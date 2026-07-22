Pasivna agresija v razmerju: kako prekiniti igro molka?

Ob tem pa je pomembno razumeti, da pasivna agresija ni zgolj slaba volja. Je način izražanja jeze, zamere ali razočaranja brez neposrednega priznanja teh občutkov. Ob tem partnerka ne izrazi jasno, kaj jo moti, ampak hkrati poskrbi, da brez dvoma tudi to čutite.

Zakaj se pojavi pasivna agresija?

Pasivna agresija v partnerskem odnosu je izjemno utrujajoča, saj partnerja nenehno sili v ugibanje. Ob tem se ne ukvarjate več samo s tem, kaj se je zgodilo, ampak s tem, kaj naj bi pomenil njen ton in zakaj je partnerka nenadoma hladna. Sčasoma lahko takšna dinamika postane bolj izčrpavajoča, kot bi bil neposreden prepir.

icon-expand Pasivna agresija je ena najbolj napornih oblik konflikta, ker se odvija izjemno prikrito. FOTO: Profimedia

Pri pasivni agresiji pogosto ne gre za načrtno manipulacijo v smislu "strategije", čeprav se lahko tako občuti. Pogosto gre za osebo, ki ne zna ali si ne upa neposredno izraziti jeze. Morda je v preteklosti dobila občutek, da je odprt konflikt nevaren, da bo zaradi jeze zavrnjena, kaznovana ali označena kot preveč zahtevna, in ravno zato se je naučila jezo izražati po ovinkih. Težava je v tem, da tovrsten "ovinek" v odnosu redko prinaša občutek bližine, ampak namesto tega ustvari predvsem napetost in igro, v kateri eden ne ve, kaj sploh igra. V takšnem odnosu se pogosto oblikuje vzorec, v katerem se partnerka umakne, vi začnete spraševati o razlogu umika, jasno pa ni bilo v resnici izraženo popolnoma nič. Ob tem čutite, da je nekaj narobe, in nato postanete nervozni. Ob koncu takšne dinamike se oba počutita nerazumljena.

Znaki pasivne agresije

Pasivna agresija se pogosto kaže kot neskladje med besedami in vedenjem. Partnerka reče, da je vse v redu, vendar se kljub temu obnaša hladno. Reče, da ni jezna, vendar odgovarja kratko, zavrača bližino ali vas kaznuje z molkom. Reče, da ji je vseeno, vendar pozneje zbadljivo omeni isto stvar. Navzven se zdi, da ni konflikta, v resnici pa je konflikt samo prestavljen v atmosfero, ki naenkrat postane napeta in včasih celo nevzdržno neprijetna. Pogost znak so tudi "nedolžne" pripombe, ki niso zares nedolžne. Gre za stavke, ki zvenijo kot šala, a imajo oster prizvok, in komentarje, ki jih lahko vedno zanika z razlago, da ste preobčutljivi. In ravno ta dvoumnost je bistvo pasivne agresije – sporočilo vas prizadene, a še sami ne veste dobro, zakaj, ker je težko oprijemljivo. Drugi znak pasivne agresije pa je tudi kaznovanje z odmikom. Ob tem ni nujno, da gre za popolno tišino, ampak gre lahko za čustveno zaprtost, odsotnost topline ali nenadno "formalnost" v odnosu. Partnerka je fizično prisotna, vendar čustveno nedostopna. Vi pa ostanete v položaju, kjer morate ugotoviti, kako jo "dobiti nazaj".

icon-expand Drugi znak pasivne agresije pa je tudi kaznovanje z odmikom. FOTO: Adobe Stock

Kako pasivno agresijo ustaviti?

Najslabši odziv na pasivno agresijo je, da začnete igrati isto igro. Če postanete sarkastični, hladni, užaljeni ali začnete kaznovati nazaj, se odnos hitro spremeni v tekmovanje tega, kdo bo zdržal dlje. Takrat nihče več ne govori o resnični težavi, ker težava postane odnos sam. Ravno tako ne pomaga, če partnerko pretirano zaslišujete. Stalno spraševanje o tem, kaj je narobe, lahko pri drugi osebi sproži še večji umik, pri vas pa občutek ponižanja. Če vam nekdo večkrat reče, da ni nič narobe, čeprav se obnaša drugače, ni vaša naloga, da izsilite priznanje. Vaša naloga pa je, da poimenujete razliko med temi besedami in vedenjem, ki ga opažate. Ključno pa je tudi postavljanje meje. Če se pasivna agresija ponavlja, morate jasno povedati, da se o težavah lahko pogovarjata, vendar ne skozi tišino, zbadanje ali čustveno kaznovanje. Meja ne sme zveneti kot grožnja, temveč kot standard odnosa. Pomembno pa je, da ob tem tudi sami prenesete neposrednost. Včasih pasivna agresija vztraja, ker par preprosto nima kapacitete za neprijetne pogovore. Če partnerka vsakič, ko izrazi kritiko, dobi obramben odziv, protiargument ali užaljenost, se bo morda začela še bolj umikati v posredne načine. To ne opravičuje pasivne agresije, pomaga pa razumeti, da mora biti odnos dovolj varen za jasen konflikt.

icon-expand Zrel odnos ne pomeni, da partnerja jeze ne občutita nikoli. Pomeni pa, da jezo lahko preneseta brez prikritih kazni. FOTO: Dreamstime

Cilj je prekiniti igro molka

Pasivne agresije ne ustavite tako, da nanjo reagirate z jezo ali še več molka. Ustavite jo tako, da se ne pustite več povleči v to igro. Ne ugibajte neskončno in ne opravičujte se za nekaj, česar niste storili, hkrati pa ne sprejemajte hladnosti kot normalnega načina reševanja težav. Zrel odnos ne pomeni, da partnerja jeze ne občutita nikoli. Pomeni pa, da jezo lahko preneseta brez prikritih kazni. Če se partnerka nauči povedati, kaj jo boli, vi pa to zmorete slišati brez takojšnje obrambe, pasivna agresija počasi izgubi svojo funkcijo. Tam, kjer je prostor za neposreden pogovor, nenadoma ni več potrebe po prikritem boju.

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