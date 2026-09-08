Ljubil jo je 30 let: umrla v njegovem objemu

Spoznala sta se v času največje Beatlemanije

Paul McCartney je bil že svetovna zvezda, ko je v njegovo življenje vstopila Linda Eastman. Ameriška fotografinja se je gibala v glasbenih krogih in je pred svojim razmerjem s Paulom fotografirala številne znane glasbenike. Srečala sta se leta 1967 v londonskem klubu Bag O'Nails. Med njima se ni takoj razvila ljubezenska zveza, vendar sta ostala v stiku. Ko sta se pozneje znova zbližala, je bilo med njima očitno nekaj posebnega. Marca 1969 sta se poročila. Takrat je bil Paul še vedno eden najbolj prepoznavnih članov skupine The Beatles, vendar se je skupina že približevala svojemu koncu. Linda je tako v njegovo življenje vstopila prav v enem najbolj nemirnih obdobij njegove kariere.

icon-expand Spoznala sta se v času največje Beatlemanije FOTO: Profimedia

Linda ni bila samo žena slavnega glasbenika

Po razpadu Beatlov se je Paul znašel pred velikim vprašanjem: kaj zdaj? Odgovor je bila nova skupina Wings, ki jo je ustanovil leta 1971. Linda je postala del skupine kot klaviaturistka in spremljevalna pevka. Njena vključitev ni bila brez kritik. Glasbeni kritiki so pogosto dvomili o njenih glasbenih sposobnostih, saj pred tem ni imela formalne glasbene izobrazbe. Paul se za kritike ni posebej zmenil. Linda je bila ob njem na turnejah, pri ustvarjanju glasbe in predvsem v vsakdanjem življenju. Pozneje je Paul večkrat poudaril, kako pomembno mu je bilo, da je imela njegova žena tako močno mesto v njegovem življenju.

Njuna zveza je bila za svet slavnih skoraj nenavadno stabilna

V svetu rockovskih zvezd so dolgotrajni zakoni precejšnja redkost. Paul in Linda pa sta ostala skupaj skoraj 30 let. Paul je leta 1998 v pogovoru za USA Weekend povedal, da je bil z Lindo poročen skoraj 30 let in da praktično nikoli nista preživela noči ločeno. Izjema je bil kratek čas, ko je bil Paul leta 1980 na Japonskem aretiran zaradi posedovanja marihuane. Še bolj zgovorne so njegove besede iz istega obdobja. Povedal je, da je Lindo še vedno doživljal kot svoje dekle in da je bilo prav to, kako zelo je užival v njeni družbi, eden od razlogov, zaradi katerih je bila njena izguba tako boleča. The Washington Post je njuno razmerje po Lindini smrti opisal kot izjemno ljubezensko zgodbo v svetu rocka.

icon-expand Živela sta tudi na podeželju. FOTO: Profimedia

Skupaj sta ustvarila družino

Paul in Linda sta imela tri skupne otroke: Mary, Stello in Jamesa. Paul je bil tudi očim Lindine hčerke Heather iz njenega prejšnjega zakona. Družina je bila zanju pomembnejša od življenja pod žarometi. Čeprav je bil Paul eden najbolj slavnih ljudi na svetu, sta se trudila otrokom omogočiti čim bolj običajno odraščanje. Živeli so tudi na podeželju, kjer so lahko pobegnili pred nenehnim zanimanjem javnosti. Linda je medtem nadaljevala svojo fotografsko kariero, ukvarjala pa se je tudi z glasbo, kuhanjem in zaščito živali. Postala je znana zagovornica vegetarijanstva in je skupaj s Paulom sodelovala pri razvoju vegetarijanske prehranske znamke.

Leta 1995 je njuno življenje spremenila diagnoza

Leta 1995 so Lindi odkrili raka dojke. Novica je družino močno pretresla, vendar se je Linda začela zdraviti in skupaj s Paulom nadaljevala življenje čim bolj normalno. Po podatkih njene uradne biografije je zdravljenje trajalo več let. Marca 1998 pa je postalo jasno, da se je bolezen razširila na jetra. Linda je bila takrat stara 56 let. Kljub težki diagnozi sta s Paulom skušala izkoristiti čas, ki jima je ostal.

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Še dva dni pred smrtjo sta šla na ježo

Ena najbolj ganljivih podrobnosti iz zadnjih dni Lindinega življenja je povezana s konji. Paul in Linda sta bila tik pred njeno smrtjo na ranču v Arizoni. Kot je po njeni smrti sporočila družina, sta dva dni pred njeno smrtjo skupaj jahala konje. Linda je bila velika ljubiteljica živali, zato je bil takšen dan zanjo nekaj povsem naravnega. Linda je zaradi raka umrla 17. aprila 1998, stara komaj 56 let. Takratni zapis Los Angeles Timesa navaja, da so bili ob njej Paul in njuni otroci. Družina je sporočila, da je bil konec hiter in da Linda ni trpela.

icon-expand Paul in Linda Mccartney FOTO: Profimedia

Paul je po njeni smrti potreboval čas zase

Smrt žene je Paula močno prizadela. Za nekaj časa se je umaknil iz javnosti in se posvetil družini. V pogovoru za USA Today je pozneje odkrito govoril o tem, kako težko je sprejel njeno smrt. Povedal je, da ga je njena izguba prizadela celo bolj kot smrt njegovih staršev, ki ju je imel prav tako zelo rad. To veliko pove o njunem odnosu. Linda zanj ni bila le partnerica, ampak človek, ki je bil skoraj 30 let nenehno ob njem.

Njena zapuščina je ostala tudi v glasbi

Paul po njeni smrti ni želel, da bi Linda ostala zapisana zgolj kot njegova žena. Bila je fotografinja, glasbenica, avtorica kuharskih knjig in zagovornica pravic živali. Njene fotografije so bile razstavljene v pomembnih ustanovah, njeno glasbeno delo pa je dobilo posebno pozornost tudi po njeni smrti. Paul je po njeni smrti pripravil album Wide Prairie, na katerem so bile zbrane njene pesmi. Album je izšel leta 1998. Tudi njena fotografska zapuščina je ostala pomemben del družinske zgodbe. Njene fotografije so zajemale tako največje glasbene zvezdnike kot tudi povsem zasebne trenutke družinskega življenja.

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