Znašla sta se v hudi zakonski krizi, rešilo ju je to

Patrick Dempsey, znan po vlogi dr. Dereka Shepherda v seriji Talenti v belem "Grey's Anatomy" in Jillian Fink, vizažistka in podjetnica, imata za seboj ljubezensko zgodbo, ki traja že več kot tri desetletja.

Njuno srečanje se je zgodilo leta 1994, ko se je Patrick dogovoril za striženje v njenem salonu v Los Angelesu. Takrat sta bila oba v razmerju z drugimi, tako da je njuno prijateljstvo ostalo platonsko do leta 1997, ko sta začela romantično razmerje. V njuni zvezi sta hitro dosegla vse mejnike. Po treh mesecih se je Jillian preselila k Patricku, golobčka pa sta se julija 1999 poročila na intimnem obredu v družinski hiši v Mainu.

Skupaj imata tri otroke, hčerko Tallulah Fyfe, rojeno leta 2002, ter dvojčka Sullivana Patricka in Darbyja Galena, rojena leta 2007. Kljub na videz popolnemu zakonu sta se leta 2015 soočila s krizo, ko je Jillian vložila zahtevo za ločitev. Vendar se je par odločil, da bo delal na svojem odnosu in poiskal zakonsko svetovanje. Patrick je takrat izjavil: "Najin zakon ni bil nekaj, čemur bi se bil pripravljen odreči. Nisem se počutil, kot da sva naredila vse, kar bi lahko. Oba sva želela delati na tem."

Njun trud je bil poplačan in leta 2016 sta uradno umaknila zahtevo za ločitev in nadaljevala skupno življenje. Na vprašanje, kaj je bila njuna skrivnost do uspeha, je Patrick odgovoril: "Moraš komunicirati, ostati odprt in ne biti len," je rekel Patrick. "In ne obupati. In velikokrat moraš skočiti med rjuhe!"

Danes, po več kot 25 letih zakona, se Patrick in Jillian pogosto skupaj udeležujeta javnih dogodkov, te dni pa so ju opazili na ulicah Milana, kjer sta se celo poljubila pred paparaci.

