinjenost in sodobno eleganco, kar je popolno dopolnilo njen naravni šarm.

Petar Sučić je ostal zvest klasičnemu slogu. Odločil se je za temno obleko, belo srajco in črno kravato – kombinacijo, ki vedno deluje brezčasno in sofisticirano. Skupaj sta ustvarila podobo mladoporočencev, ki bi ju brez težav postavili na naslovnico modne revije.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Začetek novega poglavja

Poroka na jezeru Como je navdušila številne oboževalce, ki so paru namenili val čestitk in lepih želja. Sučić, ki je v zadnjih letih postal eden najbolj obetavnih hrvaških nogometašev, tako poleg športnih uspehov praznuje tudi pomemben osebni mejnik.

Njuna zgodba je preplet mladosti, ljubezni in ambicij – in pravljične fotografije z jezera Como so čudovit uvod v življenje, ki ga bosta gradila skupaj.

Vir: dnevnik.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Petar Sučić poroka hrvaški nogometaš Jezero Como odnosi inter nogomet Matea Rak slavni znani
